Txus Vidorreta, entrenador del CB Canarias: "Seguramente nos estamos haciendo mayores todos"

Se acumula el trabajo en la enfermería de un CB Canarias cuyo roster no está para muchos dispendios. Tras las salidas de Lluís Costa y Kostas Kostadinov, y pese a que no está siendo afectado por ninguna lesión de gravedad, el cuerpo técnico del conjunto canarista sí ve como varios de sus jugadores van al límite para poder estar disponibles. Los ejemplos actuales, los de Jaime Fernández y Fran Guerra. Las causas, quizá el que todos se vayan "haciendo mayores", según señala su propio técnico.

Viajó este viernes el club lagunero hasta tierras catalanas para medirse al Girona (sábado, 17:00) en busca de su octava victoria de la Liga Endesa 25/26. Lo hace con sus 12 profesionales, si bien dos de ellos lo hacen con una merma física. La de mayor preocupación concierne a Jaime Fernández, que "se ha resentido un poco" de los problemas musculares que le surgieron con España en el primer partido de la ventana FIBA. El madrileño ya fue reservado contra el Herzliya, y "es complicado que pueda jugar" ante el conjunto gerundense.

Mejoría del pívot

El otro integrante de la enfermería canarista es Fran Guerra, que también recayó "un poco" en Lugo de sus dolencias en el tobillo. "Aunque no era la idea inicial, lo trajimos para casa y ha evolucionado bien durante la semana" comenta Vidorreta, para reconocer la obligación de "ir un poco día a día" ya que el grancanario "está sufriendo", pero a la vez "haciendo un esfuerzo por ayudar al equipo". "Si todo va bien también podrá hacerlo en Fontajau", aclaró sobre el pívot.

Tampoco alcanza todavía el cien por cien de forma física Marce Huertas, pese a que el brasileño "está evolucionando bien a los diferentes tratamientos" para paliar sus problemas en la fascia y en una rodilla. "Está acercándose un poco a su normalidad", dijo el técnico del paulista.

Viaja Dylan Bordón

Una plantilla, en la actualidad, y hasta cierto punto, cogida con pinzas. Situación que Vidorreta trató de argumentar. "La parte dura de la temporada siempre llega cuando comenzamos el Top 16 de la BCL y con la Copa del Rey, pero también es cierto que este año estamos teniendo más problemas de lesiones que nunca", señala el bilbaíno antes de apuntar, con una sonrisa, una posible razón. "Seguramente también sea porque nos estamos haciendo mayores todos. Yo mismo llevo un último año en el que he tenido bastantes cosillas de las que estoy saliendo con cierto sufrimiento", adujo.

Con todo, Vidorreta espera paliar estar limitaciones con la presencia del vinculado Dylan Bordón, pero sobre todo ampliando "el buen momento de juego" que ve en su equipo. "Octubre fue muy bueno, y aunque noviembre no tanto, creo que en diciembre estamos jugando bien otra vez, por lo que vamos con mucha ilusión de hacer un buen partido en Girona", explica.

Los jugadores del Girona acuden a un tiempo muerto en su último partido. / ACB Photo

La defensa, clave

Un choque contra un rival con un notable balance como local (4-1) y ante el que Vidorreta considera que será clave "la defensa". "Es un equipo que juega con mucho ritmo, que desde que tiene una mínima oportunidad tira de tres, y que quiere correr siempre. Juega con mucha energía y agresividad", comenta el técnico vasco. Sin olvidar la necesidad de "hacer un buen trabajo ofensivo", el entrenador canarista amplía los aspectos básicos a cumplir para salir airoso de Fontajau: "Estar muy focus en todos los aspectos claves de nuestra defensa, como son la transición defensiva, el juego llegando y el rebote".