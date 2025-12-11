Txus celebra el pase… y ya mira al derbi europeo

Con un semblante mucho más relajado del que cabría esperar después de romper una racha histórica (31 victorias como local en la BCL) y tras su descalificación, Txus Vidorreta compareció en la sala de prensa del Santiago Martín con un mensaje claro: el objetivo está cumplido. El técnico aurinegro se mostró «muy contento» por una nueva clasificación para el Top 16, una década entera sin fallar en la segunda fase.

«Era un día donde había un pequeño riesgo, porque cuando hay presión –aunque sea ligera– hay jugadores que responden mejor y otros que no tanto», explicó. Aun así, insistió en que el equipo actuó con cabeza para alcanzar el objetivo prioritario: «El de hoy [por ayer] era perder de seis o menos y lo hemos logrado. Somos primeros, evitamos el play-in y no tendremos un partido realmente importante de Champions hasta finales de enero», toda vez que el Top 16 arranca el 20 de ese mes. Hoja de ruta que, subrayó, le permitirá «dar descanso el martes [ante el Herzliya] a quienes lo necesiten» y preparar con calma lo que viene.

Y lo que viene, en palabras de Vidorreta, es «una gran noticia». El derbi europeo ante el Gran Canaria. Cruce inédito en BCL que el técnico acogió con naturalidad. «Ya estamos acostumbrados a jugar contra ellos en pretemporada, Liga Endesa, y Copa, y ahora será la primera vez en Champions. Buen viaje, equipos que nos conocemos, y luego que gane el mejor», comentó.

En cuanto al encuentro ante el Trapani, Vidorreta no esquivó la autocrítica. Reconoció que el equipo se «desconectó» tras el 8-0 inicial y que varios tramos estuvieron marcados por errores impropios del nivel del club aurinegro. «Hemos anotado los dos primeros triples y luego hemos fallado 13 seguidos. Casi batimos un récord de pérdidas en casa con 11 al descanso, ocho de ellas en el segundo cuarto. Bastante hicimos para ir solo siete abajo», afirmó. n