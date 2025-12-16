Al CB Canarias le falta mordiente para acabar con victoria

Trámite cumplido sin sobresaltos, aunque con derrota. La Laguna Tenerife cerró este martes con un tropiezo la primera fase de la Basketball Champions League al caer por 94-86 en su visita al Bnei Herzliya. Con la clasificación directa ya en el bolsillo desde la semana pasada, y sin absolutamente nada en juego, el cuadro de Txus Vidorreta acabó pagando una lógica falta de mordiente para apretar más en los momentos críticos, pero también sufrió el lastre que conllevaba una rotación con la que su técnico no quiso correr riesgo alguno.

Con Huertas, Fitipaldo y Guerra de regreso en la Isla, Jaime Fernández solo se vistió para cumplir con el trámite de los cupos al arrastrar unas molestias en los isquiotibiales. Ninguno de otros primeros espadas pasó de los 21 minutos, con protagonismo para los menos habituales, caso de Wesley Van Beck (19 puntos, cinco rebotes y seis asistencias), y Héctor Alderete (19:21 en cancha), pero sobre todo para los vinculados. Dylan Bordón cumplió con nota (17 puntos y seis asistencias), con una versión algo más discreta de Rafa Rodríguez y Moha Sangare.

Buen arranque

Como en el partido del sábado en Lugo, el arranque ofensivo del equipo canarista fue más que notable, sobre todo con los triples de Doornekamp, Bordón y Van Beck (4-11). Incluso entre una continuación de Shermadini y la canasta de Rafa Rodríguez en la primera bola que tocaba la renta isleña se elevó al +8 (7-15).

Superioridad efímera porque entre los errores que empezó a cometer en el tiro y algunos balones que se dejó por el camino, el Canarias permitió que su rival empezara a invertir la tendencia pese al 1/5 de Onuaku desde el tiro libre. Reacción local que no cortaron ni el tiempo de Vidorreta ni la canasta de Sastre, ya que el cuadro isleño se mostró muy inseguro y sin ideas en ataque, y demasiado blando en labores defensivas.

Casi con una tercera unidad en cancha (Rodríguez-Sastre-Scrubb-Alderete-Sangare; y más tarde con Abromaitis de cinco), La Laguna Tenerife encajó un parcial que llegó a ser de 18-2 para verse con un 25-17 desfavorable. Con el Herzliya tratando de hacer daño también a la carrera (27-19) parecía que la inercia se mantendría ya dentro del segundo acto (27-19), pero el Canarias recurrió a varias penetraciones y a ser algo más duro en la parcela defensiva para ir arañando su desventaja (27-25).

Recuperación antes del descanso

La recuperación la confirmaría el cuadro isleño con dos robos más (2+1 de Shermadini y canasta de Van Beck) y, por medio, un 2+1 Scrubb para volver a llevar la delantera en el electrónico (34-39). Con un 7-20 el Canarias había devuelto el golpe y, sobre todo, recobrado la sensación de tener el partido dominado. Pero de nuevo, los de Vidorreta se metieron en un preocupante bache, perdiendo balones, dejando que el Herzliya corriera y encajando hasta tres triples casi seguidos (5/8 al descanso) para el 47-42.

Respondieron otra vez los laguneros desde el arco (Abromaitis y Giedriatis), pero no fue suficiente para llegar por delante al intermedio tras la canasta final de Dawson (49-48). Sin hacer, ni de lejos, un partido para enmarcar, sufriendo en el rebote y en la pintura con Onuaku (14 puntos y 6/7 en tiros), y también para ser sólido en el balance defensivo, el Canarias sí tuvo la fortaleza suficiente para desconectar y bajar los brazos las ocasiones en las que su rival amagó con abrir diferencias. Además, lo hizo con una aportación global, ya que los 11 jugadores que habían saltado a la cancha ya sumaban al menos dos puntos.

Amago de escaparse

Una pérdida y la consiguiente canasta a la carrera del Herzliya pintaban, a la salida del tercer acto, un escenario ya conocido (51-48). Sin embargo, el Canarias sacó el máximo partido a los momentos de inspiración de Van Beck, pero sobre todo de Bordón, líder de un 2-11 que daba a los tinerfeños un pequeño colchón (53-59). Entre Jones y los triples el cuadro israelí se mantuvo en partido (63-63) antes de un intercambio de canastas con el que el equipo isleño llegó uno arriba al acto final (68-69).

Shermadini trata de anotar ante la mirada de varios jugadores del Herzliya. / BCL

Ya en el cuarto periodo el Canarias volvió a ser incapaz de que Onuaku incrementara su particular destrozo bajo el aro y que el resto del Herzliya corriera. Pero especialmente no evitó que los locales dispusieran de varios triples liberados (77-71). Ahí aparecieron, como en los minutos previos, Van Beck y Bordón (81-81).

Final muy deficiente

Pero al cuadro lagunero le faltó dar un paso más. Tanto delante (dos errores de Bordón) como en defensa (cinco puntos de Carter) para verse de nuevo abajo (86-81). Con tres minutos y medio por jugarse el Canarias cerró un tanto la fuga en defensa, pero en cambio tiró por la borda sus opciones cometiendo demasiados errores en ataque: posesión agotada, pérdida, fallos en el tiro...

Un despiste defensivo en un saque de banda con tres décimas por jugarse de la posesión terminó de ponerle la puntilla al equipo isleño (91-85), que acabó pagando esa misma falta de contundencia (y recursos) que echó en falta en episodios previos para dejar atrás a su adversario. Trámite cumplido antes de un más de un mes de merecido descanso y reseteo previo al Round of 16.