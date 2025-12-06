El CB Canarias recibe al visitante más desagradable en el Santiago Martín

Partido grande -con la lucha por consolidarse en la zona más alta- y ambiente de gala -está asegurado el lleno-, pero también ante el rival que peor se comporta en el Santiago Martín. Recibe La Laguna Tenerife este domingo al mediodía (12:00) al Real Madrid, el conjunto del que, al menos en esta nueva etapa de los aurinegros en la élite, peores recuerdos guarda el cuadro isleño de todos sus duelos en el recinto de Los Majuelos.

La de esta novena jornada de la 25/26 será la decimoséptima ocasión en la que el Canarias reciba al Real Madrid, dentro de una competición nacional, desde que el cuadro lagunero regresara a la máxima categoría nacional en la 12/13. De todos esos antecedentes, el conjunto tinerfeño solo ha podido hacer saltar la banca en tres ocasiones. Guarismos hasta cierto punto previsibles a tenor de la entidad del rival, pero también bajos dada la fiabilidad que vienen mostrando todos estos años los laguneros cuando actúan bajo la condición de local.

Balance demoledor

Es por ello que este 3-13 (incluidas las dos derrotas de las Supercopas celebradas en Tenerife) supone el peor balance entre todos los equipos que han pasado, desde 2013, por el Santiago Martín. Por cantidad de tropiezos y por porcentaje en relación al total de duelos disputados. El total histórico en partidos oficiales es todavía más demoledor: cuatro triunfos canaristas y 40 blancos, de los que 35 han sido en ACB, tres en la Copa del Rey y dos en la Supercopa.

Esa solvencia al amparo de los suyos por la que se caracteriza, pero que no se hace afectiva cuando delante tiene al Real Madrid, queda patente en que el Canarias no presenta con solo cuatro equipos un registro positivo de victorias y derrotas. Con Unicaja lo tiene equilibrado (7-7), mientras que sale perdiendo con el Barça (4-11) e igualmente con el Valencia (3-10). El 3-13 con los blancos es incluso más pobre. Nada que ver con el 10-0 frente al Betis (previamente San Fernando), el 12-1 ante el Murcia o el 11-1 contra el Obradoiro.

Los tres, con Vidorreta

Los tres triunfos logrados hasta la fecha por La Laguna Tenerife han llegado durante la era de Txus Vidorreta, y todos ellos de una manera más o menos holgada. El de la 15/16, por 93-84 (y con ventajas de hasta 20 puntos), supuso el primer éxito de la historia para los aurinegros ante los blancos. Un curso después se repitió el mismo desenlace (75-64), con un éxito que consolidaba a los tinerfeños al frente de la tabla. De ambos duelos sobrevive, en el actual plantel canarista, Tim Abromaitis.

Huertas y Guerra, sonrientes tras la última victorias canarista sobre el Real Madrid. / Carsten W. Lauritsen / v

Hubo que esperar hasta la 21/22 para que el Canarias volviera a tumbar al Real Madrid. En aquella ocasión por 72-59 y tras un demoledor parcial que llegó a ser de 37-10 entre el final del tercer acto y el inicio del último (del 30-42 al 67-52). Ese día, Fitipaldo marcó diferencias gracias a sus 14 puntos, cinco rebotes y nueve asistencias.

https://www.acb.com/partido/ver/id/102841

De resto, todo tropiezos. Antes y después. Incluso en la época anteriores del Canarias en la ACB, en las que el Madrid también salió airoso, en esos casos en sus cinco visitas al Ríos Tejera, aunque en algunas con ciertos apuros (79-83 en la 87/88 y 91-95 en la 88/89). Y más recientemente, en sus tres últimas visitas, en las que La Laguna Tenerife ha escenificado, de manera sistemática, un querer y no poder frente a un rival con más recursos y calidad individual: 67-80 en la 22/23, 76-82 en la 23/24, y 68-79 la pasada campaña.

Hezonja saluda a Huertas tras la victoria en la Isla del Madrid el pasado curso. / María Pisaca / MARIA PISACA

Se le escapa de las manos

Entre medio, los dos duelos de la Supercopa Endesa (2020 y 2021), en los que el Canarias tampoco le pudo meter mano al Real Madrid, pese a que tuvo contra las cuerdas a los blancos en el segundo de estos enfrentamientos: 70-72 pese a un 52-42 que el cuadro blanco enjugó con un parcial de 3-17. Algo muy parecido a lo sucedido hace dos meses y medio en la Supercopa del Carpena: del 35-49 al 64-63 para el 72-71 final.

La historia global y ese antecedente más cercano son argumentos más que sólidos para que el Canarias trate de tomarse, en el duelo de este domingo, su particular revancha.