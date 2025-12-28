El triple deja sin derbi al Canarias

Lo que el triple que da, el triple te quita. Tras un par de encuentros en los que había estado soberbio desde el 6,75, el CB Canarias ha visto como un mal día desde el arco le ha hecho caer en el derbi regional contra el Dreamland Gran Canaria (70-71). Solo cinco aciertos de 27 intentos condenaron al cuadro de Txus Vidorreta, que aún así, y gracias a una leve mejora desde el arco (3/8) supo levantar una desventaja de 14 puntos (48-62) para llegar con vida al tramo definitivo.

Un epílogo en el que el conjunto canarista no culminó su tendencia alcista, errando incluso la canasta -también triple, de Fitipaldo- que le hubiera dado la victoria. Sin apenas aportación del perímetro, a los aurinegros no les fue suficiente la aportación de Shermadini (14 puntos y cinco rebotes) y Huertas (9+9) frente a un Granca que sin hacer nada del otro mundo sí colapsó por momentos el ataque de los locales, y supo encontrar las deficiencias (sobre todo con Samar, Angola y Tobey) en el entramado defensivo local.

Salió más enchufado el CB Canarias, pero más por sensaciones e intensidad que por estar sobrado de producción ofensiva. El cuadro lagunero circuló bien el balón y encontró situaciones liberadas en las esquinas (aunque sin apenas acierto), mientras que en defensa anduvo muy rápido en el balance en los intentos claretianos por correr, y muy activo en el 1x1 y llegando a las ayudas, hasta el punto de que en menos de cuatro minutos ya había llevado a su rival a hacer sonar dos veces la bocina del reloj de 24 (10-4).

Pero esa buena puesta en escena aurinegra se vio lastrada por el mal arranque aurinegro desde el perímetro, con hasta seis jugadores errando desde el perímetro, para un global de 1/8 al final del primer periodo. Clavada hoja de servicios, eso sí, que la del Granca, que tampoco estuvo nada fino desde el arco, desaprovechando (13-9) la incomodidad mostrada por el juego interior del conjunto local (0/3 entre Guerra y Shermadini).

Esa horrenda puntería global (2/16 entre los dos) y también un inusitado número de pérdidas (cinco de los locales y cuatro del Granca) llevaron a que el primer cuarto acabara con solo 22 puntos. Serie de despropósitos que se alargó en los primeros compases del segundo acto, con dos pérdidas más y otro par de triples errados por bando.

Una sequía en la que quien mejor -o al menos con menos deficiencias- se supo mover fue el Granca, que no solo se agarró al partido, sino que fue acogotando al cuadro tinerfeño, pese a un 2+1 de Guerra (18-13). Con Fitipaldo en dos faltas, y el Canarias metido en bonus en apenas cuatro minutos, la nefasta serie aurinegra desde el perímetro se alargó hasta un 1/12, dando varias opciones a su adversario de colocarse por delante.

Aún así, entre los errores de Kuath en los libres, un robo de Giedraitis, una penetración de Fernández y dos libres de Shermadini, La Laguna Tenerife volvió a coger aire (24-19, 17'). Estirón efímero, porque el Granca cambió su dinámica desde el arco, con dos triples casi seguidos de Labeirye y Pelos para firmar un 0-8 y colocarse en franquicia por primera vez en todo el choque (24-27).

A la salida del obligado tiempo muerto que Vidorreta había aguantado antes en varias ocasiones, contestaron los laguneros -en este tramo sin cinco nato respondiendo a la partida de ajedrez que hubo desde el inicio en lo más profundo de la zona- gracias a la polivalencia al poste de Abromaitis. El norteamericano puso fin a 11 errores seguidos desde el 6,75 (29-27).

Pero su aportación resultó insuficiente ante un rival que había corregido casi por completo su mirilla, y que con otro triple, esta vez de Brussino, se marchaba al descanso uno arriba (29-30). Huérfano de su pareja más desequilibrante (solo dos canastas entre Huertas y Shermadini), el horroroso día en el tiro (2/16) estaba condenando a los de Vidorreta al intermedio.

Pero como si supieran estar en deuda por todo lo que le costó producir en los dos primeros cuartos, Huertas y Shermadini apretaron su particular botón rojo. El brasileño explotó el 2x2 con Kuath para anotar y asistir (cuatro en tres minutos y medio), en especial para el georgiano, capitalizando un 10-5 que le devolvió la delantera a los laguneros (39-35).

Ante esa conexión el Granca tiró de un Angola nefasto hasta el descanso, pero que se destapó con una exhibición en esos compases iniciales del tercer acto. El colombiano anotó hacia dentro, también desde el arco (dos triples), y sacando el pie provocó la tercera de Fitipaldo, castigado a continuación con técnica. Fabricaron así los de Lakovic un 2-11 (41-46, 26') que dejaba a los locales sin apenas margen de error a tenor de su negado día en un tiro de tres al que dio la sensación de renunciar.

Fiándolo prácticamente todo a la aportación de Huertas y Shermadini (ya a cuentagotas), el Canarias no le dio para invertir la situación. Más bien todo lo contrario, porque tras enlazar varios errores en ataque, y sufrir la superioridad física de Samar ante Marcelinho, los de Vidorreta encajaron esta vez un 3-8 que le llevó a afrontar ocho abajo el último cuarto del partido (48-56).

Y lejos de revertir una situación que ya empezaba a ser crítica, la puesta en escena de esos diez minutos finales fue todavía peor. Cortada la conexión con Shermadini, sin acierto exterior, y muy lento en el balance, el Canarias se vio superado por completo por el Granca, que elevó su parcial hasta un 3-14 (48-62).

Por momentos, y tras tocar fondo, La Laguna Tenerife recuperó su versión habitual desde el perímetro (triples de Fitipaldo y Doornekamp), aunque ese atisbo de recuperación, y pese a sumar también varios libres, solo le dio para seguir con algo de vida (58-67, 35'). Ese hilo de esperanza fue mayor tras un triple y robo de Doornekamp, y dos libres de Giedraitis (63-67) con casi cuatro minutos todavía por delante.

Y aunque el Canarias no maximizó por completo sus siguientes ataques, el Granca entró en colapso (2/6 en libres) mientras el cuadro local sumaba gracias a Huertas y Giedraitis (67-68). Tuvo incluso Doornekamp el triple para el 70-68, luego compensando con dos libres de Shermadini para el 69-69.

Anotó luego Tobey, y ahí la suerte le dio la espalda al Canarias. Erró Huertas, que segundos más tarde se tuvo que ir al banco por un corte en el brazo cuando disponía de libres. Salió Fitipaldo por el brasileño, pero solo aprovechó el segundo (70-71), y aunque tuvo bola para ganar tras el fallo de Albicy, el citado base de Montevideo no acertó con el triple frontal clave, ni tampoco luego el resto a hacer falta rápida mientras se consumían los segundos.