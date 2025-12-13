El Canarias recupera su DNI y se pasea en Lugo (96-108)

La Laguna Tenerife vuelve a lucir su característica identidad. Después de un mes de noviembre algo al tran-tran (irregularidad reconocida por su propio técnico) y un partido el miércoles con muchísimas lagunas frente al Trapani Shark, el CB Canarias ha recuperado sus principales virtudes, lo que le ha permitido sumar una placentera victoria en su visita al Breogán (96-108).

Un espectacular arranque (9-23), el acierto desde el arco (14/25, con Doornekamp en 6/8), y en el tiro libre (18/18), y la efectividad interior de Gio Shermadini (18 puntos y 10 rechaces para 34 de nota), que además lideró la sólida labor reboteadora del cuadro visitante-, fueron los factores claves para que el conjunto aurinegro gozara siempre de la delantera en el marcador.

Ventaja en entredicho en un par de ocasiones ante el empeño de un Breogán que acabó rendido a la evidencia frente a un Canarias que firmó un choque casi redondo pese a haberse dejado en el epílogo un una buena parte de su mayor renta (82-106). La otra buena noticia para el equipo aurinegro, el regreso a la actividad de Marce Huertas, algo errático y lento de inicio, pero que terminó con 15 puntos y cinco asistencias. Bruno Fitipaldo y Jaime Fernández, con 19 y 14 tantos cada uno, completaron la buena labor de los pequeños en el bando canarista.

Gran puesta en escena

La puesta en escena canarista fue prácticamente perfecta, y aunque el cuadro lagunero no impidió que el Breogán aguantara de inicio un intercambio de canastas (7-8), su superlativa producción ofensiva comenzó a dispararle. Así, los de Vidorreta, liderados por Jaime Fernández (anotando y asistiendo) primero y por la fiabilidad exterior de Doornekamp a continuación, aprovechó cada uno de sus ocho primeros ataques. Un acierto que llevó al electrónico un contundente 7-20 en menos de cuatro minutos y medio de partido.

Jaime Fernández da un pase ante la defensa de Kurucs. / Agencia LOF

Un triple más de Fernández dio a los aurinegros su mayor renta (9-23), pero ahí el Breogán supo aprovechar algún desajuste del Canarias en la parcela defensiva, pero sobre todo fue más agresivo en el 1x1 y en línea de pase para que el bando isleño empezara a sumar pérdidas (hasta cinco al final del primer acto), castigadas casi todas con canastas fáciles para los locales (16-26).

Ese primer bache lo frenó en seco Giedraitis con un 2+1 y un triple, pero también con un par de robos metiendo manos (16-31); aunque de nuevo el Canarias volvió a sufrir un frenazo, en esta ocasión algo lastrado por un Huertas no muy fluido con el balón y extremadamente lento en su defensa sobre Mavra, autor de seis puntos seguidos. Incluso, con un triple de Cook al inicio del segundo acto el Breo apretó el marcador en guarismos casi impensables solo unos minutos antes (27-33).

Con suficiencia al descanso

Pero lejos de caer en el ritmo de ida y vuelta propuesto por los gallegos, La Laguna Tenerife apretó en defensa (tapones de Doornekamp y Scrubb), encontró dentro a Shermadini (21 de nota al descanso) y de nuevo golpeó desde el perímetro por parte de Doornekamp (29-42). Reconducida la situación, al Canarias le valió con lo que parecía un inocuo intercambio de canastas (38-48).

Sin embargo, y de nuevo sumando un par de pérdidas consecutivas (nueve al descanso), y algo blando en el 1x1 de los pequeños, el cuadro de Vidorreta encajó un 7-0 que dio vida al Breo (45-48). Reacción que el Canarias sofocó de inmediato con un triple de Fitipaldo, la sabiduría de Huertas en los dos lados de la pista (47-55) y, por encima de todo, su fiabilidad en el tiro libre, con 13/13 al intermedio.

Scrubb se dispone a anotar una bandeja. / Agencia LOF

En medio de un tanteador extremadamente alto (51-59), el Canarias estaba haciendo valer su acierto sobresaliente (11/17 en tiros de dos y 8/13 en triples), pero también el buen hacer debajo de su propio aro. Y es que los de Vidorreta solo permitieron que el mejor reboteador ofensivo de la competición (casi 14 de media) hubiera dispuesto de tres segundas opciones después de sus 13 errores en los lanzamientos de campo.

Reedición tras el descanso

A la vuelta de vestuarios el Canarias amagó con reeditar la puesta en escena del inicio del choque, anotando en sus cuatro primeros ataques, entre ellos dos triples de Doornekamp, que ya estaba con un 5/5 desde el arco. Con Shermadini controlando el rebote defensivo, un nuevo acierto desde la esquina dio la máxima a los tinerfeños (55-72) y obligó a pararlo a Casimiro tras menos de cuatro minutos de periodo.

Llegó a estar 18 arriba el cuadro lagunero (57-73), pero no logró rematar a su oponente, que como en el segundo acto firmó un 8-0 (63-73). Ahí el duelo se metió, de nuevo, en un intercambio de canastas y errores -más los segundos que las primeras- en que el Canarias se aguantó gracias a la aportación de Huertas y una canasta final de Fernández para dejar su renta en la decena con un cuarto por jugar (71-81).

Huertas amaga el pase ante Sakho. / Agencia LOF.

La salida aurinegra al cuarto final no fue muy limpia (73-82), pero dos triples seguidos (entre ellos el sexto de Doornekamp) devolvieron a los isleños a una tranquilidad todavía mayor con dos canastas seguidas de un efectivo Shermadini, y un nuevo acierto desde el arco de Fitipaldo para culminar un 0-13 que a la postre resultó definitivo (73-95, 34').

Sin nada en juego, ni tampoco la necesidad de hacer más daño desde el arco, el Canarias aumentó su ventaja hasta un tope de 82-106, momento en el que desconectó para encajar un parcial de 14-2, ahora mismo de gran relevancia a tenor del average general en la zona alta. Casi única mácula de un conjunto, el aurinegro, que suma mientras recupera las mejores de las sensaciones.