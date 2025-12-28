El CB Canarias quiere que el derbi siga siendo tradición... pero sin relajación

Un momento de los más esperados de la temporada... aunque quizá con más que perder que ganar. La Laguna Tenerife buscará, a partir de las 12:00 de este domingo, el que sería su noveno triunfo del curso, un éxito que de lograrlo llegaría a costa de su presa favorita de los últimos tiempos, el Dreamland Gran Canaria. Y es que el cuadro de Txus Vidorreta perseguiría el que significaría su octava victoria seguida en este tipo de duelos de rivalidad regional, alargando así una racha en la que el cuadro canarista no cae desde marzo de 2022, mientras que los laguneros también elevan a siete la serie de clásicos en los que han salido airosos en el Santiago Martín, donde el cuadro claretiano no gana desde hace más de seis años y medio.

Scrubb se marcha de Brussino en el último derbi jugado en Tenerife. / María Pisaca / MARIA PISACA

En total, el CB Canarias ha hecho hincar la rodilla a su acérrimo rival en 14 de sus 16 últimos enfrentamientos oficiales. Además, el equipo canarista suma a su favor –al menos sobre el papel dado el escenario– la experiencia que atesora buena parte de su plantel en este tipo de choques y sus respectivas resoluciones, varias de ellas con marcadores apretados y definidos casi en el suspiro final. Un sendero por el alambre en el que jugadores como Marce Huertas y Gio Shermadini han demostrado moverse con suma destreza.

Mirando a la Copa

También se añade en el debe del club tinerfeño su momento actual, en el que sin llegar a ofrecer un baloncesto de brillantez en su juego, y tampoco haber podido dar un golpe sobre la mesa cuando se ha medido a la mayoría de los grandes (sus derrotas han sido contra el Valencia, el Real Madrid y el Baskonia), sí ha cumplido de sobra sacando adelante los duelos que suele marcar en rojo. Se explica así que hoy, y cuando restarían todavía cinco jornadas para el término de la primera vuelta, el CB Canarias puede dejar –con esa novena victoria– atada de manera virtual su presencia en la Copa del Rey de Valencia. Escenario casi idílico en comparación con el que vive un Granca que de pinchar en Los Majuelos vería comprometido seriamente el acabar entre los ocho primeros la primera vuelta.

Vista de las gradas del Santiago Martín en el derbi del pasado ejercicio. / María Pisaca / MARIA PISACA

Sin embargo, todos los ingredientes de este contexto que ya querría para sí el Dreamland también pueden llevar a que el CB Canarias considera la de hoy, por la mera costumbre, una empresa más entre otras tantas. Situación casi impensable dada la veteranía y carácter competitivo de la plantilla aurinegra, así como la atmósfera que debe vivirse hoy en el Santiago Martín.

Con la duda de Jaime

Pero más allá de los factores emocionales, y con su rival al completo, la gran incógnita es saber si Txus Vidorreta podrá disponer o no de Jaime Fernández. El madrileño ya fue baja en Girona al resentirse de unos problemas musculares que también le mantuvieron en el dique seco al inicio de semana, para irse incorporando al grupo de manera progresiva, aunque sin garantías de afrontar la batalla de este mediodía. Es por eso que el cuerpo técnico ha decidido mantener en dinámica del primer equipo a Dylan Bordón. El internacional sufrió una grave lesión de rodilla en el derbi de hace dos años, y no pudo jugar ninguno de los dos del curso pasado. Se merece desquitarse... y con otra victoria de los suyos.

Guerra, el único canario

Como en los derbis de las últimas temporadas, Fran Guerra será el único canario que figurará entre las plantillas del CBCanarias y Gran Canaria. Lejos de ser un jugador de rotación –como en su primer curso de aurinegro– el de La Isleta ha asumido un rol cada vez más destacado. En los dos clásicos del pasado ejercicio promedió 12 puntos, cuatro rebotes y tres asistencias para 17,5 de valoración.

Canarias y Granca ya se midieron en verano en dos ocasiones con motivo de la Copa Canarias. En el Arena vencieron los laguneros por 67-89, haciendo valer luego esta renta en el choque de vuelta, donde decidieron los libres de Wong (85-86).