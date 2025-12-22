El CB Canarias, en cifras del mejor de la historia

La versión más descollante de Aaron Doornekamp (10/15 desde el arco), el cambio de proceder para que Wes Van Beck encuentre, a pies parados, situaciones liberadas de tiro (8/9 en Girona), o la aparición final en Fontajau de Bruno Fitipaldo (con dos triples en los últimos minutos) son algunos de los principales factores con los que se explica que el CB Canarias esté desatado desde el 6,75. Un 32/57 es lo que acumulan los de Txus Vidorreta en sus dos últimas salidas –14/26 ante el Breogán, y 18/31 contra el Girona– para elevar sus prestaciones generales desde el arco hasta un 41,62% de acierto –tras haber convertido 124 de sus 291 intentos– después de 11 jornadas de Liga Endesa.

Casi cinco puntos más

Un guarismo ya de por sí sobresaliente, pero que incluso gana más relevancia si se compara con la generalidad. Así, en el presente ejercicio las prestaciones del cuadro aurinegro son, en este momento, casi cinco puntos porcentuales mejores que las del segundo equipo más efectivo desde el arco, en este caso el Valencia, que termina la undécima fecha de la fase regular con un 37,89% de puntería. Solo otros dos conjuntos llegan a un 36%: Andorra (37,3%) y Breogán (36%).

Pero es que con una perspectiva más amplia, ese 41,61% catapultaría al Canarias hasta posiciones de privilegio dentro de un ránking de mejores porcentajes en triples desde que la línea de tres puntos pasó –en octubre de 2010– desde el 6,25 al 6,75. Así, dentro de la ACB únicamente el Real Madrid de la 15/16 acabó un curso con un guarismo superior al que ahora tienen los de Txus Vidorreta. Aquel equipo blanco terminó la fase regular por encima del 45% de acierto desde el arco, para acabar bajando sus prestaciones en las series por el título y firmar un 42,95% global. El otro conjunto que se acerca a estos registros es el Barça de la 20/21 (42,04%).

Segundos en anotación

Por su parte, el Valencia de la 17/18 es el otro club destacado en esta faceta. Aquel plantel, bajo la dirección de Txus Vidorreta, tenía en sus filas a Aaron Doornekamp y a Joan Sastre. El primero firmó un 43,9% de efectividad (50/114), por el 42,2% (27/64) del balear. En estas algo más de 15 temporadas, son menos de una decena los conjuntos que han acabado un curso por encima del 40%. Entre ellos el CB Canarias que con su 40,99% en la 20/21 solo fue superado por el citado Barça.

Esa efectividad en el triple, acompañada por su excelsa producción desde el tiro libre (84,94%, también la mejor marca de toda la competición), hacen que el Canarias se dispare hasta los 91,64 puntos de media. Tras volver a mostrar, en Girona, su cara más ofensiva sumando otros 96 tantos, ya son siete las veces en las que los aurinegros han superado la barrera de los 90; tres de ellas a domicilio, junto con los 96 hechos en Andorra y los 108 en Lugo. Los 104 al Manresa, los 101 al Burgos, los 96 al Murcia y los 95 al Unicaja completan la lista. Solo el Valencia Basket (95,1) está metiendo más que los de Vidorreta.

Pendientes de Jaime

Después de esas tres victorias seguidas a domicilio –Zaragoza, Breogán y Girona–, el plantel canarista comenzará a preparar sus dos últimos duelos de 2025, en los que recibirá al Gran Canaria (domingo 28 a las 12:00), y al Granada de Lluís Costa (martes 30, a las 19:00). Ahora mismo la gran incógnita es Jaime Fernández, que ya no viajó a Girona aquejado de unas molestias musculares que viene arrastrando desde la ventana FIBA con España.