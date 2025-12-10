Previa del partido La Laguna Tenerife-Trapani Shark: el CB Canarias, a terminar todos sus deberes

Solo una remontada final del Trapani ante el Herzliya evitó que el inmaculado 4-0 que atesora hasta la fecha La Laguna Tenerife en la Basketball Champions League llevara al cuadro isleño a certificar, antes del parón por la ventana FIBA, su presencia matemática en la Round of 16. Este miércoles, el Canarias sí depende de sí mismo para cerrar este pase por la vía directa a la siguiente ronda.

Heridos todavía en su orgullo por la dolorosa derrota del domingo contra el Real Madrid, se miden esta noche los de Txus Vidorreta al Trapani Shark, el único conjunto que todavía le puede arrebatar la primera plaza del grupo D, y el que más complicado se lo ha puesto en las cuatro jornadas precedentes. En suelo siciliano los aurinegros mandaron casi siempre en el electrónico, pero no fueron capaces de romper el partido, para acabar imponiéndose por 78-84. En esta ocasión los laguneros tratarán de repetir la misma suerte final, logrando no solo el pasaporte sino además alargando una condición de invicto en su pabellón que se extiende más allá de cuatro años y por encima de los 30 encuentros. En el peor de los casos a los isleños les valdría también con ceder por un máximo de cinco tantos, situación en la que conservarían el basketaverage particular contra la escuadra italiana.

Con la duda de Joan Sastre –más necesario que el domingo para cumplir con los cinco cupos, aunque en la ecuación también puede entrar Dylan Bordón–, todo apunta a que de nuevo el descarte será Marce Huertas, ya baja contra el Real Madrid y cuyo periodo de tratamiento para estar disponible, según Vidorreta, se extiende al menos hasta este viernes. Las buenas prestaciones de Jaime Fernández y el paso al frente dado por Wes Van Beck –que solo acumula hata la fecha dos minutos en la BCL– deben servir para equilibrar la posible baja del paulista.

No se medirá el Canarias a un rival cualquiera, por mucho que afronte el duelo en medio de una tormenta institucional que ha ido ganado fuerza con el paso de las semanas. Y es que a la sanción administrativa que arrastra del pasado curso, con la resta de cuatro puntos menos en la Lega, se añade una más reciente de otro tanto que dejan a los sicilianos en la cuarta plaza de su clasificación... pese a que su actual 9-1 es el mejor registro de toda la competición italiana. Y es que en medio de la que guerra que mantiene su presidente, el controvertido Valerio Antonini, y que ha provocado la marcha del técnico Jasmin Repesa, así como el haber apartado del plantel al americano con pasaporte bosnio Amar Alibegovic, el Trapani ha sido capaz de enlazar ocho victorias. La última este pasado domingo en la cancha del Treviso (82-89).

Un choque en el que el más destacado fue el norteamericano Jordan Ford, autor 19 puntos, y que ya fue el más valorado (con 21 de nota) en el choque contra el Canarias de la primera vuelta. Además, el exterior estadounidense es el que más créditos promedia de su equipo tanto en la Lega (18,4) como en la BCL (14.8). La de hoy también será una reválida para algunos canaristas, caso de sus interiores Shermadini y Guerra, que no brillaron en el duelo de hace dos meses en Trapani; así como para Abromaitis, que encadena varios choques con unas prestaciones inferiores a las deseadas.