Kostas Kostadinov pide salir del CB Canarias para tener más minutos

Se marcha una pieza prometedora pero que no terminó de tener un hueco en los esquemas de Txus Vidorreta. Condenado a ser el tercer cinco en la rotación interior, Kostas Kostadinov ha llegado a un acuerdo con el CB Canarias para dejar la disciplina del club aurinegro en busca de un destino que le abra las puertas a una mayor presencia en pista.

Pese a algunos destellos de lo que podía ser capaz de hacer, mostrados especialmente en el tramo final del pasado ejercicio, e incluso en el choque de Supercopa Endesa contra el Real Madrid, Kostadinov vio como el buen momento de forma -y la ausencia de lesiones- en los dos jugadores con los que compartía puesto, Fran Guerra y Gio Shermadini, le condenaban casi al ostracismo.

Un total de 40 partidos

En este año y pocos meses en los que vistió la camiseta canarista Kostas jugó un total de 40 encuentros, 23 de ACB, 16 de BCL y uno de Supercopa Endesa. En total durante este periodo, 306 minutos en pista en los que aportó 135 puntos y 56 rebotes para 119 créditos de valoración, dejando también para el recuerdo varios mates tan contundentes como espectaculares.

Kostadinov machaca en un duelo ante el Valencia del pasado curso. / ACB Photo

Su mejor encuentro, el pasado curso frente al Petkimspor turco, donde se fue hasta los 23 puntos. Este año fue capaz de hacerle ocho al Herzliya en el Santiago Martín, y siete al Real Madrid, contra quien fue titular en la semi de la Supercopa. En total, el búlgaro solo había disfrutado de 40 minutos en lo que llevamos de la 25/26: seis en el citado torneo que abrió el ejercicio, 19 en la BCL y 15 más en la ACB. Tras no jugar contra el Real Madrid, y quedarse fuera del roster para el partido frente al Trapani, que el búlgaro no estuviera entre los 12 convocados para el encuentro del sábado ante el Breogán ya parecía un mal indicio para su continuidad en el club isleño.

La despedida

Habitualmente con semblante serio -admitió en su día que "había dejado de ser el payasete que era en las categorías inferiores" del Real Madrid-, pero nunca con un mal gesto, Kostadinov se despedía este domingo, en sus redes sociales, de manera muy correcta. "Después de un año y medio, llega el momento de despedirme de La Laguna Tenerife. Gracias a mis compañeros, al club, al staff y a la afición por el apoyo en lo bueno y en lo malo. Siempre agradecido", escribió el internacional búlgaro.

Apuesta fallida

La de Kostadinov pretendía ser, para el CB Canarias, una apuesta de similares características e incluso de mayor recorrido que la realizada en su día con Fran Guerra. Así, la entidad isleña lo fichó en el verano de 2022 -y cuando apenas contaba con 19 años- para cederlo al Palencia y al Alicante, y recuperarlo finalmente para la campaña 24/25.

Puesto indefinido

Uno de los mayores lastres con los que quizá se ha topado Kosatadinov en el CB Canarias es la indefinición de la posición en la cancha en la que debía desenvolverse. Con su 2,03 el búlgaro parecía ser muy pequeño para jugar de cinco, y todo apuntaba a que podía ser, con el tiempo, un relevo natural para Abromaitis y Doornekamp. Sin embargo, los continuos percances físicos que padecieron Shermadini y Guerra lo obligaron a irse al cinco, posición en la que rindió de manera decente, gracias en buena medida a su gran explosividad en el tren inferior.

Kostas Kostadinov, en una reciente entrevista. / María Pisaca / MARIA PISACA

A la segunda

La salida de Kostadinov que ahora se hace efectiva a mitad de diciembre pudo haberse producido este pasado verano. Sin embargo, y tanto por insistir en su apuesta de futuro, como para resguardarse ante posibles lesiones de sus otros interiores, el CB Canarias hizo valer su contrato con el búlgaro, en el que además existía una cuantiosa cláusula de salida. En aquel momento su destino pudo ser una universidad estadounidense, mientras que ahora se liga a Kostas con el MoraBanc Andorra, donde sus hombres de pintura no terminan de brillar.

Los cupos

Con la salida de Kostadinov, así como la de Lluís Costa hace unas semanas, el CB Canarias pierde a un jugador con escaso protagonismo en la rotación de Vidorreta, pero sí ve como se queda muy limitado en lo que a cupos se refiere. En especial de cara a cumplir con la normativa de la BCL, que obliga a tener en acta a un mínimo de cinco jugadores de formación.

Ahora mismo en el plantel profesional aparecen solo cuatro jugadores que cumplen dicho requisito: Jaime Fernández, Joan Sastre, Héctor Alderete y Fran Guerra. Esta situación retrotrae al Canarias -salvo inesperado fichaje que cumpla con esta premisa- a escenarios previos, teniendo que tirar de Dylan Bordón -que sí es cupo en la Champions- para llegar al mínimo que pide la FIBA. Tocará cruzar los dedos.