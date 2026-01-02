EL DÍA sortea 5 entradas dobles para el partido entre el La Laguna Tenerife y el Hiopos Lleida
Vive en directo la emoción de la Liga Endesa en el Pabellón Santiago Martín 2025/2026 este sábado 10 de enero
El mejor baloncesto vuelve a La Laguna y EL DÍA quiere que formes parte del espectáculo. Con motivo del partido de Liga Endesa que enfrentará al La Laguna Tenerife y al Hiopos Lleida el sábado 10 de enero a las 19:00 horas, el periódico pone en marcha un sorteo de 5 entradas dobles dirigido a todos sus lectores registrados.
El encuentro, correspondiente a la temporada 2025/26, promete un duelo intenso y lleno de emoción en el Pabellón Santiago Martín, un escenario donde la afición aurinegra siempre marca la diferencia. A través de esta iniciativa, EL DÍA refuerza su compromiso con el deporte y con los seguidores del baloncesto en la isla, acercándolos al corazón de la competición.
Una experiencia que va más allá del partido
Asistir a este encuentro significa sumergirse en una atmósfera única, donde cada canasta se celebra con pasión y cada defensa se vive como una final. Los ganadores del sorteo podrán disfrutar de:
🏀 Una entrada doble para acudir con quien deseen.
💛 Una grada entregada, empujando al equipo en cada posesión.
🔥 Un partido de alto nivel en una de las competiciones más exigentes del baloncesto europeo.
No dejes pasar esta oportunidad de apoyar al La Laguna Tenerife en casa y vivir el espectáculo del baloncesto con EL DÍA.
Detalles del encuentro:
- 📅Fecha: Sábado, 10 de enero
- ⏰Hora: 19:00 h
- 🏟️Lugar: Pabellón Santiago Martín
¿Cómo participar en el sorteo?
Participar es muy sencillo:
- Regístrate en EL DÍA: Si aún no eres lector registrado, puedes hacerlo de forma gratuita en cuestión de minutos.
- Rellena el formulario del sorteo con tus datos.
- ¡Listo! Ya estarás participando por la posibilidad de vivir el partido desde las gradas.
Apoya al La Laguna Tenerife en casa y vive el espectáculo del baloncesto con EL DÍA, el diario que está siempre al lado de su afición.
¿Cuándo se conocerán los ganadores?
El sorteo se realizará el viernes 9 de enero al mediodía. Ese mismo día, EL DÍA se pondrá en contacto con las personas ganadoras.
Asegúrate de tener tus datos de contacto actualizados en tu perfil de usuario para poder recibir la notificación a tiempo. Puedes hacerlo fácilmente desde la sección 'Mi cuenta' o registrarte gratuitamente en eldia.es en tan solo unos minutos.
💛 No te quedes fuera de una de las grandes citas del baloncesto en Tenerife. Participa, cruza los dedos y prepárate para animar al La Laguna Tenerife como se merece.
¡Mucha suerte a todos! 🏆🏀
