El Nymburk coge sitio en el grupo de La Laguna Tenerife

La segunda etapa para La Laguna Tenerife en la Basketball Champions League va cogiendo forma. Ya sabía que el Dreamland Gran Canaria iba a ser uno de sus rivales en el Top 16, pero estaba pendiente de saber qué otros dos equipos iban a completar el Grupo L. Una de esas vacantes ya está ocupada. Se hizo con ella el Nymburk al superar por la vía rápida al MLP Academis Heidelberg en las eliminatorias del play in. El primer encuentro, jugado en suelo alemán, cayó del lado visitante (63-72). Y el segundo, con la condición de anfitrión para el conjunto checo, siguió este jueves el mismo camino (78-71) para que la ronda se sellara con un 2-0. Precisamente, el Nymburk será el primer adversario del Canarias en el Top 16. El duelo está programado para el martes 20 de enero en el Santiago Martín.

Los de Txus Vidorreta cumplirán con su visita a la República Checa el 10 de febrero en la antepenúltima jornada de esta fase de la competición continental.

Antecedentes

No será la primera coincidencia el Canarias con el Nymburk. Ya se midieron en la fase de grupos de la edición 19/20 de la BCL. El 5 de noviembre de 2019, el equipo tinerfeño se impuso en Praga (68-78). Vivieron desde dentro esa victoria tres jugadores que siguen ligados a la plantilla aurinegra, Marcelinho Huertas, Gio Shermadini y Fran Guerra, que aportaron 11, 15 y 5 puntos, respectivamente. Y en el banquillo visitante, Vidorreta.

Dos meses más tarde, la escuadra checa se tomó su particular venganza en un pabellón Santiago Martín en el que triunfó (84-89). Fue un tropiezo sin mayores consecuencias para el Canarias, dado que pese al resultado adverso, pudo firmar su pase para las eliminatorias de octavos de final de la BCL. Huertas fue el máximo anotador local con 20 puntos. Gio Shermadini puso de su parte con ocho y Fran Guerra no llegó a participar.

El Nymburk de ahora es un equipo en el que sobresale el escolta estadounidense Sir’ Jabari Rice. Presenta una media de anotación de 22,1 puntos por partido, muy superior a la que han alcanzado otros compañeros en Champions, como sus compatriota Keyshawn Feazell (10,8) y Marcus Santos Silva (10,4), o los checos Ondrej Sehnal (8,5), Jaromir Bohacik (6,9), Martin Kriz (5,1), Frantisek Rylich (5,4) y Vojtech Hruban (6,3). Su techo es Keyshawn, con 2,08 de estatura.

El nuevo adversario de La Laguna Tenerife terminó la fase de grupos en el tercer puesto del Grupo B por detrás del Alba Berlín y el Elan Chalon. Después de ganar un único partido y perder cinco, accedió a un play in en el que no tuvo problemas para deshacerse del MLP Academics Heidelberg (2-0).

El rival que falta

El Grupo L no se completará hasta el próximo martes. El lugar que queda será para el Szolnoki Olaj húngaro o el Pallacanestro Trieste. Los italianos tuvieron este jueves en sus manos el pase para el Top 16. Habían vencido con contundencia a domicilio (62-82), pero fallaron en su cancha contra todo pronóstico (80-89). El duelo definitivo de este cruce se disputará en Hungría.

A falta de despejar esa incógnita, en el Canarias tienen claro que comenzarán el Top 16 con dos partidos consecutivos en el Santiago Martín, ante el Nymburk y el vencedor del duelo entre el Szolnoki Olaj y el Pallacanestro Trieste, los martes 20 y 27 de enero (20:00).

En la siguiente fecha sí tocará viajar, pero no muy lejos. El miércoles 4 de febrero está reservado para un derbi sin precedentes, el primero en una competición continental, una Champions en la que el Gran Canaria es debutante.

La hoja de ruta llevará luego a los aurinegros al Kralovka Sports Hall, la casa del Nymburk. Será el martes 10 de febrero, un mes antes de que el Santiago Martín acoja su segundo derbi de esta temporada.

Para completar el calendario, La Laguna Tenerife se desplazará el 17 de marzo a Hungría o Italia, dependiendo de lo que pase el martes que viene en el tercer partido del play in que le afecta.

Formato de competición

El objetivo, al margen de rivales y de fechas, no es otro que ocupar una de las dos primeras plazas del grupo para poder disputar luego las eliminatorias de cuartos de final. La ventaja para los líderes de cada grupo estará en la garantía de contar con el factor cancha en un play off al mejor de tres partidos.

Lo siguiente ya será la Final Four en una sede única el fin de semana del 7 al 10 de mayo.

Por ahora solo hay un grupo cerrado del Top 16, el formado por el Rytas Vilnius, Galatasaray, Hapoel Holon –se clasificó casi sin jugar por la crisis que dejó sin jugadores al Trapani– y Le Mans Sarthe.