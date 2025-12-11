Cuando sonríes en la derrota: los días en los que La Laguna Tenerife celebró un éxito pese a haber perdido

Que Txus Vidorreta asegurase estar «muy contento» tras la derrota de La Laguna Tenerife frente al Trapani Shark (80-83) en una noche en la que su equipo estuvo rematadamente mal por momentos no se explica con la puesta en escena de su equipo frente al cuadro italiano, sino teniendo en cuenta que el traspié, por lo corto de la diferencia de puntos, les valió a los aurinegros para clasificarse como primeros de grupo al Rounf of 16 de la Basketball Champions League. Los tinerfeños superaron la primera fase de la competición por décima vez en otras tantas ediciones. Tantas como tiene la propia BCL.

Una derrota con final feliz

Pocas veces son dulces las derrotas. De cierto festejo pese a verse doblegado por el oponente en la pista pero alcanzando a la vez metas, bien por mantener una diferencia de puntos reducida (como este miércoles) o bien al verse beneficiado por resultados de terceros. En la historia reciente del Canarias, la que acumula en la élite tras su ascenso en 2012, seis más han sido las ocasiones en las que los aurinegros han sonreído en derrotas felices. De esas que no se olvidan, pero para bien.

La primera, ahora más alejada y desde luego más feliz, se remonta a la campaña 13/14. La segunda del cuadro lagunero en la ACB y con Alejando Martínez a los mandos, el modestísimo Iberostar Tenerife cayó por 78-83 frente al Manresa. Aquel festejo fue en parte en diferido. Los cerca de 5.100 aficionados que colmaron el Santiago Martín en el mediodía del domingo 26 de enero de 2014 se marcharon decepcionados a casa. Fue unas horas más tarde cuando, el Estudiantes le ganó al Gipuzkoa y selló el billete tinerfeño a la Copa del Rey. El entrenador de los madrileños era precisamente Txus Vidorreta. Qué cosas. «Este es el deporte, por la mañana salimos tristes del Santiago Martín por la derrota ante un Manresa que nos ganó justamente y por la tarde, gracias al triunfo del Estudiantes, la alegría es máxima», declaró entonces a EL DÍA el entonces presidente Félix Hernández.

Las derrotas de La Laguna Tenerife que acabaron en festejo y sus motivos. / El Día

La primera en Champions fue amuleto

Ya en la 16-17, también en el mes de enero, el Canarias vivió una situación similar a la que se había producido cuatro años antes, aunque esta vez en la Champions y con aún más suspense. Los insulares cedieron en casa por 66-78 contra el Avellino en la noche de un miércoles y tuvieron que esperar a la del jueves para respirar tranquilos. El resto de resultados de la jornada les hacían pasar directamente a octavos de final y evitar la eliminatoria de 'play in'. Los de Vidorreta vencieron en la última jornada, pasaron como primeros y caminaron hacia la gloria que alcanzaron contra el Banvit turco (63-59) en una final celebrada en Los Majuelos. Ahí comenzó el idilio del Canarias con su competición fetiche, la BCL.

También en Europa, aunque ya en la 23/24, el cuadro insular cedió por 90-82 frente al Peristeri, pero el tropiezo del Hapoel Jerusalem en la pista del Pinar Karsiyaka permitió al cuadro canarista cerrar el Round of 16 como primero de grupo y contar con el factor cancha en la eliminatoria de acceso a la Final a Cuatro de Belgrado. El Canarias jugó esa final, pero la perdió por 75-80 en favor del Unicaja de Málaga.

Así te contó El Día la clasifiación del entonces Iberostar Tenerife en la Champions 16/17. / El Día

Las más recientes

A la Copa del Rey acudieron los aurinegros aun cediendo contra el Valencia Basket (78-80) en la 21/22. Con la calculadora en la mano (podían permitirse perder hasta por ocho puntos para sellar su billete a la edición de Granada 2022), los locales manejaron con tranquilidad el final de un partido que pudieron incluso ganar si Huertas hubiese anotado un triple para la victoria.

Los dos ejemplos más recientes, finalmente, se quedan en las derrotas contra el Breogán por 76-54 en la 23/24 (el partido en el que Gio Shermadini sufrió una importante lesión en la espalda) y el Real Madrid (68-79). Ambas acabaron con un billete al play off de la Liga Endesa. En el tropiezo contra los gallegos fue clave el de Baskonia y en asalto blanco al Santiago Martín el del Joventut.