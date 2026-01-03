El 2026 empieza en Badalona para La Laguna Tenerife

El 2026 no empezó el jueves para La Laguna Tenerife. Tampoco el día 1 de enero. Lo hace hoy sábado 3, coincidiendo con la visita del combinado aurinegro al Olímpic, la casa del Joventut Badalona (17:00). El Canarias, que cerró su particular 2025 con un sufrido triunfo frente al Covirán Granada en el Santiago Martín, busca ahora estrenar el nuevo año de la misma manera que despidió el viejo, con alegría.

Para el hipotético feliz desenlace, la inesperada angustia contra el cuadro nazarí, último en Liga Endesa con una sola victoria en 13 partidos disputados, se antoja esta vez ineludible: en Badalona solo ha ganado este curso el Real Madrid (5/1 en Liga y 3/0 en Champions), mientras que la escuadra insular solo ha salido airosa de la ciudad perteneciente a la provincia de Barcelona en cuatro de sus 25 visitas. El último antecedente, eso sí, la holgada victoria por 60-80 en el segundo y definitivo partido de la serie de cuartos de final de playoff de la pasada campaña. Un recuerdo feliz.

Sastre, posible regreso

El cuadro dirigido por Dani Miret, sétptimo con 8/5, pondrá así a prueba la solidez de un Canarias que sigue muy arriba en la clasificación (quinto clasificado con un global de 9/4), pero que parece haber perdido fuelle en las últimas semanas. La excelencia reciente tiene un alto precio para la escuadra de Txus Vidorreta: la exigencia es altísima.

En la cita, Vidorreta debería poder contar con su roster al completo. Esto es, mientras no se conoce baja alguna con respecto al choque del martes, el regreso de Joan Sastre apunta a ser la principal novedad. El balear, lastrado por una gripe, no pudo participar frente al Granada.

Una décima para amarrar la Copa del Rey

Para la escuadra de Vidorreta el asalto a Badalona supondría alcanzar las diez victorias. La barrera de la decena marca la cifra exacta con la que ningún equipo se ha perdido nunca la Copa del Rey desde el cambio de formato que se impantó en la 96/97. Si bien la novena que cayó hace unos días supuso la participación virtual al torneo que este año se celebra en Valencia a finales de febrero, el ansiado 10/4 certificaría la presencia tinerfeña en la Copa por décima edición consecutiva. Todo un hito.

Para la complicada tarea de vencer en el primer compromiso de 2026 (hasta cinco serán los duelos que disputarán los aurinegros en enero), Vidorreta se aferra al gran momento anotador de Huertas (líder en promedio de puntos por partido de toda la Liga en 2025) y Shermadini, que encabezó los registros de valoración en el mismo parcial.

De Rubio a Hunt y Vives

En el Joventut, en cuyas filas es duda un Ricky Rubio que se ha perdido los dos últimos partidos de su equipo, destacan el veterano interior Ante Tomic, uno de los jugadores con más valoración del campeonato, la facilidad anotadora de Cameron Hunt (promedia 15,5 unidades por partido) y el altísimo acierto de Guillem Vives desde la línea de tres. El base catalán enchufa el 63% de los lanzamientos que ejecuta desde el 6,75.

Henri Drell, ahora en el Joventut Badalona, en uno de sus partidos con el Canarias. / BCL

Drell, una cara conocida

En la plantilla del Joventut Badalona, al margen de los citados Rubio, Tomic, Hunt o Vives, sobresale desde la óptica de La Laguna Tenerife el excanarista Henri Drell. El versátil estonio con pasado en Estados Unidos defendió la camiseta aurinegra en 16 ocasiones (12 en Liga y cuatro en Champions) en la pasada campaña.

Drell, que desembarcó en España de la mano del Canarias en marzo de 2025, firmó este verano por el Joventut tras no continuar en la Isla. A las órdenes de Miret, promedia en la Liga Endesa cuatro puntos, cerca de dos rebotes y tres créditos de valoración en casi 12 minutos en pista por duelo.

Formado en las inferiores del Santo Domingo, otro de los que suenan del Joventut es Miguel Allen. Concretamente por su apellido, Miguel es hijo del exjugador del Canarias Blue Allen. Allen fue uno de los invitados en la primera lista de Chus Mateo como seleccionador de España.