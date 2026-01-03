El CB Canarias cortocircuita ante la Penya (78-67)

Bajada de plomos en Badalona. El CB Canarias ha sufrido su quinta derrota del curso liguero, en esta ocasión al caer por 78-67 frente al Joventut en un partido en el que los de Txus Vidorreta fueron a remolque desde mitad del segundo acto (26-29) para ver como cada uno de sus intentos de opositar a invertir el signo del electrónico se iba por el sumidero.

Opciones desperdiciadas por múltiples factores, pero por encima de todos, dos muy claros. El pobre acierto en el triple del cuadro lagunero, en esta ocasión un 8/29 pese a la canasta final de Van Beck; y el deficiente partido de sus dos manejadores, en especial un Marce Huertas al que la Penya sacó del choque a base de una agresiva defensa que derivó en seis pérdidas del paulista. Mientras, que Fitipaldo también sumó dos regalos y no aportó ni un solo punto.

Con Shermadini y Guerra muy lejos de su versión más habitual (seis puntos cada uno, pero 5/11 en el tiro), la nota positiva la dieron Tim Abromaitis y Wes Van Beck. El ala pívot parece haber confirmado su recuperación (14 puntos y cuatro rebotes), mientras que el escolta (11 puntos) demuestra que es capaz de hacer más cosas que ser una simple amenaza desde el perímetro.

Mala puesta en escena

Antes de su naufragio final, la puesta en escena del CB Canarias ya dejó mucho que desear, con varias canastas falladas en sendas penetraciones (sobre todo de Jaime Fernández), y también concediendo lanzamientos exteriores un tanto liberados, bien por un deficiente 1x1, como por ayudas para compensar desajustes previos. Con 11-4 en el marcador, y la sensación de que no era capaz de dar con las mejores sensaciones, Vidorreta ya había solicitado tiempo.

Sin embargo, la entrada en cancha de Huertas significó ese cambio positivo para los laguneros, ya que el brasileño empezó a anotar y a conectar con Shermadini en el 2x2 (13-11). Y pese a un par de canastas sencillas de los locales y la segunda falta de Gio, otra nueva aportación de Huertas y un triple de Abromaitis dieron la delantera a La Laguna Tenerife por primera vez en todo el duelo (18-19), justo antes del final del primer acto.

Henri Drell, motivado

Ventaja efímera porque la entrada en cancha del excanarista Henri Drell fue aire fresco para la Penya (24-19). Estirón local al que el Canarias respondió gracias a insistencia desde el perímetro, de nuevo con Abromaitis y a continuación con dos acciones (la segunda pisando) de Fernández para el 26-29.

Pero lo que parecía un nuevo cambio de tendencia quedó en nada, ya que el CB Canarias exhibió su peor versión. Tanto en ataque donde sumó malos tiros y acumuló una pérdida tras otra; e igualmente en el balance defensivo, permitiendo correr casi a placer al Joventut. En medio de un total de seis regalos (siete en todo el cuarto) y ocho tiros de campo errados de manera consecutiva (incluidos sendos triples de Giedraitis y Scrubb que hicieron la corbata), el cuadro aurinegro recibió un parcial de 13-2 para el 39-31.

Seis minutos de sequía

Desde aquel 26-29 el conjunto de Txus Vidorreta estuvo más de seis minutos y medio sin anotar una sola vez en juego, y aunque la caída la pareció frenar Scrubb con dos libres justo antes del intermedio, una mala defensa final tras tiempo muerto permitió a Sam Dekker anotar un nuevo triple que daba a la Penya su máxima renta coincidiendo con el intermedio (42-33).

Sensación de inferioridad, la del cuadro isleño, fundamentada en varios factores. Desde esas ocho pérdidas, hasta el 4/14 en triples, y también la ausencia de producción ofensiva de los cinco aurinegros. Y es que entre Shermadini y Guerra solo sumaban siete puntos, con el añadido negativo de que las dos faltas de ambos (una de ellas técnica al georgiano), obligaron al Canarias a jugar más de cuatro minutos sin un cinco puro, con lo que ello limitó su presencia en la zona verdinegra. Demasiados hándicaps para poder opositar a la victoria.

Regreso positivo

La salida de vestuarios pareció dejar mejores sensaciones con los triples de Van Beck y Abromaitis (44-39), pero de nuevo la Penya aprovechó algunos despistes atrás del Canarias, entre ellas un par de pérdidas de Huertas (acabada en mate por Rubio) y se disparó hasta su máxima renta del choque (51-39).

Ahí, en el momento más delicado de la contienda, el cuadro isleño se puso en manos de Van Beck, que anotó tras libre, asistió y sacó falta en ataque. Un 2+1 de Abromaitis terminó de meter en partido al Canarias (51-46) en una recuperación en parte frenada por la tercera falta, en un suspiro, de Shermadini y Guerra (54-48). Pero lo que parecía un punto de inflexión, el cuadro tinerfeño desperdició sendos triples de Guerra y Fernández (el del madrileño para empatar a 54), y un libre de Doornekamp.

Oxígeno para la Penya, que anotó por medio de Kraag y Tomic a la vez que logró espesar de nuevo los ataque del cuadro isleño, obligado varias veces a tiros sobre la bocina de 24 (58-51). Un triple de Giedriatis quedó en nada ante la inmediata respuesta de Dekker (61-54), obligando a los laguneros a remar de cara a los diez minutos finales.

El enésimo intento fallido

Un 2+1 de Huertas abrió una pequeña puerta (61-57) que no terminó de entornarse porque el Canarias enlazó tres ataques desperdiciados y luego no dio continuidad a otros nuevos dos puntos de Huertas (61-59). Con sus dos bases totalmente fuera de partido (Ricky Rubio sacó de quicio a Huertas y a Fitipaldo), otro par de errores exteriores de los aurinegros y los triples de Kraag y Vives dejaban contra las cuerdas a los de Vidorreta (68-59), ya con solo cinco minutos por delante.

Fran Guerra trata de pasar el balón ante la derensa del Joventut. / Agencia LOF

Ese quiero y no puedo en el que vivió continuamente tuvo su prolongación en el epílogo, y es que La Laguna Tenerife incidió en sus errores desde el arco (Fitipaldo, Scrubb y Fernández), no fue nada contundente en sus finalizaciones y terminó de escenificar el desquiciamiento más absoluto de un Huertas, al que la Penya sacó por completo del encuentro a base de un acogotamiento tras otro. Lejos ya de opositar al triunfo, el Canarias descarriló y llegó a verse 14 abajo en una diferencia que finalmente acabaría siendo de 11 tras el triple de Van Beck (78-67).