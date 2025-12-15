Herzliya-La Laguna Tenerife: partido sin presión en un territorio neutral
La Laguna Tenerife cierra este martes (17:30) la fase de grupos de la Basketball Champions League, con el pase para el ‘Top 16’ garantizado, visitando al Herzliya en la República Checa
La ventaja de haber adelantado el trabajo permitirá a La Laguna Tenerife tomarse la última parada de la fase de grupos de la Basketball Champions League casi como un entrenamiento. El equipo tinerfeño se aseguró su clasificación para el Top 16 de esta competición –comenzará el 10 y 11 de enero– a falta de un partido, pese a perder en la penúltima fecha con el Trapani. Ahora llega al sexto y definitivo encuentro con su primer objetivo cumplido en el torneo continental. Enfrente, un Herzliya que tampoco tiene obligaciones clasificatorias, dado que es y seguirá siendo el colista del Grupo D de la BCL pase lo que pase en este enfrentamiento, por detrás de su rival de este martes, del Trapani y del Tofas Bursa, dos conjuntos que se jugarán su pase para el Top 16 en una eliminatoria previa.
De Lugo a Opava
El plan, en cualquier caso, consiste en cerrar esta etapa europea con una única derrota. Después de sacar adelante el duelo de Liga Endesa con el Breogán, del sábado pasado (96-108), el Canarias seguirá unos días más lejos de casa. De Lugo se trasladó en guagua a Santiago para tomar un vuelo a Madrid y otro con rumbo a Viena, donde conectó por carretera con la ciudad checa de Opava, la sede provisional de un Herzliya que no está pudiendo competir como local en su país, Israel, y que presenta un único triunfo en su estadística de la Champions, el logrado ante el Tofas Bursa el 9 de diciembre.
Descanso para Huertas, Fitipaldo y Guerra
La situación particular del club israelí ya fue noticia en la cita de la primera vuelta con LaLaguna Tenerife. Aquel partido se jugó el 14 de octubre en el Santiago Martín a puerta cerrada. Este inconveniente no impidió que los aurinegros mostraran su nivel habitual y se impusieran con solvencia, 108-85. En ese partido tuvieron minutos cuatro jugadores que no estarán en Opava. Aparte de Kostas Kostadinov, que quedó desvinculado del club el pasado domingo por decisión propia para tener minutos en otro destino, el Andorra, faltarán tres que aprovecharán para descansar. Son los casos de Marcelinho Huertas, Bruno Fitipaldo y Fran Guerra. Los tres viajaron de Lugo a Tenerife, no acompañaron al resto a la República Checa y se unirán al grupo con vistas al encuentro de ACBcon el Girona de este sábado (17:00).
Tres del filial
Para cubrir estas vacantes, Txus Vidorreta tiró del Fundación, un filial que está cogiendo rodaje en la recién creada Liga U. Los canteranos elegidos fueron los bases Dylan Bordón y Rafa Rodríguez, y el pívot Mohamed Sangaré.
Una gestión de recursos conveniente, dadas las circunstancias, para poder dosificar esfuerzos en un tramo del calendario tan apretado –antes de fin de año, tres encuentros de Liga Endesa, el citado en Girona y dos más, ante el Gran Canaria y el Coviran Granada en Tenerife– y tratar de superar a un Bnei Herzliya que ocupa el sexto puesto de la máxima categoría israelí con cinco victorias consecutivas después de que empezara el curso enlazando tres tropiezos. En su plantilla, siete jugadores con pasaporte estadounidenses, dos de ellos con pasado en ACB, el base Max Heideger (Baskonia)y el pívot Chinanu Onuaku (Joventut).
