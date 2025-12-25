El derbi canario espera a Giedraitis, Van Beck y otros debutantes

A dos días del derbi isleño que bajará el telón de 2025 para La Laguna Tenerife y Dreamland Gran Canaria, toca poner el foco en los debutantes. Porque, aunque ambas entidades comparten geografía –y con ella una rivalidad que trasciende lo deportivo–, llega este enfrentamiento cargado de curiosidades. Este domingo, por ejemplo, varios jugadores podrían colarse por primera vez en la narración histórica del clásico canario. Y eso, en un partido como este, nunca es un detalle menor.

En el plantel aurinegro emergen varios nombres que todavía carecen de experiencia en derbis oficiales de Liga Endesa pero asoman como protagonistas potenciales. Entre ellos, como no, Wesley Van Beck, llamado a tener un peso específico nada menor. El escolta estadounidense es, ahora mismo, el tirador más productivo de toda la ACB desde el arco, con un porcentaje que rebasa el 72 por ciento. Casi nada. El exterior aterriza, además, en el derbi impulsado por su actuación más rotunda desde que viste de aurinegro: 27 créditos de valoración en Fontajau, firmados a golpe de 8 de 9 en triples, con una primera mitad sencillamente inmaculada –6 lanzamientos, 6 aciertos– desde más allá del 6,75. De esos días en los que el aro parece un océano y el balón siempre encuentra destino.

También tendrá sus primeros minutos en un derbi oficial Rokas Giedraitis, que no ha terminado de dar ese paso al frente que se esperaba cuando aterrizó como el gran fichaje estival del conjunto canarista, y de los de mayor relumbrón de estos últimos años. De momento, en algo más de 18 minutos en pista, firma 8,8 puntos, eso sí, adornados por un notable 50% de acierto desde la línea de tres.

Rokas Giedraitis. / Andrés Gutiérrez

Dylan Bordón y Héctor Alderete completan la nómina de jugadores canaristas que aún no han vivido en primera persona el clásico del baloncesto canario. El base argentino, por ahora, sin peso en el esquema de Txus Vidorreta, con una presencia casi testimonial en el primer equipo y bastante más continuidad en el filial que dirige Ronald Cómez. Alderete, eso sí, ha contado con algo más de protagonismo que Bordón (tres partidos frente a los dos del argentino), aunque cuando le ha tocado saltar a pista se le ha notado, y no poco, la falta de rodaje dentro del grupo.

Por otra parte, décimo en la tabla con cuatro triunfos y seis tropiezos en diez partidos, el Granca no pasa por su mejor momento. Los de Lakovic, eso sí, han avanzado al Round of 16 en la Champions (serán rivales de grupo de La Laguna Tenerife) y son siempre un rival a tener en cuenta. Su roster reúne talentos que aún no se han estrenado oficialmente sobre el parqué ante el Canarias en la Liga Endesa.

Isaiah Wong. / Dreamland Gran Canaria

En total, cuatro nombres, los mismos que en el cuadro que dirige Txus Vidorreta. El escolta Braian Angola, capaz de crearse sus propios tiros y repartir juego desde el perímetro; Isaiah Wong, que con unos 13 puntos por partido se ha convertido en el máximo anotador del equipo hasta ahora en liga; el pívot Kur Kuath, uno de los más discretos en minutos de la plantilla (12:25 por encuentro); y, por último, Eric Vila, ala-pívot de 2,11, que apenas ha tenido presencia en la Liga Endesa, con solo seis participaciones hasta la fecha.