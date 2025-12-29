Partido urgente para curar las heridas del derbi

Los deportistas suelen reconocer, en general, que prefieren competir lo antes posible después de una decepción a modo de resultado adverso, que les conviene no dejar enfriar el ánimo de revancha en estas circunstancias, aunque sea contra un equipo diferente. Para La Laguna Tenerife, lo ideal habría sido no tener el orgullo herido. Pero el derbi del domingo no salió bien y el calendario le ofrece ya una oportunidad para apagar esa frustración. 56 horas después de recibir al Gran Canaria en el Santiago Martín, el Canarias regresa al lugar de los hechos para enfrentarse al Granada en el que será último encuentro de 2025 (martes 30, 19:00) dentro de una jornada que empezó el 29 de diciembre y que terminará en 2026, el 2 de enero.

Los platos rotos

En realidad, no solo es cuestión de compensar la reciente derrota en el duelo de rivalidad regional. También se trata de cortar una inusual racha de tres partidos seguidos perdiendo en casa. Porque los de Txus Vidorreta venían de caer ante el Real Madrid, en Liga Endesa, y el Trapani Shark, en Champions, los días 7 y 10 de diciembre. A continuación, los aurinegros normalizaron el rumbo con tres victorias consecutivas a domicilio, a costa del Río Breogán, Bnei Herzliya y Girona. Hasta que se produjo la inocentada del Granca, un revés que, en cierto modo, eleva el nivel de exigencia para La Laguna Tenerife en el pulso con un Granada que suena a rival propicio para que sea el que pague los platos rotos. De hecho, es penúltimo en la tabla con una única victoria, eso sí, lograda ante el Valencia. Pero de ese momento de lucidez de los andaluces ya han pasado unas cuantas semanas. Después de dar esa sorpresa, enlazaron seis partidos sin poder vencer. Lo cierto es que en ninguno se mostraron como un equipo entregado o sin alma. Por ejemplo, cedieron por seis puntos en Girona, le endosaron cien al Real Madrid –por 111 de los blancos– y supieron dar la cara ante Zaragoza (-9), Andorra (-5), Dreamland (-5) y Murcia (-7).

Regresa Lluís Costa

En definitiva, el Granada es un segundo por la cola de falsa apariencia, con un par de jugadores que destacan en las estadísticas individuales de la ACB. Uno es el ala-pívot croata Luka Bozic, que presenta una valoración media de 20,7 puntos, solo superada por Santi Yusta, del Zaragoza. Además es el que más minutos lleva sobre la pista de todos los que participan en la máxima categoría (361), seguido de su compañero Matt Thomas, que, de paso, es el segundo con más triples (35 de 79 intentos).

Y en la dirección, un base que comenzó la temporada como aurinegro y que fichó por el Granada el 21 de octubre, Lluís Costa. El catalán ha pasado de ser la última opción para Txus Vidorreta a tener protagonismo a las órdenes de Ramón Díaz. Ya ha jugado nueve encuentros en su nuevo destino –conocido de una exitosa etapa anterior–, con una media de 13 puntos y cuatro asistencias por actuación.

Será la cuarta visita del Granada al Canarias. Es un club que se fundó en la misma campaña del regreso del equipo tinerfeño a la Liga Endesa, la 12/13, para ocupar el hueco que había dejado el Oximesa. Una vez dentro de la ACB, jugó tres veces en el pabellón Santiago Martín y perdió cada una:98-66 en la 22/23, 89-83 en la 23/24 y 95-87 en el curso 24/25.