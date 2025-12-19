El filial aurinegro busca revancha ante el colista

El filial aurinegro recibe hoy al Unicaja Alhaurín de la Torre (pabellón Santiago Martín, 20:00, en directo por YouTube), un rival con más talento del que pueda deducirse de la clasificación.

Pese a ser último del Grupo A, con un balance de 1/10, la escuadra andaluza ya fue capaz de imponerse a los aurinegros en la primera vuelta (87-82) y apurará en la Isla sus opciones de ser séptima para jugar la repesca de cara a intentar jugar la segunda fase del torneo en el grupo de los mejores.

Para ello, el equipo que dirige Manolo Trujillo tendrá que dar alcance en las tres jornadas que restan a su antecesor en la tabla, el Valencia Basket, que figura con dos victorias más (3-8) y con el que además tendrá que medirse en la última entrega. Eso o tirar de calculadora para ver si puede salir airoso de un buen arreón final que le iguale a BAXI Manresa y Joventut, ambos con un balance actual de 4/7, y salir beneficiado de un hipotético empate, con ellos de por medio.

Matemáticas al margen, el de este viernes será un partido muy atractivo que los canaristas, cuartos en la clasificación con un saldo de 7/4 y ya con el billete asegurado para el Grupo A de la segunda fase, sin necesidad de jugar el play in, tratarán de sacar adelante en un pulso no exento de dificultades.

El técnico Ronald Cómez anda pendiente de David Acosta Moliné, que se perdió la última jornada por una lesión muscular en la pierna derecha; mientras que en los visitantes podría reaparecer el dominicano Wilmer Mejía, ausente el pasado fin de semana. El jugador caribeño, precisamente, pasa por ser uno de los principales pilares ofensivos del Unicaja: anotó 31 puntos en el cruce de la primera vuelta y promedia 18,4 por encuentro.

El repertorio de virtudes del adversario incluye, entre otras cosas, las prestaciones del base Manu Trujillo, máximo asistente hasta la fecha de la Liga U (promedia 4,6 por partido); el poder interior del pívot lituano cedido por el Barça, Artüras Butajevas, ausente en el duelo disputado en Alhaurín de la Torre; o el espigado danés de 2,18, Marcus Moeller, jugador de 2006 que ya ha debutado con la absoluta de su país, y que se prodiga incluso en tiros de media y larga distancia.

El interior Alfonso Rodríguez, campeón de Europa U18 este verano con España; el también internacional Alonso de la Iglesia o el ala pívot Javier Valero, clave en la derrota aurinegra de la primera vuelta, serán otros de los factores a contrarrestar por un equipo, el canarista, que necesitará de su versión más sólida para opositar a la victoria.n