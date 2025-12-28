Txus Vidorreta, técnico del CB Canarias: «El Granca defendió bien nuestros tiros de tres puntos»

Entre líneas, Txus Vidorreta reconoció este domingo que el derbi jugado el CB Canarias no fue de muchos quilates, pero también elogió el trabajo defensivo del Granca dentro de «un partido igualado» en líneas generales. En esta segunda parte de la ecuación el preparador canarista resaltó especialmente la dificultad que tuvieron los suyos para encontrar situaciones de ventaja en el perímetro.

«Aunque a veces no hemos atacado el close out cuando nos puntearon, ni tampoco aprovechamos varias opciones cómodas y además en los momentos clave del partido como alguna de Joan y dos de Aaron, también es cierto que muchos de nuestros triples han sido bien punteados por la defensa del Gran Canaria. Cuando no estamos tan acertados muchas veces es porque el rival ha trabajado muy bien su defensa para puntear nuestros tiros. Por eso, creo que hay que poner en valor que nosotros que veníamos de anotar 30 triples en los dos últimos partidos, esta vez hemos anotado solo cinco, porque creo que la defensa de la Gran Canaria ha sido notable», argumentó sobre esta faceta del juego en la que el Canarias acabó con un 5/27.

Giedraitis lanza ante la defensa de Salvó. / Arturo Jiménez / t

También lamentó Vidorreta que pese a haber «empezado bien» y al margen de esa «falta de acierto», tampoco tuvo el Canarias «el control necesario de las pérdidas, con nueve al descanso, algo que seguramente le ha dado confianza» al Granca. Igualmente clave para el técnico aurinegro fue la serie de tiros libres que dispuso el cuadro claretiano mediado el tercer acto, estirón que «ha descompensado un poco» al equipo tinerfeño, evidenciando «muchos problemas tanto en ataque como para controlar su trabajo ofensivo en situaciones de uno contra uno».

La jugada clave

Alabando el «arranque de generosidad en el esfuerzo» para llegar con vida al final, Vidorreta habló a continuación de la jugada definitiva, con la pena de «no haber tenido tiempo muerto» para ordenar un último ataque. «¿Cuál crees? [que era la mejor opción] Pregúntaselo a él», dijo de entrada sobre Fitipaldo en un tono que pudo delatar cierto enfado, si bien a continuación el preparador aurinegro especificó la situación. «Ha intentado sacar una ventaja, pero no la ha encontrado porque ellos hacen cambio en los bloqueos directos, y en la tesitura de penetrar o tirar de tres ha encontrado hueco para tirar de tres. Y si Bruno tiene pull-up de tres, lo va a hacer, es evidente», aclaró.

Fitipaldo, en el tiro que hubiera sido ganador para el Canarias / Arturo Jiménez / t

También sobre el final del duelo, Txus Vidorreta habló de la paradoja de que a su equipo se le han «ido desde la línea de tiros libres los dos últimos partidos en casa». «Marce se ha tenido que sentar cuando iba a lanzar los dos tiros para empatar, y ya no pudo salir más». Y sin su «jugador más decisivo en los instantes finales», el técnico tuvo que «decidir entre Bruno y Jaime». «Yo no tropiezo dos veces en la misma piedra y he elegido a Bruno. No iba a meter a Jaime a tener que convertir los dos tiros, que seguramente lo hubiera hecho. Pero tenía que decidir y escogí a Bruno, que es uno de nuestros mejores tiradores de libres», argumentó en relación a su apuesta por el epílogo del choque liguero ante el Madrid. «Lo que tenía que salir mal en la línea de tiros libres los dos últimos partidos, pues ha salido mal; y curiosamente al mejor equipo de todo el campeonato desde la línea», añadió, con cierta resignación, el preparador bilbaíno.

Sin tiempo para el descanso, no quiere poner excusas ante un posible cansancio de ara al choque de este martes frente al Granada (19:00, Santiago Martín). «Tenemos las horas suficientes para recuperar», añadió.