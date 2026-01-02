Huertas y Shermadini, líderes estadísticos en 2025 del CB Canarias... y de toda la ACB

En ocasiones parece complicado aislar el concepto y la idea de que en el CB Canarias existe cierta dependencia de Marcelinho Huertas y Gio Shermadini. Sensaciones que, por ejemplo, quedaron ratificadas en el partido del pasado día 30 contra el Granada. En este choque frente al cuadro nazarí el brasileño aportó 24 puntos y cuatro asistencias para 29 de valoración, mientras que el georgiano se fue hasta los 19 de nota.

Una impresión, la de la alta cuota de responsabilidad de ambos en los buenos resultados de los canaristas, que luego, entre líneas, refrendaría su técnico Txus Vidorreta. Y es que en sala de prensa el vasco apuntó que hay varios jugadores que «deben cambiar de mentalidad» y también «dar un paso al frente».

Números superlativos

Lo cierto es que el año recién finalizado ha dejado unos números superlativos tanto en Huertas como en Shermadini. Pero no solo por su peso específico dentro del equipo lagunero, sino en el cómputo global de toda la Liga Endesa.

Así, en los 37 partidos ligueros jugados en 2025, Huertas firmó 573 puntos, lo que suponen 15,48 por choque; un guarismo que supera al exterior del Joventut, Cameron Hunt, que entre su paso por el Manresa y ahora en la Penya se fue hasta los 15,37 puntos por duelo: 492 en 32 encuentros.

En el tercer escalón de esta clasificación, el barcelonista Kevin Punter, con 15,06 tantos por choque en 2025. A continuación, Timothé Luwawu-Cabarrot (Baskonia) con 14,54; Mario Hezonja (Real Madrid) con 14,46; mientras que en el top 10 de la liga, en lo que a anotación se refiere, también aparece Gio Shermadini, con 13,48 puntos por duelo.

Más anotador que nunca

Esa prolijidad más reciente de Huertas en el apartado anotador es solo una continuidad de la línea ascendente que viene mostrando el paulista, hasta el punto de moverse actualmente en sus mejores registros particulares en sus casi dos décadas de experiencia en la ACB. Así, con los 14,2 puntos con los que terminó la 23/24 Marce ya merodeó sus topes previos: los 14,5 en el Bilbao 07/08, y los 14,6 de su segundo curso (20/21) en el Canarias.

Pero es que ya el año pasado natural Huertas firmó 15 puntos de media en sus 37 encuentros ligueros. Ahora, después de 12 duelos en esta 25/26, el base aurinegro está en 16,3 puntos de media, y sin la necesidad de irse a ninguna anotación estratosférica, aunque sí con mucha regularidad, con solo dos choques por debajo de la decena (6 al Andorra y 9 al Granca), pero siete con 15 o más tantos. Es, en la actualidad, el tercer mejor registro de la competición.

Líder habitual

Donde no resulta tan sorpresivo ver liderar a Huertas un apartado estadístico es en el de las asistencias. El sudamericano acabó 2025 con 256 en 37 partidos, lo que significa 6,92 por duelo. Muy lejos aparece, por ejemplo, Facu Campazzo (Real Madrid), con 181 en 39 compromisos: 4,64 de media. Líder también en el presente ejercicio 25/26 (6,3 de media), Marce va camino de reeditar la mención ya lograda las dos pasadas campañas, así como de superar otra barrera, la de los 3.300 pases de canasta, cifra para la que le faltan cinco.

Gio, el más completo

Y si Huertas reinó en 2025 en puntos y asistencias, Shermadini lo hizo en el cómputo global, el de valoración. El georgiano saldó este pasado año con 761 créditos en 39 partidos, lo que significa una media de 19,51 créditos, superando los 19,43 de Ante Tomic, el croata del Joventut, que se fue hasta los 680 en 35. Ambos se volverán a ver las caras este sábado en Badalona en un duelo que ya es un clásico de la ACB.

Shermadini lanza a canasta en el choque contra el Granada. / Andrés Gutiérrez / t

Pero como si no se conformara con ser el mejor en puntos y asistencias, Marce Huertas también se hace un hueco destacado en ese ranking de valoración, toda vez que sus 663 créditos en 37 encuentros suponen la tercera mejor marca de toda la ACB en 2025: 17,92 de media. Un argumento más para explicar su trofeo de MVP de la pasada campaña. Edy Tavares sería el cuarto en esta lista con 16,25 de nota por choque.