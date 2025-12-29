En la moneda del CB Canarias ya solo sale cruz

Disponer de una plantilla baqueteada en mil batallas supone un punto a favor en no pocos aspectos del juego, entre ellos que a sus integrantes no le tiemble el pulso en la resolución de un final apretado. Un escenario en el que el actual plantel del CB Canarias se ha movido, generalmente, de manera solvente. Al menos hasta hace poco más de medio año, toda vez que en este tramo más reciente a los de Txus Vidorreta su particular moneda siempre le sale cruz. Ayer, la última.

Al margen de otros episodios pretéritos, casos como la canasta de Fran Guerra para vencer en el Pazo al Breogán (78-79) en la reanudación de un duelo atrasado, el milagroso triple de David Kramer para doblegar sobre la bocina al Murcia (77-78) o los tres puntos de Tim Abromaitis para tumbar al Joventut en el Santiago Martín son algunos de esos ejemplos de notables prestaciones que el bando aurinegro ofreció en el clutch hasta bien avanzada la pasada campaña. Pero es que desde mayo todo parece haberse torcido en el conjunto isleño a lo que a meter la canasta ganadora se refiere.

Ya hubo dos avisos el pasado mes de mayo, cuando Aaron Doornekampno pudo forzar la prórroga en Manresa, ni unas semanas más tarde en Atenas, cuando Kramer fue incapaz de llevar el partido al tiempo extra en la pugna por la tercera plaza, contra el AEK, en la Final Four de la Champions. Ya dentro del presente ejercicio la rotundidad con la que la moneda viene cayendo cruz es todavía mayor.

Ese todo o nada lo sufrió en sus carnes La Laguna Tenerife a las primeras de cambio en esta 25/26; concretamente en la semifinal de la Supercopa Endesa. Tras ir por delante casi todo el choque (hasta con 14 puntos de renta), Jaime Fernández tuvo un triple para ganar, pero erró (72-71). Con el propio cuadro blanco como adversario, pero ya en la Liga Endesa y en el Santiago Martín, el desenlace fue bastante parecido. Con uno arriba, también fue Fernández el que dispuso de dos libres para casi sentenciar el choque. Erró, sin quererlo, el primero, por lo que tuvo que lanzar a meter el segundo (70-69), dando a los de Sergio Scariolo un tiempo muerto del que terminaría saliendo la canasta ganadora de su tocayo Llull (70-71).

Casi una fotocopia

Y ayer, otra clonación de final cruel. Por ubicación –pabellón y lados de la cancha–; igualmente por marcador, que acabó siendo como el de hace tres semanas en ACB (70-71); y también por desarrollo de esos segundos cruciales. Como si de una fotocopia doble de los dos antecedentes se tratara: Bruno Fitipaldo erró un libre a menos de un minuto del final, mientras que en la jugada definitiva, y también con una canasta de dos como opción válida, la situación terminó de reproducirse intentado el de Montevideo un triple que no entraría para planchazo generalizado del Santiago Martín. Que la próxima vez la moneda caiga de cara.