Finales traumáticos en el Santiago Martín: de la canasta de Sergio Llull a la de Jabari Parker
La canasta de Sergio Llull con la que el Real Madrid venció sobre la bocina a La Laguna Tenerife se une a una lista de desenlaces fatales en el recinto de Los Majuelos
Todavía escuece. La canasta sobre la bocina de Sergio Llull para que el Real Madrid asaltase por la mínima el Santiago Martín el pasado domingo (70-71) es de esas que, por desgracia para la parroquia canarista, no se olvidan jamás.
Llull, ya muy veterano pero aún determinante (en su trayectoria abundan canastas decisivas y aparentemente imposibles) mejora así su relación particular con el recinto de Los Majuelos. De la grave lesión de rodilla que sufrió en 2017 al acierto en el último suspiro de 2025 para voltear el marcador y dar el triunfo a la escuadra de Sergio Scariolo. Una canasta para ganar un partido, es cierto, no equilibra un año fuera de la pista, pero algo ayuda.
Otros desenlaces fatales
Pocas veces lo vio tan cerca la afición de La Laguna Tenerife antes de que el premio se esfumara por completo. Pocas veces tan doloroso. En la historia reciente de la entidad, de hecho, apenas en dos partidos más celebrados en el Santiago Martín se les escapó el partido de entre los dedos a los locales en, literalmente, el último suspiro.
También traumático, y muy reciente en la retina, fue el triple que anotó Jabari Parker el 14 de enero de 2024. Con el choque 80-80, apenas restaban 11 segundos cuando Kyle Guy no pudo anotar una bandeja en penetración que hubiese supuesto el 82-80. Vesely se quedó con el rebote y entregó la bola a Parker. El estadounidense cruzó la pista, se detuvo delante de Abromaitis y, pese a la oposición del canarista, enchufó un triple que dejó helado el Santiago Martín. Cuando la pelota se deslizó por la red, solo restaban tres décimas.
El triple de Okoye
Hizo también mucha pupa el triple de Stan Okoye para que el Zaragoza saliera triunfador de la Isla noviembre de 2018. El partido lo ganaban los canaristas por 86-85 cuando el alero la enchufó desde la línea de 9,75. Con nueve décimas en el crono, a los locales no les dio tiempo ni para pestañear en la siguiente jugada.
Para tratar de armar un ataque –a la postre infructuoso– al menos sí que hubo tiempo en la campaña 16/17. En la tarde del 23 de octubre, Alberto Díaz metió un triple para adelantar al Unicaja (72-73) con el reloj en 34 segundos. El pelirrojo, además, cogió el rebote tras la fallida réplica del Canarias en la siguiente acción.
Rudy Fernández, también en la lista
Con algo más que un suspiro, pero igualmente casi sin tiempo de reacción, anotó Pedro Llompart una bandeja en la victoria del Gipuzkoa en la Isla en diciembre de 2015. El base dejó una bandeja para el 72-74 con solo dos segundos de partido por delante. Cuatro menos que cuando, en octubre de 2012, Rudy Fernández anotó el 86-88 para el Real Madrid en un choque que el recién ascendido Canarias ganaba por 84-80 a 39 segundos del cierre.
Igualado en la recta final y con desenlace desolador fue también el 79-81 ante el Baskonia de la 20/21. Pierria Henry puso por delante a los visitantes con solo medio minuto por delante y ni Salin, a la primera, ni Marcelinho, el extra ball, tuvieron éxito.
