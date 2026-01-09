El Canarias, de lleno en lleno en el Santiago Martín

Otro anuncio de todo vendido en las redes sociales del CB Canarias. Y no es ninguna novedad. En realidad, se ha convertido en una costumbre que se ocupen todas las butacas del pabellón Santiago Martín en los partidos que juega como local el equipo aurinegro. Se había agotado el papel para la cita de mañana ante el Hiopos Lleida (19:00) y ha pasado lo mismo con vistas al encuentro del 1 de febrero con el Baskonia como rival (17:00).

Ya son cinco seguidos los sold out que lleva el club tinerfeño en la presente edición de la Liga Endesa, una serie que incluye los duelos con el Real Madrid, Granca y Granada. Un llamativo menú que no dejó pasar la fiel afición canarista.

Desde la apertura del curso 25/26 en el ámbito de la ACB, el 4 de octubre en casa frente al BAXI Manresa, la entrada de público más baja a la Hamburguesa fue de 4.639 espectadores, coincidiendo con el último partido del año natural, celebrado la noche del 30 de diciembre frente al Granada. El techo quedó establecido en los 5.100 asistentes a los encuentros con el Unicaja, Real Madrid y Gran Canaria. Y en medio, respuestas muy cercanas a esa cifra en los partidos con el Manresa (4.789), Burgos (4.827) y Murcia (4.897), según datos oficiales publicados por ACB. La media resultante es de 4.921 espectadores en cada presencia de La Laguna Tenerife como local en la Liga Endesa, una competición que todavía tiene reservados diez choques más dentro del calendario regular, empezando por el inminente frente al Lleida y siguiendo con el que medirá al equipo de Txus Vidorreta con el Baskonia el 1 de febrero, ambos con todo vendido.

Las cifras no hacen sino confirmar que el Santiago Martín se le ha quedado pequeño al Canarias. Con 5.100 asientos disponibles y más de 4.500 abonos despachados el pasado verano –el 16 de septiembre se paró la venta con un récord de 4.511 pases–, el corto margen disponible en las taquillas hace que conseguir una localidad para una jornada cualquiera no sea una tarea sencilla. Para facilitar las cosas, el club ofrece la posibilidad de que los abonados liberen sus asientos cuando no puedan asistir para que sean ofrecidos por el conducto de la venta convencional. Esa sería ahora la única alternativa para no perderse el Canarias-Baskonia.