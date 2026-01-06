Cuando una visita del Lleida al Santiago Martín acabó en incendio

Los enfrentamientos entre La Laguna Tenerife e Hiopos Lleida de la 25/26 vienen marcados por lo acontecido en el duelo de la primera vuelta de la pasada temporada. El Lleida, que visita este sábado (19:00) el Santiago Martín, estrenó su historia particular en Los Majuelos en diciembre de 2024. Aquella tarde, que acabó en una trabajada victoria aurinegra ante un oponente batallador, saltaron chispas entre Txus Vidorrea y Gerard Encuentra, técnico del cuadro ilerdense.

La noche del sábado 7 de diciembre de 2024, hace justo un año y un mes, un incendio se desató en las entrañas del Pabellón Insular. No fue necesaria la intervención de los bomberos sobre la pista, pero casi. En un epílogo apretadísimo en el que el Canarias fue siempre por delante pero el Lleida no arrojaba la toalla, la paz saltó por los aires en un tiempo muerto a 1’32’’ del final. Vidorreta, visiblemente molesto por algo que no se llegaba a adivinar, fue descalificado por una doble técnica. Entre el primer y el segundo castigo apenas pasaron unos segundos.

Txus Vidorreta abandona enfadado la pista tras ser descalificado. / María Pisaca

El origen del enfrentamiento

El técnico, indignadísimo, abandonó la pista denunciando que la situación era «una vergüenza». «Fue una descalificante muy extraña. La primera técnica es alucinante y la segunda no tiene ningún sentido, porque además existe la política en ACB de no pitarlas seguidas salvo que ocurra algo flagrante», expuso el bilbaíno antes de pedir «disculpas» por sus formas tras la expulsión, comprensibles «cuando te echan de manera injusta». Fue entonces cuando Vidorreta contextualizó el origen de su cólera. Según él, Encuentra había mandado a un jugador a espiar las indicaciones de Txus durante un tiempo muerto.

Los gestos de Stephen Curry

«Rafa Villar me ha pedido disculpas dos veces. El entrenador le ha mandado a escuchar lo que yo le estaba diciendo a mis jugadores en el Instant Replay. A veces un jugador, por sí mismo, trata de hacerlo, pero eso, y mira que llevo años de carrera, no me ha sucedido nunca. Eso es lo que le he señalado al entrenador rival», dijo sobre su salida de la cancha. El calentón de Vidorreta no acabó ahí. Confirmada la victoria aurinegra por 91-88, el bilbaíno volvió a pista y, al cruzarse con Encuentra e intercambiar acusaciones recibió un empujón –con más desprecio que violencia– del preparador rival.

El técnico de la entidad lagunera se desató entonces y tiró de repertorio NBA. Del «a dormir» de Stephen Curry, que ya había hecho en su regreso a la cancha, al «muy pequeños» o el «hielo en las venas». Gestos que fueron jaleados por la afición local y despreciados por la visitante. Entre estos últimos, el director deportivo del Lleida, Joaquín Prado, que insultó a Vidorreta según denunció el vasco en sala de prensa. También en su comparecencia, Txus apuntó que «nunca» había hecho algo así y que «seguramente» no volvería a hacerlo.

Acusaciones cruzadas

Encuentra, como si la cosa no fuese con él, se hizo el sorprendido al ser cuestionado al respecto. El catalán afirmó estar convencido de que su actitud había sido la correcta durante todo el partido. Tanto como «excelente», no así la de otros, en referencia clara a su homólogo, al que sí acusó de «provocar» y faltarle al respeto. «Soy nuevo en la Liga, pero ya me habían avisado de las cosas extradeportivas que podían pasar aquí», señaló.

Ante la ausencia de Vidorreta, Juan Gatti ejerció como primer entrenador en el partido de vuelta. / Agencia LOF

Vidorreta, ausente en la vuelta

Meses después, en la previa al duelo de vuelta, Vidorreta reconoció haberse equivocado con una celebración «excesiva». «Puedo decir que no debí hacerlo», expuso con humildad. Mientras, en Lleida, el vicepresidente Albert Aliaga acusó de forma Velada al preparador de querer erigirse como protagonista de la cita y Encuentra desechó «rebajarse» al recordar el episodio acontecido en la Isla.

Ni protagonista ni asistente, Vidorreta no acudió al Barris Nord. El club aludió inicialmente a una indisposición y fue Juan Gatti quien dirigió la victoria visitante. Días después, el ausente desveló que, por decisión propia, descartó personarse en el pabellón «para evitar problemas». Salió bien, triunfo por 72-84. De paso, lección para quienes le habían señalado como egocéntrico.