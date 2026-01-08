Abromaitis: «Mostraremos en enero qué equipo somos»

En la plantilla de La Laguna Tenerife están preparados para el reto del exigente comienzo de 2026. Archivada la derrota en la apertura del año en Badalona, con el tropiezo en el derbi no tan lejano, los jugadores del Canarias saben que se encuentran en un momento crucial del calendario y están convencidos de que no dejarán pasar las oportunidades que vayan surgiendo por el camino para cumplir con objetivos como la clasificación para la Copa del Rey. Tim Abromaitis, uno de los portavoces del plantel, por veteranía, afirmó ayer que en enero pondrán de relieve el verdadero potencial que tienen. «Creo que este mes vamos a mostrar el equipo que somos».

Haciendo un balance del tramo más reciente de la temporada, reconoció que La Laguna Tenerife no está ahora en su «mejor momento», pero aclaró que el equipo va «más o menos bien». En esa etapa se torcieron los partidos contra el Gran Canaria y el Joventut, mientras que el Granada vendió muy cara su derrota en el Santiago Martín. Pero nada de eso preocupa en exceso de puertas adentro. «No creo que haya pasado algo en concreto que nos haya afectado», explicó Abromaitis reduciendo su lectura a situaciones normales de una competición tan igualada como la Liga Endesa. «Hemos jugado contra buenos rivales», recordó. «El Gran Canaria hizo aquí un buen partido, y en Badalona ellos también dieron un nivel alto, mientras que nosotros no pudimos jugar nuestro mejor baloncesto. Perdimos por eso», comentó sin pasar por alto las bajas que han condicionado al Canarias «Tuvimos a algunos compañeros tocados, aunque eso es algo que tampoco sirve de excusa», apuntó con la esperanza de que la enfermería se vacíe lo antes posible. «Creo que en enero podremos enseñar el equipo que somos y cómo jugamos; los resultados van a seguir», afirmó.

En caso de caer del lado aurinegro, el de este sábado podría ser un triunfo definitivo para que La Laguna Tenerife garantice su presencia en la Copa del Rey que tendrá lugar en Valencia del 18 al 21 de febrero. Tim prefiere no hacer cuentas, pero sí tiene claro que «con un triunfo ante el Lleida, todo será más fácil». El de Connecticut confesó no saber «exactamente cuántas victorias serán necesarias» para sellar la clasificación o para ser cabeza de serie, pero sí remarcó que «las tres jornadas» que quedan para el cierre de la primera vuelta del calendario –Lleida, Bilbao y Barcelona–, serán «importantes» con vistas a la Copa del Rey. «El primer objetivo es entrar y con un triunfo este sábado será mucho más fácil. Es algo que nos da un poco más de motivación».

A sus 36 años y en su octava temporada en el Canarias, Abromaitis afirmó de que físicamente está en su «mejor momento», y consolidó su condición de jugador de equipo indicando que nunca se queja si le toca participar en un puesto que no domina tanto, como el de pívot. «Si me toca jugar como pívot, no me quejo. A veces incluso me siento más cómodo ahí porque puedo tocar más el balón y hago más cosas, aunque no sea mi posición natural. Sé que Gio (Shermadini) y Fran (Guerra) son mejores, pero si me toca, adelante», dijo sobre una función que ha quedado más abierta por la baja a petición propia de Kostas Kostadinov.

Con su visión experta, Tim también evaluó el momento por el que pasa La Laguna Tenerife en el lanzamiento exterior a canasta. Los últimos porcentajes no fueron los mejores de este curso. ¿Qué se debe hacer en esos casos? «Tienes que seguir tirando», señaló el ala-pívot. «No hay otra opción. Estamos trabajando en ello en los entrenamientos para mejorar la confianza que todos necesitamos, porque sabemos que en esta plantilla hay buenos tiradores, lo hemos demostrado, así que seguiremos intentándolo», resumió el 21.

Será una de las pautas a seguir en el encuentro de este sábado ante el Lleida en el pabellón Santiago Martín (19:00). Tim avisó que no será un partido nada sencillo. «Ellos empezaron muy bien la temporada y tienen la capacidad de ganar –mención especial para su compatriota John Shurna–, pero si marcamos nuestro ritmo, tenemos acierto y contamos con el apoyo del público, que siempre nos ayuda, tendremos más oportunidades de vencer», finalizó Abromaitis.