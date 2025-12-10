La Laguna Tenerife - Trapani Shark: a qué hora es y dónde ver gratis el partido de la Basketball Champions League

La primera fase de la Basketball Champions League baja esta noche el telón para La Laguna Tenerife. El conjunto aurinegro recibe en el Santiago Martín al Trapani Shark, con el objetivo claro de cerrar la ronda inicial con un billete directo a la Round of 16. El duelo entre canarios e italianos se presenta como una auténtica final, ya que el vencedor obtendrá de forma automática ese pase directo.

El equipo dirigido por Txus Vidorreta tiene asegurado, como mínimo, el acceso al Play-In, la repesca, pero ahora aspira a más, porque quiere firmar una primera fase invicto y clasificarse sin depender de partidos adicionales. En caso de no lograr la victoria, no habría drama en el Santiago Martín, aunque sí supondría tener que superar un escollo extra antes de alcanzar la fase decisiva de la competición.

El Trapani Shark, un rival tan peligroso como imprevisible

La Laguna Tenerife llega a esta situación después de que el Trapani Shark se impusiera por 101-88 al Bnei Perlink Herzliya israelí. El conjunto siciliano atraviesa un gran momento en la Lega Basket Serie A, donde tiene el mejor registro de victorias de la competición. Sin embargo, no ocupa el primer puesto por cuestiones administrativas. Con un balance de nueve triunfos y solo una derrota en la liga italiana, el Trapani se presenta como un rival durísimo para cualquiera.

Sin embargo, su rendimiento en la Basketball Champions League ha sido muy distinto. En la competición europea acumula un balance de dos victorias y dos derrotas, que actualmente lo sitúa en la tercera posición del grupo. Un contraste que convierte al conjunto italiano en un equipo peligroso, capaz de lo mejor y lo peor según el contexto del partido.

En el partido de ida, que marcó el debut de ambos equipos en esta competición, La Laguna Tenerife se llevó la victoria de Trapani por 78-84, gracias a un sólido primer cuarto y un contundente desempeño en el tercer periodo.

A qué hora juega La Laguna Tenerife?

El partido La Laguna Tenerife - Trapani Shark comenzará a las 20:00 hora canaria (21:00 peninsular) de hoy miércoles 10 de diciembre. El duelo corresponde a sexta jornada de la primera fase de la Basketball Champions League y se disputará en el Pabellón Santiago Martín.

Así puedes ver gratis el partido La Laguna Tenerife - Trapani Shark

El próximo encuentro entre el CB Canarias y el Trapani Shark podrá seguirse en directo y de forma gratuita a través del canal oficial de la FIBA.

Los aficionados de La Laguna Tenerife podrán ver el partido en Courtside 1891, la plataforma de streaming gratuita que tiene los derechos oficiales de la Basketball Champions League en España. Para acceder a ella, solo es necesario registrarse en la web y disfrutar tanto de este encuentro como del resto de partidos del torneo europeo, y además, tienes disponibles resúmenes y reportajes de la competición europea organizada por la FIBA.

Recuerda que en ElDia.es podrás seguir la última hora del choque La Laguna Tenerife - Trapani Shark, las reacciones del partido y todas las noticias del CB Canarias durante su andadura en la FIBA Basketball Champions League y la Liga Endesa.