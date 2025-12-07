Otro final dramático condena al Canarias contra el Real Madrid

Una derrota -otra más- de lo más dolorosa, para La Laguna Tenerife ante el Real Madrid. Casi como si estuviera condenado por el destino, el cuadro aurinegro ha caído en un desenlace cruel (70-71) tras haber batallado durante los 40 minutos para tratar de tumbar a una de sus bestias negras. Una canasta sobre la bocina de Sergio Llull, cuando el CB Canarias había levantado un adverso 63-69 (llegó a estar incluso 13 arriba el cuadro blanco), sentenció en esta ocasión a los de Txus Vidorreta.

Pese a no obtener el premio final de la victoria, el del Canarias fue un ejercicio de mucho mérito e insistencia, toda vez que nunca se vino abajo pese a ir casi siempre por debajo en el marcador y tener que afrontar el duelo con las bajas de Marce Huertas -lastimado en la fascia plantar- y de Joan Sastre -que no se ha recuperado de su virus gastrointestinal-, si bien recuperó para la causa a Jaime Fernández, de los más destacados del bando insular (14 puntos) y que tuvo en sus manos los dos libres finales de los que solo aprovechó el segundo. También destacó Wes Van Beck, que se fue hasta los 15 tantos y 17 de nota.

La primera reacción

De entrada al Canarias le costó encontrar fluidez para atacar la defensa madridista, si bien acabó encontrando en un par de ocasiones a un Van Beck entonado en su primera titularidad como aurinegro (6-4). En el otro lado de la pista, y con Doornekamp aguantando, a base de garra, el 1x1 con Hezonja, el equipo de Scariolo sacaba partido de los cambios de asignación (Hezonja con Scrubb y Tavares con Doornekamp) y de algún desajuste defensivo (palmeo de Procida en rebote ofensivo) para abrir una pequeña brecha (6-12).

Con Vidorreta pidiendo a la mesa ya un obligado tiempo, y los visitantes negando una y otra vez la búsqueda del pívot en la continuación del 2x2, el Canarias encontró desatasco en el tiro de tres gracias a los aciertos de Scrubb y Fernández, con el madrileño además leyendo muy bien que Tavares se hundiera siempre en el pick and roll (12-12).

El debut de Bordón

A esta recuperación de unió un invitado inesperado, Dylan Bordón, que enlazó robo y canasta para culminar un parcial de 10-0 (16-12). Pero a pesar de ese arreón (dejó sin anotar a su rival durante más de cuatro minutos), el Canarias no pudo dar continuidad a su brillante momento. Con Jaime haciendo algunos tiros forzados, a la rotación aurinegra le costó llegar al extrapass de los blancos y tampoco supo gastar las faltas antes de acabar el primer acto. Concatenación de errores que el Madrid castigó con un 0-9 (16-21, 11').

Pese a un mate de Shermadini, el cuadro de Vidorreta se atascó por completo. Garuba -con un centro de gravedad mucho más bajo- incomodó a Gio, y se secó por completo la producción exterior (0/6 en el segundo acto, con varios de esos intentos en situaciones más que liberadas), a la vez que todas las bolas sueltas en ambos lados de la pista acababan siempre en manos de los visitantes.

Con malos y deficientes tiros (en algunos tuvo que ver la intimidación de Tavares) y balones surtidos de manera defectuosa, el Canarias apenas miró aro, mientras los de Scariolo abrían una pequeña brecha (18-28 en un parcial que ya era de 2-16), agarrados también a su presencia en el rebote ofensivo.

Remontada a medias

Sin casi noticias de los interiores hasta el momento, Guerra encontró por fin una brecha con la que continuar hacia canasta con ciertas garantías, lo que unido a una penetración por línea de fondo de Van Beck y un par de notables acciones defensivas, hicieron que el Canarias espabilara (25-30).

El despertar, sin embargo, fue a medias, especialmente porque siendo sólido en su lado de la pista, al cuadro de Vidorreta le faltó más acierto delante. Como por ejemplo para finalizar una contra 2x1, y también para materializar los triples liberados de Fitipaldo y Van Beck. De terminar de revertir su situación adversa el Canarias se marchó al descanso ocho abajo tras encajar su tercer 2+1 del partido (25-33).

Toca fondo

Esa tendencia la extendió el cuadro lagunero a la vuelta de vestuarios, enlazando varios errores que dispararon al Madrid hasta el +13 (25-38). Incapaz de salir de esa espesura en la que llevaba metido ya una infinidad de minutos, el Canarias sí logró al menos mantenerse en partido con un triple de Van Beck desde ocho metros y, a cuentagotas, produciendo desde el 4,60 para equilibrar la anotación blanca.

Un nuevo triple de Wes apretó algo más el electrónico (36-42), pero ahí a los aurinegros les faltó de nuevo algo más para invertir las tornas frente a un Madrid que castigó esas imprecisiones locales. Bordón comprobó que su descaro choca de frente con el mayor físico de sus pares en ACB, si bien esa deficiencia la palió el argentino con un robo para el triple de Giedraitis (40-46).

Opciones intactas

Por el camino el Canarias se dejó otra contra mal terminada, un deficiente triple de Giedraitis, y dos más que no acertaron Jaime ni Bruno. Pero entre su aplicación defensiva, el triple sobre la bocina de 24 de Alderete, un mate de Guerra y dos libres de Fitipaldo, el cuadro isleño mantuvo intactas sus opciones de victoria (48-49) justo antes del cuarto final.

Pero como si hubiera una barrera invisible, el Canarias se dio de bruces cada vez que trató de tomar la delantera. Así, Scrubb perdió el balón por no arriesgarse a lanzar, luego Fitipaldo erró desde el arco, y a continuación el propio Bruno y Van Beck se resbalaron cometiendo campo atrás. Esa secuencia de errores no tuvo freno en jugadas posteriores, lo que aprovechó el Madrid para volver a tomar una pequeña renta (53-60, 35').

A la salida de tiempo muerto el Canarias respondió con cinco puntos de una tacada (58-60) e incluso -y después de errar otro tiro para ponerse en franquicia- apretó del todo el electrónico con un triple de Doornekamp (61-62). Ahí el Madrid insistió en una de sus mejores virtudes en los minutos previos: hacer daño desde las esquinas, esta vez con los triples de Deck y Hezonja (63-69). Con apenas minuto y medio por delante y pese a sus múltiples e infructuosos intentos de remontada, el Canarias no sacó la bandera de rendición, sino que apretó más los dientes. Fe que le reportó un mate de Guerra y un 3+1 de Doornekamp para el 69-69.

Mazazo final

Hezonja erró de tres, pero también lo hizo en su penetración Fernández, si bien el madrileño enmendó ese fallo provocando falta en ataque de Campazzo.

Con 2''9 el madrileño tuvo dos libres, pero solo aprovechó el segundo de sus lanzamientos (70-69), lo que permitió a los de Scariolo pintar una última jugada con margen suficiente para que Llull acabara anotando contra tabla para silenciar al Santiago Martín.