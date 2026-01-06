El CB Canarias se acostumbra a adelantar la cuesta de enero

Cinco tropiezos en sus ocho duelos más recientes no suponen un guarismo muy habitual para CB Canarias. Acostumbrado a ganar más veces de las que pierde, llama la atención este esporádico bache que actualmente sufre por los pupilos de Txus Vidorreta. Lo sucedido en estas cuatro semanas más recientes, entre el 7 de diciembre y los primeros tres días de 2026, es un ejemplo más de ello. Es como si el equipo lagunero se empeñara en adelantar la clásica cuesta de enero.

Con sus derrotas ante el Real Madrid, el Gran Canaria y Trapani Shark en casa, y los tropiezos a domicilio frente al Bnei Herzliya y el Joventut, el Canarias ve como se esfumó su condición de invicto este curso en la BCL, además de tener que aplazar su pase –al menos de manera matemática– para la Copa del Rey. Un balance de 3-5 que ratifica que el reciente parón por la ventana FIBA no le ha sentado nada bien a los laguneros.

Varias razones

Erráticas prestaciones que se pueden argumentar a causa de varios factores. Desde la clasificación ya materializada para el Round of 16 de la BCL y una consiguiente relajación; lesiones y enfermedades de jugadores como Huertas, Fernández, Sastre y Guerra; también la entidad de algunos de los rivales; e igualmente malos días en el tiro exterior. Pero lo cierto es que este bache que sufren los isleños va camino de ser ya una costumbre en esta época del año. Independientemente de si las competiciones de clubes se paran o no para dar cabida los partidos de selecciones. Lo sucedido en las temporadas previas es el dato más sintomático.

Victorias apretadas

Así, en la 24/25 el CBCanarias saldó con un 2-3 su regreso de la Ventana FIBA de noviembre. En un plazo de poco más de dos semanas –del 30 de noviembre al 15 de diciembre– cayó ante el Unicaja, el Valencia y el Joventut, y solo salió airoso de sus duelos en casa contra el Lleida y el Karsiyaka, y en ambos casos por tres puntos.

También sin ventana

En la 23/24, sin ventana de por medio, el balance del 2 al 22 de diciembre también fue negativo para los aurinegros, toda vez que los de Vidorreta solo fueron capaces de ganar dos de sus seis encuentros: a domicilio al Manresa y al Cholet. Las derrotas más inesperadas llegaron en casa, en concreto frente al Obradoiro y el Zaragoza, tropezando también los canaristas en las pistas del VEF Riga y Baskonia. Desde ahí el balance fue de 7-1.

Un 2-4 familiar

El guarismo en la 22/23, y dentro de un periodo muy similar al actual (del 10 de diciembre al 6 de enero), había clavado al del ejercicio posterior: 2-4. El equipo isleño sufrió tres reveses a domicilio (Joventut, Rytas Vilnius y UCAM Murcia), mientras que el Real Madrid salió airoso de La Hamburguesa. En el otro lado de la moneda, cómodos triunfos en casa contra el Peristeri y el Granada.

El más pronunciado

El de la 21/22 ha sido, hasta ahora, el mal momento más pronunciado de los aurinegros en esta época del calendario. A la vuelta de la Ventana FIBA los de Vidorreta llegaron a perder cuatro partidos seguidos en ACB (Manresa, Fuenlabrada y Murcia a domicilio; y Barça en casa), añadiendo igualmente en este tramo los tropiezos continentales ante el Riesen y el Karsiyaka, al que también venció en dos ocasiones para superar el play-in.

El triunfo en Sassari maquilló un balance que acabó siendo de 3-6. Fue como si el Canarias tocara fondo toda vez que justo a continuación venció en 20 de sus siguientes 24 compromisos, con derrotas solo ante el Valencia (dos veces), frente al Real Madrid (en la semifinal copera), y en su visita al Gran Canaria. La recuperación fue tal, que en aquel ejercicio el Canarias acabó ganando su segunda Champions al imponerse en la Final Four de Bilbao.

Metidos en enero

Previamente, en la 20/21, el club tinerfeño no tuvo un brillante final de año... ni arranque de 2021. Y eso que los laguneros volvieron de la Ventana con tres éxitos seguidos. Así, entre el 20 de diciembre y el 20 de enero el Canarias solo sacó adelante cuatro de sus ocho encuentros, cayendo dos veces en el País Vasco (Baskonia y Gipuzkoa), ante el Real Madrid en Los Majuelos, y el Dinamarca frente al Bakken Bears. Eso sí, el resultado adverso en suelo nórdico careció de la menor relevancia, toda vez que el equipo isleño ya estaba metido, y como líder, en la segunda fase del torneo continental.

El primer aviso

La era del núcleo duro de este actual plantel había comenzado en la 19/20, curso –todavía sin ventanas– en el que el diciembre aurinegro no fue tan deficiente, pero sí estuvo lejos de la perfección –después de un 7-1 previo– al registrar tropiezos en las pistas del Barça, el Nizhny Novgorov y el Valencia para un global, positivo, de 5-3. Como si de una tradición se tratara, este nuevo bache canarista se quedará en anécdota si los aurinegros remontan el vuelo, como también acostumbran, de una manera fulgurante.