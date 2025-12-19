SORTEO DE ENTRADAS LIGA ENDESA: EL DÍA regala pases dobles para el Derbi canario y el duelo ante Coviran Granada

La emoción del mejor baloncesto nacional vuelve a Tenerife por todo lo alto y EL DÍA quiere que sus lectores lo vivan desde la grada. Con motivo del cierre de año, este periódico sortea 5 entradas dobles para cada uno de los dos próximos partidos de La Laguna Tenerife en la Liga Endesa, dos citas de máximo nivel que prometen espectáculo, rivalidad y ambiente de gala.

El Derbi canario, una cita marcada en rojo

El primero de los encuentros será el domingo 28 de diciembre, a las 12:00 horas, frente al Dreamland Gran Canaria, en el siempre vibrante Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín.

No es un partido cualquiera. Es el Derbi canario, una de las rivalidades más intensas y esperadas del baloncesto español. Tenerife y Gran Canaria vuelven a verse las caras en un choque cargado de historia, orgullo y pasión, con las gradas teñidas de amarillo y negro y un ambiente que trasciende lo deportivo. Un duelo de máxima exigencia que suele decidirse por pequeños detalles… y que nadie quiere perderse.

Despedida del año ante el Coviran Granada

La segunda oportunidad llegará apenas unos días después. El martes 30 de diciembre, a las 19:00 horas, La Laguna Tenerife recibirá al Coviran Granada, también en el Santiago Martín, en otro compromiso correspondiente a la Liga Endesa.

Será el último partido del año en casa, una cita perfecta para despedir 2025 con baloncesto del más alto nivel, disfrutar del juego del conjunto aurinegro y celebrar, junto a la afición, un nuevo capítulo de una temporada ilusionante.

¡Participa en los sorteos y gana tus entradas!

Participar en el sorteo es muy sencillo. EL DÍA sortea 5 entradas dobles para cada partido, por lo que habrá 10 ganadores en total.

Solo tienes que completar el formulario de participación y seleccionar el partido por el que deseas optar. El sorteo se realizará entre todos los participantes correctamente inscritos y los ganadores serán contactados directamente.

¿Cómo participar?

Regístrate como lector en EL DÍA: Si aún no eres usuario, ¡es muy fácil! Regístrate gratis en pocos minutos y accede a exclusivos beneficios. Rellena los formularios: Completa el formulario con tus datos. ¡Así de sencillo! ¡A esperar el sorteo! Una vez inscrito, cruza los dedos para ser uno de los afortunados ganadores y vivir la emoción del baloncesto en directo.

Formulario de participación para el sorteo del partido: La Laguna Tenerife vs. Dreamland Gran Canaria:

Formulario de participación para el sorteo del partido: La Laguna Tenerife vs. Coviran Granada:

¿Por qué no te lo puedes perder?

Vivirás una experiencia deportiva inolvidable.

Disfrutarás del mejor ambiente en el Pabellón Santiago Martín , rodeado de la afición más entregada.

, rodeado de la afición más entregada. Sentirás la emoción del juego y el orgullo de apoyar a La Laguna Tenerife en su lucha por los triunfos.

Fecha del sorteo y anuncio de ganadores

Los sorteos se llevarán a cabo uno o dos días antes de cada partido, siguiendo el calendario a continuación:

Partido del 28 de diciembre (Derbi canario): el sorteo se realizará el viernes 26 de diciembre .

el sorteo se realizará el . Partido del 30 de diciembre (vs. Coviran Granada): el sorteo tendrá lugar el lunes 29 de diciembre.

Cuando se den a conocer los ganadores, nos pondremos en contacto con todos aquellos afortunados el mismo día del sorteo. ¡Así que permanece atento por si resultas ser uno de los seleccionados! Además si fuera necesario puedes verificar si tus datos de contacto estén al día en tu perfil. Puedes actualizar tu información rápidamente desde la sección 'Mi cuenta' en tu perfil o registrarte sin costo en eldia.es. ¡Te tomará solo unos minutos!

Participa, apoya a La Laguna Tenerife y vive el mejor baloncesto con EL DÍA, el periódico líder en Santa Cruz de Tenerife. ¡No dejes pasar esta oportunidad única y mucha suerte a todos los participantes! 💛🏀

¡Suerte a todos los participantes! 🎉