Abromaitis, listo para ponerse otra corona

Esa política de continuidad de la que viene haciendo gala el CB Canarias en estos últimos tiempos –en especial desde que configuró su actual espina dorsal– se pone de manifiesto también cuando de hablar de derbis se trata, toda vez que la mayoría de jugadores que más baqueteados están en este tipo de duelos visten actualmente la equipación aurinegra.

Hasta la fecha, y gracias a ser uno de esos jugadores que han vivido desde las dos orillas los Canarias-Gran Canaria, el rey de estos clásicos era Sasu Salin, que después de dos temporadas y media en el conjunto claretiano, aumentó su cuenta hasta los 15 derbis gracias a los cinco cursos que, tras un periplo en el Unicaja, pasó en el club de Los Majuelos.

Hace una década

Con el finés ya fuera de esta particular carrera –jugó el pasado curso en el Napoca rumano y esta campaña milita en el Estudiantes de Primera FEB–, el escalón más alto del podio ya lo comparte el propio Salin con otro clásico de esta época reciente, aunque en este caso con pertenencia a una sola orilla, la lagunera: Tim Abromaitis. El de Waterbury se estrenó en el primero de los clásicos de la 15/16, el mismo día en el que también lo hizo Txus Vidorreta.

Desde ese momento el ala pívot no ha faltado a ninguno de los derbis que ha podido jugar, toda vez que su año en San Petersburgo y sus dos campañas en el Unicaja le obligaron a abrir un paréntesis. En total, ocho de una primera etapa (hasta el ejercicio 18/19), y siete más tras su vuelta a la Isla, incluyendo el de la Copa de Badalona en 2023. Quince encuentros resueltos con un balance más que notable: 12-3.

Un tope más

Abromaitis lanza durante el último derbi jugado en el Santiago Martín. / ACB Photo

Desde que mañana domingo Tim juegue un solo segundo del choque del Santiago Martín ser convertirá en el jugador más experto en los derbis canarios. Otra corona virtual más de la que puede presumir Abromaitis mientras cumple su octavo año en el CB Canarias. Esa inusual fidelidad en un baloncestista norteamericano –solo Jim Moran y Jaycee Carroll jugaron más partidos con Granca y Real Madrid respectivamente– le ha reportado a Tim varios reinados.

Por un lado, el dorsal 21 del conjunto aurinegro es el que más choques ha disputado en la historia de la BCL, con un total por ahora de 120, lapso en el que también se ha erigido, con 558 capturas, en el máximo reboteador de la competición. Abromaitis es, igualmente, el jugador que más veces ha vestido la elástica del conjunto tinerfeño en la ACB, en concreto 255 ocasiones. Su contador global ya está camino de los 400 duelos, lo que le permitiría sumar un nuevo reinado, desbancando en este caso al palmero Manolo de las Casas, que ejerció como canarista 397 veces en partido oficial.

Denominador común

Con denominador común a Salin y Abromaitis asoma también Aaron Doornekamp, que se encuentra ante la posibilidad de auparse en solitario a un lugar de honor dentro de este peculiar ránking. Tras estrenarse tarde en los derbis canarios, el canadiense también sufrió un parón debido a los tres años que estuvo en el Valencia. Pero desde su regreso acumula 11 seguidos. Mañana domingo debe sumar el decimocuarto en su lista, rebasando de esta manera a jugadores como Eulis Báez y Javi Beirán, que se quedaron en 13.

A esos 13 –y con la posibilidad incluso de superarlos– se pueden sumar en esta duodécima jornada de la Liga Endesa la pareja por excelencia del canarismo en estos últimos ejercicios, Marce Huertas y Gio Shermadini, que hasta la fecha suman 12 presencias cada uno. Bruno Fitipaldo y Fran Guerra aparecen con 11 choques cada uno, cantidad en la que frenó su contador Ferran Bassas. En el Gran Canaria pueden llegar esta última cifra tanto Andrew Albicy como Nico Brussino.

Los que se estrenan

En el otro extremo, hasta 10 pueden ser los jugadores que se estrenen en un derbi canario. En el bando canarista serían Van Beck, Giedraitis y Alderete; y en el cuadro claretiano esa condición le corresponderá a Wong, Maniema, Vila, Labeyrie, Kuath y Angola. El otro caso –solo en caso de alguna lesión de un compañero– sería el de Dylan Bordón. El argentino ya se vistió con el Gran Canaria en el choque de la segunda vuelta del pasado ejercicio, e incluso estuvo presente en un par de amistosos de hace algunos veranos. Ahora, el base cambia de acera.