Bnei Herzliya - La Laguna Tenerife: horario y cómo ver gratis hoy el partido de la Basketball Champions League

La Laguna Tenerife pone este martes el punto final a la primera fase de la Basketball Champions League en la cancha neutral donde el Bnei Herzliya israelí disputa sus encuentros europeos. Con la clasificación directa al Round of 16 ya asegurada, a pesar de la derrota sufrida ante el Trapani Shark, el conjunto dirigido por Txus Vidorreta afronta este último compromiso con el objetivo de cerrar la fase de grupos mostrando su mejor versión.

La derrota en el Fernando Martín no impidió a los aurinegros sellar la clasificación directa a la segunda fase de la competición, evitando el Play-In. El CB Canarias ya no podrá cerrar la fase de grupos con pleno de victorias, pero afronta este último encuentro con el objetivo de despedirse con un triunfo.

El rival será el conjunto que logró imponerse al Tofas Bursa turco, un resultado clave que abrió la puerta a los tinerfeños para acceder directamente al Round of 16. Un escenario que invita al equipo de Txus Vidorreta a competir con ambición y buenas sensaciones antes de entrar en la fase decisiva del torneo.

El Bnei Herzliya está en el exilio

El sexto clasificado de la liga israelí se ve obligado a disputar sus partidos europeos en la República Checa, lejos de su pabellón habitual, el HaYovel Herzliya, debido al conflicto que mantiene su país con Palestina. El equipo ya está eliminado de la Basketball Champions League, pero afronta este encuentro con la intención de cerrar su participación con una buena imagen y resultados competitivos.

¿A qué hora juega La Laguna Tenerife?

El partido Bnei Herzliya - La Laguna Tenerife comenzará a las 17:30 hora canaria (18:30 hora peninsular) de hoy miércoles 16 de diciembre. El duelo corresponde a sexta jornada de la primera fase de la Basketball Champions League y se disputará en el Pabellón Multideporte de Opava, en la República Checa.

Así puedes ver gratis el partido Bnei Herzliya - La Laguna Tenerife

El próximo encuentro entre el CB Canarias y el Bnei Herzliya podrá seguirse en directo y de forma gratuita a través del canal oficial de la FIBA.

Los aficionados de La Laguna Tenerife podrán ver el partido en Courtside 1891, la plataforma de streaming gratuita que tiene los derechos oficiales de la Basketball Champions League en España. Para acceder a ella, solo es necesario registrarse en la web y disfrutar tanto de este encuentro como del resto de partidos del torneo europeo, y además, tienes disponibles resúmenes y reportajes de la competición europea organizada por la FIBA.

Recuerda que en ElDia.es podrás seguir la última hora del choque Bnei Herzliya - La Laguna Tenerife, las reacciones del partido y todas las noticias del CB Canarias durante su andadura en la FIBA Basketball Champions League y la Liga Endesa.