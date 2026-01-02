Un 2025 de podio para La Laguna Tenerife

Pese a un diciembre un tanto agridulce, con derrotas in extremis frente al Real Madrid y el Gran Canaria, y un balance global de tres triunfos y cuatro tropiezos, el CB Canarias acaba de cerrar otro año natural de nota. En total, 40 victorias y solo 18 derrotas, lo que supone casi un 69% de éxitos. O dicho de otra manera, ganar dos de cada tres encuentros, y prácticamente siete por cada diez. Una cifra al alcance de muy pocos pero que el club isleño ha logrado convertir casi en costumbre.

Ese 68,97% de efectividad supone el tercer mejor registro aurinegro desde su regreso a la ACB, donde ha cumplido ya 13 años naturales consecutivos. Un guarismo solo superado por las 41 victorias y únicamente 16 derrotas de 2022 (casi 72 por ciento de finales felices), y por el 36-16 del anterior año 2024, para un 69,23% de triunfos. En lo que a logros se refiere, el Canarias no pudo levantar ningún título, ni tampoco alcanzar final alguna, pero en cambio hizo pleno de semifinales en los cuatro torneos ya terminados: Liga Endesa 24/25, Copa del Rey 2025, BCL 24/25 y Supercopa Endesa 2025.

Derrotas dolorosas

Ese destacado guarismo con el que cierra 2025 podía haber sido incluso mejor de no haber mediado algunas derrotas muy apretadas, gran parte de ellas en este tramo final de año. Ya se le escapó por cuatro puntos el duelo por el tercer puesto de la BCL, donde cayó por 77-73 ante el AEK Atenas, y por 99-102 contra el Valencia tras una remontada que se quedó a medio camino. Ya este curso han dolido más el 72-71 de la Supercopa, y el 70-71 repetido dos veces en ACB, tanto ante el propio equipo blanco como frente al Gran Canaria. En total, cinco derrotas por cuatro o menos tantos.

Huertas, en primer plano, tras la victoria del 30 de diciembre contra el Granada. / E. Cobos (ACB Photo)

Si solo se tuvieran en cuenta sus partidos dentro de la Liga Endesa, el 2025 del Canarias se traduce en un 27-12, con 18 triunfos el pasado ejercicio, y el presente 9-4 que tiene a los de Vidorreta casi con dos pies dentro de la próxima Copa del Rey. En este sentido, su 69,23 por ciento de resultados favorables supone el segundo mejor balance de los laguneros dentro de la ACB. Sólo el 20-7 de 2020, con un 75% de efectividad, supera este registro.

Dentro de las diferentes competiciones nacionales solo es superado por el Real Madrid, que en los últimos 12 meses únicamente perdió cuatro partidos; y por el Valencia

También mantiene posiciones de privilegio La Laguna Tenerife si dentro de esta ecuación se contaran todas las competiciones nacionales en las que ha tomado parte la escuadra tinerfeña. En este caso el balance sería de 28 triunfos y 14 derrotas, proporción clavada de dos alegrías cada tres compromisos y que solo mejoran el Real Madrid y el Valencia. Los blancos gracias a su final de curso pasado (solo en ACB firmaron un 29-1), y su actual liderato en la Liga Endesa 25/26: 12-1. Antes con Chus Mateo y ahora con Sergio Scariolo, el cuadro blanco solo se dejó cuatro de sus 48 duelos nacionales. El Valencia hace valer el haber llegado a la pasada final liguera, el título de la Supercopa, y su actual 9-2 de ACB. Por debajo del Canarias, y a casi cuatro puntos porcentuales, el Unicaja.

Regularidad en el tiempo

Mientras, y si dentro de las combinaciones se tienen en cuenta igualmente los duelos de los diferentes torneos europeos, solo sus tropiezos más recientes contra el Trapani Shark y el Bnei Herzliya impiden al Canarias (que se quedó en el citado 68.97) ocupar un lugar dentro de un podio virtual, copado finalmente por Real Madrid (76,14% de victorias), Unicaja (72,58) y Valencia (70,42).

En un balance más global, el 2025 confirma unas sobresalientes prestaciones que viene exhibiendo el club lagunero en estos últimos años. Así, si se tuviera en cuenta lo sucedido en las competiciones nacionales entre 2022 y 2025, ambos inclusive, el Canarias sumaría 100 triunfos por 57 derrotas, siendo superado, en porcentaje, solo Madrid, Barça y Unicaja.

Seis años seguidos en positivo

Pero es que si el lapso escogido abarcara desde 2020, el conjunto lagunero mejoraría incluso estos números. Tanto de victorias, con un total de 147 sobre 230 posibles, lo que supondría un mayor porcentaje de éxitos (63,91%); como de posición en un hipotético ránking de equipos destacados, siendo rebasado únicamente por Madrid y Barça. Esos dos clubes y el Valencia son los únicos, junto al cuadro isleño, que han firmado en positivo estos seis años más recientes.