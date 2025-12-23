El Dreamland Gran Canaria, la víctima favorita de Gio Shermadini

Algo se activa en la cabeza de Gio Shermadini, o en sus manos, en una semana de derbi. Frente al Dreamland Gran Canaria, no se sabe cómo ni por qué, el interior de La Laguna Tenerife se multiplica en dimensión y en rendimiento. Contra el combinado grancanario, Gio acumula sus mejores registros en la Liga Endesa. El Dreamland es el equipo frente al que más nota media de valoración obtiene y al que más puntos le hace. Los amarillos no pueden con él. No consiguen frenarle. No hay manera.

Y no será porque la rivalidad entre vecinos la haya mamado desde muy pequeño. Nada que ver. Nacido en Mtskheta, Georgia, en 1989, no fue hasta 2015 cuando Gio se asentó en el baloncesto español de la mano del MoraBanc Andorra. Antes, una sola campaña en el entonces CAI Zaragoza (13/14) y experiencias en la élite de su país, Grecia, Eslovenia, Italia e Israel. Ya en España, Shermadini completó dos campañas en el Principado y otras tantas en el Unicaja de Málaga antes de enfundarse la aurinegra. Esto es, para cuando aterrizó en Tenerife en julio del 2019, Shermadini se había medido ya en nueve ocasiones al combinado grancanario, que pasaba desde ese verano a ser su máximo rival.

Diez citas después (19 partidos en total), el pívot se ha convertido en el más temido oponente para el Granca. El pánico en el Centro Insular de Deportes y el éxtasis en el Santiago Martín cuando el gigante de Mtskheta pisa la pista no es una leyenda urbana. Los sentimientos, de esperanza en la parroquia aurinegra y frustración en la amarilla, se justifican con los números.

Al que más le anota

Como la piscina natural de El Arenisco, en Punta del Hidalgo. Así de grande, de gigante, se le hace el aro a Gio Shermadini cuando las camisetas amarillas del Gran Canaria se colocan entre él y los puntos. No importa si es desde el tiro libre, con su gancho de toda la vida, a asistencia de Marcelinho Huertas tras el indefendible 'pick and roll' que propicia siempre junto al brasileño o en lanzamiento cómodo de dos. El desenlace siempre es el mismo: canasta de Gio. Tanto es así, que el Dreamland es el equipo al que más puntos anota de media el georgiano. 17,1 unidades por partido por las 16,1 que promedia frente al Bilbao Basket, las 16 contra el Hiopos Lleida (aquí con solo dos enfrentamientos) y las 15,3 ante el Baxi Manresa.

Sus mejores notas

Como las de la primera evaluación que entregan los niños y niñas en casa en diciembre justo antes de que lleguen Papá Noel y los Reyes Magos, las notas son fundamentales. También para Gio, que se las da a Txus Vidorreta con el presidente Aniano Cabrera siempre vigilante. Los resultados del interior, generalmente sobresalientes –no en vano colecciona premios al MVP de la Jornada y del Mes en Liga Endesa–, se disparan también en las citas contra el Gran Canaria, el rival contra el que más créditos de valoración promedia Gio. A la impresionante cifra de 23,6 de media solo se le acercan los 22,5 del Lleida y los 22, del Baxi Manresa. Contra el Bilbao, segundo equipo cuyas redes más perforan los lanzamientos de Shermadini, la media es de 21,5. El georgiano, de hecho, acumula más de 20 unidades de valoración habitual, además de los ya mencionados, frente al Estudiantes, el Unicaja de Málaga y el Zaragoza. Frente a ninguno de los 25 equipos a los que se ha enfrentado en España baja de los 10 créditos. El que menos, el Leyma Coruña con 13 en solo dos choques. Segundo por la cola, casualmente, el Canarias (15,5) al que Gio se llegó a enfrentar en ocho ocasiones. Antes de ser aurinegro, en parte ya lo era.

Shermadini, en el derbi de la 19/20 en el Santiago Martín en el que anotó 32 puntos. / Andrés Gutiérrez

El día que tocó techo

Fue en la noche de un sábado. Concretamente, el sábado 21 de diciembre 2019. Hace justo seis años.- Aquella jornada, Shermadini fue fundamental en la victoria de La Laguna Tenerife por 100 a 79 contra el Granca. Un Santiago Martín eufórico celebró una victoria vía remontada (el marcador llegó a ser de 21-31) que llevó el sello de Shermadini: sumó 32 puntos y alcanzó 42 créditos de valoración. Su mejor registro anotador en ACB y su segunda mejor nota (solo superado por el 43 contra el Bilbao Basket en la 23/24). «Un pívot georgiano superlativo, imparable en el uno contra uno, fiable a más no poder en el tiro libre (14/16) e incluso tan implicado atrás para meter manos y forzar tres recuperaciones», se recogió en la crónica de EL DÍA. En el titular se leyó «El derbi, al son de Shermadini» y en el subtítulo se destacó lo «descomunal» que estuvo el georgiano. Una cita inolvidable.

Enemigos íntimos

No es solo cuestión de calidad, la de los guarismos del 19 del CB Canarias cuando se mide al rival vecino. También de cantidad, la de las veces en las que Shermadini se ha cruzado en el camino de los amarillos. El total de 19 hacen del Dreamland el cuarto rival ante el que más veces ha jugado. Por delante, las 22 del Valencia, las 20 del Barça y las 21 del Baskonia y del Murcia.

Una cita especial

En un ambiente desenfadado –acudía de visita a uno del los Campus de Navidad del CB Canarias– Gio Shermadini valoró el enfrentamiento de este domingo a las 12 frente al Dreamland Gran Canaria. «Claro que es una semana muy especial. Por supuesto, es que es el derbi», reconoció Gio con una sonrisa antes de advertir de la relevancia del choque, «especialmente en esta primera vuelta para poder jugar la Copa del Rey».

«Jugar contra el Granca en nuestra casa, en nuestro pabellón será especial. Primero que nada, espero que sea un buen partido, aunque también va a ser muy difícil. Y estoy seguro que nuestros aficionados vendrán a apoyarnos porque es muy importante. Especialmente en esta primera vuelta para poder jugar la Copa del Rey. Es muy importante para los equipos y también para los jugadores. Y estamos trabajando para poder estar» apuntó con ilusión el georgiano.

"Vendrán a hacer un buen partido"

Décimo en la tabla con cuatro triunfos y seis tropiezos en diez partidos, el Granca no pasa por su mejor momento. Los de Lakovic, eso sí, han avanzado al Round of 16 en la Champions (serán rivales de grupo de La Laguna Tenerife) y son siempre un rival a tener en cuenta. «Claro que son un muy buen equipo», manifiesta Shermadini. «Aunque en este comienzo han tenido algunos problemas, cada temporada son muy buenos y sé que vendrán a querer hacer un buen partido. Su entrenador lleva ya varios años en el club, al igual que varios jugadores, y como he dicho son muy buenos. Ganar sería un buen regalo para nuestros aficionados y para todo el mundo en general ganar este partido tan importante», concluyó el interior.

A las sedes de los Campus de Navidad del Canarias (en La Laguna y Santa Cruz), Shermadini acudió acompañado del también canarista Héctor Alderete.