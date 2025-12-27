Txus Vidorreta, entrenador del CB Canarias: "No me hago películas con la racha; no nos vamos a relajar"

Como si ninguno de los derbis previos hubiera existido. Txus Vidorreta destierra cualquier tipo de confianza de cara al duelo de este domingo (12:00, Santiago Martín) pese a que de los últimos 16 duelos isleños el CB Canarias le ha ganado 14 al Dreamland Gran Canaria, en una racha abierta de siete victorias para el cuadro lagunero. "No me hago películas y vamos a intentar mantener el nivel. Son muchos años ganando partidos al Granca en competición oficial, y el equipo nunca se ha relajado; y tengo claro que esta vez tampoco se va a relajar", especificó el preparador canarista en la previa del primer choque de rivalidad regional de la Liga Endesa 25/26.

Vidorreta se dirige a sus jugadores en el derbi de la pasada campaña. / María Pisaca / MARIA PISACA

Reconoció Vidorreta que el duelo de la duodécima jornada liguera significará "una motivación adicional" para el conjunto de Jaka Lakovic por el hecho de "poder romper una racha que claramente" favorece al Canarias "en los últimos años". "Podremos ganar o perder; pero si perdemos, seguramente será más por mérito del Granca que por demérito nuestro", añadió el bilbaíno, que no ve a su homólogo claretiano buscando soluciones de urgencia para, después de siete derrotas seguidas, sumar su primer triunfo ante el equipo aurinegro. "Yo también tengo unas cuantas rachas parecidas con algunos equipos, y ya hace tiempo que dejé de hacer grandes inventos", comentó el preparador canarista, que aboga por "tratar de competir al máximo, insistir en las cuestiones que mejor salieron en el último partido, y mirar los pequeños detalles". "Estoy seguro que Jaka estará funcionando igual que funciono yo contra los equipos que no se me dan bien", expresó Txus.

Frenar a sus anotadores

Recordó el técnico del CB Canarias que dentro de una trayectoria irregular en la ACB, el Granca, "y a pesar de que seguro le gustaría estar más arriba, tiene un partido pendiente en casa [contra el Baskonia], que les podría colocar ya a las puertas de la Copa del Rey si lo ganan", dijo Vidorreta, para el que es clave lo "bien que se conocen" ambos clubes, y aunque el cuadro claretiano "ha hecho cambios", sí mantiene "la columna vertebral". "Tenemos que tratar de controlar a sus principales anotadores, que suelen ser Wong, Brussino y Tobey, pero sin descuidar a ninguno, porque seguro que van a estar motivados como están siempre", avisó sobre algunas de las claves para llevarse lo que calificó como "un clásico del baloncesto canario".

Jaime Fernández trata de anotar ante la defensa de Wong en el amistoso de pretemporada. / Andrés Gutiérrez / t

Sobre cómo afronta su equipo este choque, Vidorreta reconoce que está apurando para "meter en la dinámica con el equipo" a Jaime Fernández, que fue baja en Girona. "Las molestias que vienen arrastrando Marce Huertas y Fran Guerra están ahí, pero no les impide trabajar. Y Joan Sastre ha mejorado mucho después de esos procesos víricos que tuvo, y está en buena condición. En líneas generales el resto están todos en muy buena condición para el partido de mañana", detalló sobre los demás integrantes de su plantilla.

Acierto y pocas pérdidas

Sin atreverse a vaticinar "partido rápido o más trabado", considera Vidorreta que igualmente será vital "el acierto" entre dos equipos que cuando se miden "suelen mostrar gran capacidad anotadora". A ello se añade la obligación de "mantener el control del balón" que han demostrado ambos equipos. "El Granca no concede muchos errores y si nosotros sí los concedemos, nos puede penalizar", concluyó el técnico vasco.