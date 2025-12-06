El Fundación firma un gran final y gana en Manresa (81-90)

El filial canarista ganó ayer su séptimo partido –en nueve jornadas– en la Liga U, coincidiendo con su visita al BAXI Manresa (70-81). El grupo de Ronald Cómez sacó adelante un encuentro muy intenso que nació y creció parejo y se decantó del lado aurinegro en el último cuarto, con un parcial de 3-20, que permitió a los tinerfeños levantar un -7 (65-58). La escuadra lagunera, con la ausencia de Dylan Bordón, impuso sus tablas en los momentos más delicados del choque, y subsanó sus errores desde el tiro libre (20/30), con una sólida labor defensiva y un gran trabajo bajo tablero: 51 rebotes por 32 del rival.

En esa faceta, el doble-doble de Mohamed Sangaré (17 puntos y 17 rechaces para 30 de valoración), bien acompañado por David Acosta Moliné (12+9); así como otro partido destacado de Xabi López (15+9), el acierto en la dirección de Rafa Rodríguez (nueve asistencias) y la mejor actuación de la temporada del majorero Alejandro Guerra (13 puntos con un 3/5 en triples) explican en parte un trabajado triunfo forjado a pico y pala.

Con 65-58, varias acciones de mérito en la pintura de Moliné y Sangaré, un oportuno triple de Fernández, y la capacidad para penetrar de Xabi López allanaron la reacción visitante en un parcial de 3-20 que incluyó de canastas del propio Moliné tras rebote ofensivo y un tapón sublime de Rafa Rodríguez.

Hoy, los aurinegros afrontarán un nuevo desafío, en la pista del líder Barça Athlétic (Ciudad Deportiva Joan Gamper, 11:00), que ayer venció in extremis al Unicaja Málaga (62-61) gracias a un tapón final de Keita.