El CB Canarias y el Granca miman el balón como nadie

Pese a su diferencia clasificatoria –el equipo lagunero tiene cuatro victorias más– y en una gran parte de facetas estadísticas de la competición, La Laguna Tenerife y el Dreamland Gran Canaria llegan al derbi de este domingo a mediodía (12:00, Santiago Martín) casi parejos en una faceta concreta, la de las pérdidas de balón.

Hasta la fecha el CB Canarias promedia 11,1 regalos por encuentro, un guarismo que podría haber sido algo mejor de no haber mediado varias deficiencias de más en el manejo del balón en los recientes duelos de Lugo (18 pérdidas) y Girona (13), aunque en ambos casos sin consecuencias negativas para los aurinegros.

Regularidad claretiana

En el Granca, tras 10 partidos, se dejan 10,8 balones por el camino. Una cifra ya notable de por sí (contados son los casos en la historia moderna en los que un conjunto de la ACB ha acabado por debajo de las 11 pérdidas de media) y que se explica por la regularidad en esta faceta que vienen mostrando los de Jaka Lakovic. De hecho, los claretianos solo acumulan dos claros borrones este curso: 15 regalos contra el Real Madrid y 14 hace tres semanas frente al Bilbao. En estos dos casos los amarillos acabaron cayendo.

Andrew Albicy trata de dar un pase ante la defensa de Lluís Costa. / ACB Photo

Pero que ningún otro de los 16 restantes clubes de la Liga Endesa 25/26 presente mejores cifras que los dos equipos canarios no es mera casualidad. Y es que tanto Txus Vidorreta como Jaka Lakovic guardan un hueco privilegiado dentro de su libro de estilo para buscar la fórmula que lleve a sus equipos a perder la menor cantidad de balones posible.

La influencia del ritmo

Una idea que en gran medida está ligada al pausado ritmo de juego que habitualmente profesan ambas escuadras. Así, y según datos del portal El Rincón del Manager, el Granca es el equipo que juega a menos posesiones (74,7), siendo el Canarias el tercero (75,3). Una fusión –lejos de propuestas más arriesgadas que traen consigo un mayor número de pérdidas– que se viene poniendo de manifiesto al menos en estas dos últimas campañas y media.

Así, desde la 23/24, el cómputo global hace que el CB Canarias y el Gran Canaria también sean las dos escuadras de la ACB más seguras con el balón en las manos. Así, en este lapso, el cuadro lagunero promedia, en 86 encuentros, 11,09 pérdidas, frente a las 11,94 a las que se va la escuadra claretiana en 82 choques.

El mejor varios años

Ya en la 21/22 el Canarias había sido el mejor en este aspecto con 11,4 de media, registro y posición privilegiada que repitió en la 23/24. Los de Txus Vidorreta lograron mejorar incluso esas cifras la pasada campaña, la 24/25, en la que después de 39 partidos acabaron con 10,8 regalos.

Huertas da un pase nate Brussino en el derbi de hace unos meses. / Andrés Gutiérrez / t

En el Granca, por su parte, ya Lakovic apuntó maneras en su primer año en el banquillo del Arena. El cuadro claretiano promedió 12,7 pérdidas, noveno mejor registro, pero solo ocho décimas por encima del mejor registro de la liga: 11,9 del Breogán. Ya en la 23/24 los amarillos bajaron sus guarismos a los 12 regalos, solo por detrás de Canarias (11,4), Andorra (11,7) y Unicaja (11,9).

Esa tendencia de fiabilidad con el balón la mantuvo el Granca este pasado ejercicio, donde sus 12,2 pérdidas por encuentro le llevaron a ser el quinto mejor club de la Liga Endesa 24/25. Ahora, el mimo con el balón de ambos se prolonga como tónica general.

El Canarias, mejor en casa

En el CB Canarias sin un patrón definido, toda vez que se deja balones por el camino casi de la misma manera en las victorias (11,25 de media frente a su 11,1 general) como en las derrotas. Sí parece sentirse más segura la escuadra de Vidorreta en sus duelos en el Santiago Martín, donde su promedio baja hasta las 10,2 pérdidas.

Los picos sí son algo más acusados en el Dreamland. Los de Lakovic solo promedian nueve pérdidas en sus cuatro victorias, para irse a las 12 en las derrotas. Incluso, los claretianos suben esta cifra a los 12,2 regalos en sus partidos lejos del Arena.

Evitar castigos

«Ellos son el mejor equipo en esa dinámica de control de las pérdidas», reconocía este sábado Vidorreta, para el que será fundamental que ambos conjuntos mantengan «ese control del balón». «El Granca no concede muchos errores, y si nosotros sí lo hacemos, nos puede penalizar», agregó el preparador aurinegro. Que el CB Canarias se muestre seguro con el balón en las manos y lleve a su rival por encima de las 12 pérdidas puede ser sinónimo de fiesta en el Santiago Martín.