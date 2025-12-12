Marcelinho Huertas, duda para el partido entre Río Breogán y La Laguna Tenerife

Lugo aguarda esta tarde un choque con aroma a contraste. Tres días después de certificar en el Santiago Martín su pase directo al Round of 16 de la BCL –en una extraña noche, donde un Canarias irreconocible cayó ante el Trapani (80-83) y puso fin a una racha de 32 victorias consecutivas como local en Europa–, La Laguna Tenerife afronta este sábado un nuevo examen de carácter en el Pazo dos Deportes (18:00 horas). El combinado dirigido por Txus Vidorreta inicia en tierras gallegas una maratón de desplazamientos: Lugo hoy; viaje a la República Checa para medirse el martes al Bnei Herzliya en la pista del Opava; y Girona el próximo sábado. Tres salidas en apenas siete días.

Su rival de este sábado, el Río Breogán, ha comenzado a mostrar ya la impronta de Luis Casimiro. El veterano técnico manchego, de 65 años, ha recuperado la estabilidad en el banquillo lucense, al que el curso pasado logró reflotar tras un inicio dubitativo bajo la dirección del croata Veljko Mrsic. Ahora, su reto es crear un equipo de autor para que la entidad celeste deje de pelear todas las temporadas por la permanencia.

Para La Laguna Tenerife, sin embargo, el gran condicionante vuelve a ser la duda de Marcelinho Huertas. El brasileño, con molestias en la fascia plantar, se ha perdido los dos últimos compromisos y su participación este sábado sigue en el aire. Con él o sin él, el discurso de Vidorreta no se mueve: recuperar regularidad, cuidar la pelota y blindar el ritmo del partido. No en vano, enfrente aparece un Breogán que vive de su capacidad para robar –segundos de la liga en recuperaciones– y castigar en transición, exactamente el terreno donde el Canarias no desea jugar.

El choque se presenta, por tanto, como un duelo de identidades. La Laguna Tenerife, el equipo con menos posesiones de toda la ACB. El Breogán, en cambio, necesita dinamitar ese tempo. Su plantilla ofrece argumentos para ello: el tándem en la dirección formado por Dominik Mavra y el eléctrico DeWayne Russell; la inspiración de un Francis Alonso en uno de los mejores momentos de su carrera (14 puntos y 47,1% en triples); el talento anotador de Keandre Cook; la versatilidad del danés Bakary Dibba; o un juego interior que combina centímetros y contundencia con la torre balcánica Danko Brankovic (2,17) y la energía de Jordan Sakho.

Un rival herido

La historia reciente también invita a la prudencia. Aunque el Canarias domina los últimos duelos (seis victorias en siete partidos), el Pazo cuenta otra versión: allí, el balance reciente favorece al Breogán (6-3). Los lucenses, por cierto, llegan heridos por su derrota en Girona (103-80) y con toda la semana para preparar, a conciencia, la visita aurinegra.

Para el cuadro de Txus Vidorreta, las claves son tan sencillas de enunciar como difíciles de ejecutar: minimizar pérdidas, aparecer en el rebote, mantener un buen nivel defensivo y acertar desde fuera. Para el Breogán, todo pasa por imponer el caos y obligar a un rival experto y veterano a correr más de lo que desea.