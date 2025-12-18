Más atentos que nunca al 6,75

Casi un 40,8% de acierto, 10,6 triples convertidos por encuentro, e incluso la exhibición de Aaron Doornekamp el pasado sábado en Lugo (6/8) deben ser motivo más que suficiente para que estos días Moncho Fernández y sus ayudantes en el Basquet Girona se estén estrujando la cabeza para tratar de minimizar el daño que le pudiera generar La Laguna Tenerife desde el arco. Pero es que en el cuadro canarista tampoco pueden estar muy tranquilos por la relevancia que el equipo gerundense le da a su perímetro. Eso sí, por ahora más por volumen de lanzamientos que por acierto.

Después de las diez primera jornada de la Liga Endesa 25/26 el Girona ya ha intentado 339 triples. Casi 34 por partido; el que más en toda la competición. Apuesta decidida y con cierto matiz de empecinamiento cuando se analizan más detenidamente estos guarismos. Y es que los de Fontajau se prodigan más veces en lanzamientos de tres que de dos puntos (335), una tendencia apenas vista en toda la historia de la ACB. Ni siquiera el Valencia que el pasado curso acabó rompiendo registros desde el 6,75, lo hizo: 1.493 frente a 1.499. Este año el balance de los de Pedro Martínez es de 290/311. En el polo opuesto, el Lleida: 225 triples tirados y 414 canastas de dos intentadas.

Una querencia, la del triple, que sin embargo no termina de darle grandes réditos a los de Moncho Fernández. Básicamente porque su acierto exterior está dejando bastante que desear: 31,97%. Casi nueve puntos porcentuales menos que el Canarias. Una baja producción en la que tienen mucho que ver los registros de algunos jugadores que se mueven en estadísticas por debajo de las de costumbres. Es el caso de Mindaugas Susinskas, que en sus dos primeros cursos en la ACB había acumulado un 46,48 de acierto y que este ejercicio se mueve en un flojo 24,2 (8/33).

Casos particulares

Dentro de un plantel en el que prácticamente cualquiera puede ser amenaza desde el arco (solo Nikola Maric no ha lanzado), también están lastrando al Girona los flojos registros de sus interiores. Así, entre Martinas Gebens (3/16) y Juan Fernández (0/15) acumulan un 3/31. Sorprendente en el lituano, que venía de hacer un 46/117 en los dos ejercicios previos; y preocupante en el internacional argentino, que ya acabó la temporada anterior con un paupérrimo 2/34. Las dificultades que suele mostrar Shermadini y, en menor medida, Guerra para salir a puntear tiros de sus pares, pueden llevar a ambos a insistir desde el triple para cambiar su mala racha.

Entre los teóricos especialistas, y Susinskas al margen, en el Girona aparecen hasta cinco jugadores que promedian al menos cuatro tiros de tres por encuentro: Busquets (4), Livinsgton (4,7), Vildoza (5,1), Hughes (4,7) y Needham (5,2). Entre esta media decena de jugadores acumulan 5,2 lanzamientos por duelo. De ellos, la principal amenaza es Mark Hughes, con un 40,4% de efectividad (19/47).

Hasta en tres partidos el Girona ya lanzado ya en más ocasiones de tres que de dos, mientras que en Fontajau –donde los de Moncho Fernández han sumado sus cuatro victorias del presente ejercicio– estos registros desde el perímetro mejoran algo, ya que el cuadro catalán se va hasta un 37,59% de efectividad (50/133, con un 16/32 ante el Breogán). Razón más que suficiente para que el sábado el Canarias preste especial cuidado, incluso más de lo habitual, en lo que pueda hacer su rival desde más allá del 6,75.