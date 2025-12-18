Aniano Cabrera se abre en el nuevo pódcast del Canarias: “Marcelinho es nuestro Nadal”

La Laguna Tenerife continúa dando forma a una nueva etapa con el estreno de la segunda temporada de su pódcast oficial, Balón al aire, patrocinado por Tenerife despierta emociones. Y el encargado de abrir fuego no es otro que Aniano Cabrera, presidente aurinegro, que se presta al primer gran ejercicio de introspección desde que tomara las riendas del club el pasado mes de julio. Han pasado ya más de cien días desde entonces.

«Han sido tres meses muy rápidos», comienza diciendo Cabrera, que relata cómo su desembarco en la presidencia coincidió con el parón estival, un contexto que dificultó las primeras tomas de contacto con todo el personal. El mandatario quiso aprovechar este primer gran altavoz para poner en valor el trabajo en la trastienda y reivindicar el sentido colectivo de la entidad aurinegra. «Tenemos tres equipos, o cinco si sumamos la cantera y el U22, pero para mí también es un equipo todo el personal que trabaja en las oficinas», reivindica.

«Hemos empezado a reordenar muchas cosas que, incluso estando dentro del club, no sabíamos cómo estaban», admite. Eso sí, no ha dejado de «ver entrenamientos». «Viajo menos, pero no quiero perder ese contacto con el balón, que también te ayuda a desconectar de la gestión», verbaliza.

Sobre el cambio de rol, de director deportivo a presidente, explica que «tienes que ser todavía más ordenado, vivir con la agenda». Aun así, insiste Cabrera en que la cercanía sigue siendo una seña de identidad. «El club no es tan grande. Estamos todos cerca y no hay que perder la comunicación», recalca.

Uno de los ejes vertebradores de esta nueva hoja de ruta es la reconfiguración del Consejo de Administración, que, por primera vez, incorpora presencia femenina. «Los tiempos obligan a adaptarse», señala el mandatario de La Laguna Tenerife, que pone el foco en las incorporaciones de Carolina Tabares y Stine Wollmann, sin pasar por alto la continuidad de voces experimentadas como Dani Cañibano, Santiago Cacho o Eusebio Díaz.

Félix, en el retrovisor

Mirar al presente no impide –ni mucho menos– asomarse al pasado –con cierta nostalgia–. Y en ese retrovisor aparece, inevitablemente, la silueta de Félix Hernández. «Fue una etapa de crecimiento enorme», evoca Aniano Cabrera, que repasó el salto desde la LEB Plata hasta la élite. «Nos queda una relación entrañable y muchísimos buenos recuerdos», sentencia. Entre esos recuerdos, por ejemplo, el de la elección, casi exprés, de competir en la Basketball Champions League. «Tuvimos que decidir en cinco minutos si jugar Eurocup o Champions. Fuimos el único equipo español y ese año la ganamos», verbaliza.

Cabrera también pone en valor el proceso de integración de Nico Richotti en la dirección deportiva. «Nico tiene buen oído. Creo que aún está en ese proceso de formación, porque al final todo lleva su tiempo. Estas Navidades queremos que viaje a Estados Unidos al Showcase, un torneo que se celebra allí, para que empiece a conocer jugadores de cara al futuro. Evidentemente, hemos trabajado con unas listas de jugadores, y esas listas hay que ir renovándolas, porque esto no para de avanzar», explica.

Marcelinho, como Gasol o Nadal

En el tramo final de la entrevista, el presidente aurinegro se permite algunas pinceladas más íntimas. Y en ese terreno aparece Marcelinho Huertas como una figura comparable –a su escala– con los gigantes del deporte español –«Marce te da algo que, para nosotros, es como tener a un Rafa Nadal, un Pau Gasol o un Fernando Alonso», subraya–, al tiempo que los recuerdos comienzan a aflorar: el quinto partido contra Vic en el Ríos Tejera, la Final Four ante Banvit, la victoria frente a la Virtus o el primer triunfo en la cancha del Real Madrid.