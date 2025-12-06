El Fundación firma un gran final y gana en Manresa (81-90)
Sangare, con 17 puntos y 17 rebotes. lidera al club isleño, que hoy visita al Barça Athletic
El filial canarista ganó ayer su séptimo partido –en nueve jornadas– en la Liga U, coincidiendo con su visita al BAXI Manresa (70-81). El grupo de Ronald Cómez sacó adelante un encuentro muy intenso que nació y creció parejo y se decantó del lado aurinegro en el último cuarto, con un parcial de 3-20, que permitió a los tinerfeños levantar un -7 (65-58). La escuadra lagunera, con la ausencia de Dylan Bordón, impuso sus tablas en los momentos más delicados del choque, y subsanó sus errores desde el tiro libre (20/30), con una sólida labor defensiva y un gran trabajo bajo tablero: 51 rebotes por 32 del rival.
En esa faceta, el doble-doble de Mohamed Sangaré (17 puntos y 17 rechaces para 30 de valoración), bien acompañado por David Acosta Moliné (12+9); así como otro partido destacado de Xabi López (15+9), el acierto en la dirección de Rafa Rodríguez (nueve asistencias) y la mejor actuación de la temporada del majorero Alejandro Guerra (13 puntos con un 3/5 en triples) explican en parte un trabajado triunfo forjado a pico y pala.
Con 65-58, varias acciones de mérito en la pintura de Moliné y Sangaré, un oportuno triple de Fernández, y la capacidad para penetrar de Xabi López allanaron la reacción visitante en un parcial de 3-20 que incluyó de canastas del propio Moliné tras rebote ofensivo y un tapón sublime de Rafa Rodríguez.
Hoy, los aurinegros afrontarán un nuevo desafío, en la pista del líder Barça Athlétic (Ciudad Deportiva Joan Gamper, 11:00), que ayer venció in extremis al Unicaja Málaga (62-61) gracias a un tapón final de Keita.
