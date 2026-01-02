Marcelinho Huertas y Ricky Rubio: los últimos supervivientes

Marcelinho Huertas y Ricky Rubio, 20 años después. Los últimos supervivientes, como aquella serie de televisión que protagonizaba el británico Bear Grylls. A diferencia del aventurero, por supuesto, la pervivencia (casi inmortalidad en el caso del brasileño) no se ha sustentado en escalar una montaña, hacer noche en la copa de un árbol o ingerir todo tipo de insectos para no desfallecer. Lo suyo ha sido talento, trabajo y pasión por el baloncesto. Solo así se explica que los ahora jugadores de La Laguna Tenerife y Joventut Badalona, rivales este fin de semana, sean los dos únicos de toda la Liga Endesa que ya jugaban en la ACB hace dos décadas.

Para Huertas, que a comienzos de la 05/06 tenía ya 22 años, aquella fue su segunda campaña en la élite del baloncesto nacional. El brasileño había desembarcado en la Liga Endesa en verano de 2004 de la mano del propio Joventut, su primer equipo en Europa. A las órdenes de Aíto García Reneses, el paulista se estrenó con 38 duelos en la competición doméstica. Más de 650 minutos en pista, 270 puntos y 84 asistencias. 20 años después, ya van 7.133 puntos (undécimo en la clasificación histórica) y 3.295 asistencias. En pases, superó el récord de Pablo Laso (llevaba 30 años vigente) en 2024.

De Marce a Ricky en Badalona

Tras un primer año prometedor del brasileño, su segunda campaña comenzó con un sobresalto. Marce se perdió el primer duelo de la temporada por un pequeño problema muscular. Aquella molestia facilitó el debut del mayor talento español de su generación. De la suya y de las anteriores. Ricky Rubio se estrenó el 15 de octubre de 2005 en un Granada-Joventut que concluyó en triunfo visitante. El base tenía entonces 14 años y 11 meses, una cifra récord de precocidad que batió con el tiempo Bassala Bagayoko en 2021 (14 años y 7 meses). El de El Masnou se estrenó combinando la dirección del cuadro catalán con el también base Elmer Bennett. Ricky, en cinco minutos en pista, anotó su primera canasta, dio su primera asistencia y firmó cinco créditos de valoración.

Cierto es que en la 05/06 debutó el también incombsutible Sergio Llull, pero no lo hizo hasta principios de enero. Fue en la Jornada 15 cuando el balear disfrutó de sus primeros minutos con el Manresa, que cayó en la pista del Lagun Aro. Llull soplará las velas de su 20 cumpleaños en la ACB este 8 de enero.

Relevo en el Barça

Huertas, en su etapa en el FC Barcelona. / Victor Salgado (FCB)

Las trayectorias del brasileño y el catalán arrojaron con el tiempo una curiosidad. Huertas se marchó del Joventut en verano de 2007, cuando fichó por el Bilbao Basket (allí coincidió con Vidorreta) y acabó llegando al Barça en 2011. Justo para relevar a Ricky, que tras dos campañas en el conjunto azulgrana puso rumbo a la NBA.