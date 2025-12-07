Liga Endesa
Al CB Canarias solo le vale un encuentro redondo para ganarle al Real Madrid
En su vuelta a la ACB, La Laguna Tenerife recibe a una de sus bestias negras que pese a los múltiples cambios realizados en verano, ya parece haber cogido velocidad crucero
A recuperarlo donde lo dejó -con seis victorias y dos derrotas, y sin conocer este curso la derrota como local-, pero sabedor de que solo le vale con un partido casi redondo. Tras el parón por la ventana FIBA y tras un mes sin jugar como local en Liga Endesa, La Laguna Tenerife regresa a la competición nacional con un plato de máxima enjundia, coincidiendo con la visita del Real Madrid, en un partido al que no le faltan ingredientes de ningún tipo. El choque, en el Santiago Martín a partir de las 12:00.
Primero el ambiental –como cada vez que los blancos se asoman por la Isla–, pero sobre todo por las cuentas pendientes que existen por parte de los laguneros. Y es que al margen de las no pocas ocasiones en las que el cuadro blanco ha salido airoso de sus duelos con el Canarias, aún debe perdurar en la mente de los aurinegros la manera en la que se le escapó la semifinal de la Supercopa.
Las pérdidas de balón
Un enfrentamiento que llevaban más que encarrilado los de Vidorreta, pero que no terminaron de cerrar hasta que se les acabó yendo. Cambio de tornas en el que mucho tuvieron que ver sus siete pérdidas en el tercer cuarto, para un total de 10 tras el descanso. Y ahí puede estar de nuevo una de las claves de la contienda de este domingo, que mide al Canarias, al equipo que menos regala (10 posesiones de media), con el Madrid, el segundo que más recupera (8,6).
Un rival ya rodado
El de la seguridad con el balón es un solo un mínimo más de tantos condicionantes que deben cumplir los de Vidorreta, de inicio a fin, para tratar de tumbar a un adversario que pese a la enorme metamorfosis sufrida en verano (siete fichajes y nuevo técnico) parece haber llegado ya a la velocidad crucero. Periodo de rodaje superado en el que mucho ha tenido que ver la gran cantidad de choques que ya suman los blancos: 26, de los que los cinco más recientes se han saldado con triunfo.
En un partido de máxima exigencia, el Canarias puede verse condicionado por las limitaciones de su rotación exterior. Con Jaime Fernández descartado salvo sorpresa mayúscula, el rendimiento de Marce Huertas está en entredicho toda vez que el brasileño no termina de dejar atrás los problemas que arrastra desde hace tiempo en la fascia plantar, ni tampoco los de una de sus rodillas, aquellos que le surgieron en el tramo final del duelo liguero contra el Zaragoza. A ello se suma que Joan Sastre, el especialista defensivo de perímetro, anda renqueante tras haber estado afectado a principios de semana por un virus gastrointestinal.
Amplio arsenal
Sobre el papel, demasiadas restricciones para tratar de hacer frente a un rival con una batería exterior de máximo nivel con Campazzo, Maledon (MVP de la ACB en noviembre), Feliz y Llull, al margen de poder situar en el dos, sin problema alguno, a baloncestistas de gran planta como Abalde y el excanarista Kramer. El triángulo exterior lo completa un Mario Hezonja que pasa por un dulce momento de forma.
Pero si el problema parece obvio lejos de canasta, también debe andar fino el Canarias con las prestaciones que muestren los de Scariolo en la zona. Básicamente con la presencia de Edy Tavares, que sin estar extremadamente descollante en labores ofensivas, sí está más aplicado que nunca atrás, con 1,1 robos y 3,3 tapones de media. Al caboverdiano le acompaña como pareja de baile, Trey Lyles, algo irregular pero también desequilibrante cuando ha sacado a relucir su mejor versión. Otros ejemplos más de que el Canarias necesita este domingo un partido redondo para tumbar a una de sus particulares bestias negras.
La anotación y los tiros libres
En el choque de este domingo en el Santiago Martín se miden el segundo y el tercer equipo más anotadores de lo que llevamos de ACB: el Canarias con 91,75 puntos de media y el Madrid con 90,75. Será clave el acierto ofensivo para tener opciones de triunfo. En las últimas visitas blancas a la Isla los de Txus Vidorreta no han estado muy espléndidos: 72 (con victoria), 67, 76 y 68. Además, en la Supercopa Endesa los isleños se quedaron en 71 tantos.
Se enfrentan también los dos clubes más certeros en el tiro libre en lo que va de Liga Endesa 25/26. En ambos casos con registros superlativos: los aurinegros con un acierto del 85,07% y su oponente con un 83,76%. El Madrid es igualmente el primero en libres convertidos.
