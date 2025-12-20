El perímetro catapulta al CB Canarias en Girona

Con irregularidad y sin casi interiores, pero con un perímetro demoledor para sumar su octava victoria en solo 11 jornadas de la Liga Endesa 25/26. La Laguna Tenerife ha firmado su tercer triunfo seguido a domicilio tras imponerse por 89-96 en su visita al Bàsquet Girona gracias, especialmente, a su altísimo rendimiento desde el 6,75, con 18 triples convertidos sobre 31 intentos. Unas prestaciones en las que mucho tuvieron que ver el 8/9 de un excelso -ante la baja de Jaime Fernández- Wes Van Beck (27 puntos, con dos rebotes y dos asistencias).

El escolta estuvo secundado por Aaron Doornekamp (14 tantos con 4/7 desde el arco) y también por Marce Huertas, muy incómodo casi siempre pero que terminó con 14 puntos. La capacidad resolutiva bajo tableros de Scrubb (10 puntos) y la aparición final de Fitipaldo (ocho puntos en el cuarto periodo) fueron suficientes para aplacar las reacciones de los catalanes, que supieron ahogar por completo a los postes canaristas, hasta el punto de que entre Guerra y Shermadini acabaron con 0/4 en tiros de campo.

Inicio dubitativo

No dejó buena impresión de inicio el CB Canarias. Detrás porque estuvo muy blando, tanto en el 1x1 (en especial Fitipaldo ante Livingston) como para cerrar su rebote, faceta en la que el cuadro local obtuvo hasta cuatro rebotes ofensivos en el primer cuarto. Y delante porque los manejadores aurinegros estuvieron muy incómodos, sensación también trasladada a la pintura, donde Shermadini apenas pudo maniobrar.

Con esta situación el cuadro local produjo gracias a las segundas opciones y también desde las esquinas (10-4). Sin encontrar la solidez ni la comodidad mínimas necesarias, el Canarias se vio ocho abajo (17-9). Pero ahí la entrada en escena de Van Beck lo cambió todo. El norteamericano empezó a producir con una facilidad pasmosa y el cuadro lagunero a entonarse desde el arco y coger confianza en los dos lados de la pista.

Más reconocible

Con tres triples seguidos, los de Vidorreta culminaron su recuperación con dos libres de Van Beck y un mate de Giedraitis tras rechace ofensivo (21-22). Ese punto de inflexión no se detuvo en el arranque del segundo acto, en el que ya se vio a un Canarias totalmente reconocible.

Mucho más sólido en defensa y cerrando las vías de agua que se habían generado en su rebote, los aurinegros tiraron de la magia de Huertas (sacando faltas y resolviendo a base de bombitas), y de una paciente circulación para acabar produciendo una y otra vez, tanto cerca del aro como desde el perímetro. Con esta notable combinación el Canarias fabricó un parcial de 6-23 culminado con un triple de Sastre (23-32, 15').

Huertas lanza a canasta ante la defensa de Busquets. / Agencia LOF

Pese a tener que meter a Scrubb de cuatro ante las faltas de Doornekamp y Abromaitis, y tener que contener a Fernández de cinco móvil en los locales, el equipo tinerfeño aguantó un pequeño intercambio de golpes (29-34), antes de protagonizar un nuevo arreón. Estirón liderado por el acierto exterior de Van Beck (llegó a estar con 6/6 en el triple) y la capacidad de resolución bajo el aro de Scrubb. De esta manera el Canarias se vio 12 arriba (34-46, 18').

Sensaciones de superioridad efímeras, los laguneros volvieron a mostrarse algo blandos en la parcela defensiva, sobre todo en el 1x1 ante los pequeños. Con los locales apretando hasta la extenuación a Huertas y con un par de pérdidas en su debe, el Canarias encajó un 10-3 en el epílogo del segundo periodo (con el sexto triple de Van Beck como única producción) para que su renta al intermedio fuera solo de cinco puntos (44-49).

Los locales, lanzados

Sin producción alguna de sus interiores (un punto con 0/4 en tiros de campo entre Shermadini y Guerra), el equipo tinerfeño estaba sobreviviendo gracias a haber cerrado las segundas opciones de su rival (solo una en el segundo cuarto) y de su acierto exterior (9/15) ante el mejor día desde el perímetro de los locales (8/15).

Ese haber dejado que el Girona saliera de entre las cuerdas le costó caro al Canarias, que al margen de la técnica a Huertas por irse al descanso protestando, fue incapaz de atar en corto a Livingston (ocho puntos en tres minutos), que capitalizó un parcial que llegó a ser de 18-5 arrastrando el final del segundo acto (52-51).

De nuevo el perímetro

Sacudido bruscamente y con Huertas aún más encimado que en los minutos previos los de Vidorreta se sostuvieron como pudieron con un par de canastas bajo aro de Scrubb (55-57) antes de volver a tirar de su producción exterior. Con dos triples de Doornekamp y otro par de Van Beck el Canarias amagó con devolver el encuentro a su terreno (64-68).

Pero ya con el partido metido en unas cuantas velocidades el Girona demostró estar más cómodo, con Hughes muy superior en el 1x1 a Van Beck, de nuevo activo en el rebote ofensivo, y sacando partido de las numerosas faltas en ataque que en los bloqueos -y muy lejos del aro- sumaban los postes aurinegros (73-68 tras un parcial de 9-0). Solo un par de acciones de Huertas frenaron la caída canarista (73-73) poco antes de llegar al cuarto periodo.

Aparece Fitipaldo

Pese al vertiginoso ritmo en el que se había metido el duelo y los triples de Giedraitis y Livingston, la llegada del acto final trajo consigo también un rosario de errores en los dos lados de la pista, con el añadido de que los aurinegros cometieron un par de pérdidas que permitieron correr a los gerundenses. Con todo, el parcial de 5-7 dejaba todo en tablas con poco más de cinco minutos por jugarse (80-80).

Superado casi siempre en defensa, Fitipaldo apareció en ataque con dos triples capitales -con un tapón de Shermadini por medio- y más tarde con otra canasta de cinco metros (85-91) que minimizaron el daño que seguía haciendo Livingston en el 1x1 (87-91). Y fue de nuevo el uruguayo el que asistió, en saque de fondo y con un segundo de posesión para que Doornekamp sentenciara desde la esquina (87-94) antes de unos segundos finales sin historia.

Con sufrimiento y no pocos jugadores desaparecidos, pero con paciencia y acierto exterior, el Canarias ya tiene pie y medio en la que sería su décima Copa del Rey consecutiva.