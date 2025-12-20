El CB Canarias, a repetir en Girona la faena de hace una semana en Lugo

En busca de otra master class ofensiva a domicilio para dejar encarrilada de manera virtual –y con seis jornadas todavía para llegar al final de la primera vuelta– otra clasificación para la Copa del Rey. La Laguna Tenerife visita este sábado por la tarde al Bàsquet Girona (17:00) con la intención de repetir gran parte de los argumentos que ya mostró hace una semana en Lugo, donde una exhibición en ataque le llevó hasta los 108 puntos para doblegar a un Breogán que, pese a sus repetidos intentos de agarrarse al partido, acabó rendido a la evidencia de la excelsa eficiencia de los aurinegros en aro ajeno.

En su tercera salida seguida –tras la del martes a la República Checa contra el Bnei Hzerliya– el Canarias se las verá con un rival que presenta ciertas similitudes con su último adversario liguero. Y es que el Girona también es amigo de jugar a campo abierto, un perfil que generalmente le lleva a encajar una elevada cantidad de puntos. Después de 10 jornadas su media es la segunda más elevada de la categoría: 95,2 tantos recibidos por duelo. Toda una invitación para que los de Vidorreta se pongan las pilas en caso de que –como el pasado sabado– tengan el punto de mira afinado. En Lugo, 24/35 en tiros de dos y 14/26 en triples.

La insistencia desde el perímetro

Pero en esta ocasión todo apunta a que el cuadro lagunero deberá mostrar también un punto superior de intensidad defensiva contra un Girona de ritmo muy elevado y que viene fiando buena parte de sus prestaciones al triple, siendo el conjunto de la liga que más veces lo intenta de detrás de la línea: 33,9; más incluso que los 33,5 lanzamientos de dos que hace por duelo. Hasta ahora a los de Moncho Fernández la moneda apenas le ha salido cara (son el tercer peor porcentaje de la ACB), con apenas un 31% de efectividad, si bien su puntería crece por encima del 38% en sus partidos de casa.

Pepe Vildoza bota ante la defensa de Juani Marcos. / ACB Photo

Son precisamente las prestaciones que viene ofreciendo en Fontajau otro de los factores a tener en cuenta por el Canarias. Y es que desde su llegada, Fernández ha sacado adelante diez de los 16 compromisos que ha afrontado como local. Entre ellos el 4-1 que el cuadro catalán ostenta este curso al calor de los suyos. Incluyendo sendos triunfos contra el Barça y el Gran Canaria. Eso sí, hasta la fecha el cuadro lagunero ha salido airoso en los seis duelos en los que se ha medido al conjunto gerundense.

Un rendimiento en el que mucho tienen que ver varios de sus pequeños, en especial sus tres principales bases, siendo habitual verlos compaginar a dos de ellos en cancha: Pepe Vildoza, Otis Livingston y Dereck Needham.

La batalla con los pequeños

Entre los tres promedian 28,5 puntos y 9,7 asistencias, aglutinando 25 tiros por encuentro. Examen que exigirá máxima concentración para una mermada batería exterior del club lagunero. Con Jaime Fernández con serias opciones de ser el descartado, y con Marce Huertas sin poder alcanzar todavía el tope de sus prestaciones, la aportación de Fitipaldo y Van Beck se antoja fundamental. El uruguayo no solo en labores defensivas, y el norteamericano –aún bajo la condición de extracomunitario– buscando no ser lastrado por las faltas para poder, al menos, tener cierta continuidad en pista. Joan Sastre, como secante defensivo, también tendrá mucho que decir en el intento del Canarias de salir de Fontajau con la octava victoria liguera debajo del brazo.