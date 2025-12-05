Los pequeños traen de cabeza a Txus Vidorreta en el CB Canarias

Con muchas limitaciones en su backcourt. Así vuelve La Laguna Tenerife del parón por la ventana FIBA para afrontar su duelo de este domingo contra el Real Madrid (12:00, Santiago Martín). Lesiones de diversa índole y distintas situaciones personales han llevado a que Txus Vidorreta apenas disponga de jugadores totalmente sanos en sus posiciones más pequeñas.

La única baja confirmada es la de Jaime Fernández, si bien la ausencia del madrileño "no será tan larga como parecía en un principio", según reconoció el técnico. Así, las últimas pruebas hablan de 10 días de reposo para el internacional con España, si bien, y pese a que "el progreso de la dolencia es positivo" y el propio "jugador se ve con buenas sensaciones", el staff técnico aurinegro no correrá riesgos.

Jaime, quizá el miércoles

"Son buenas noticias, pero todavía no ha podido entrenarse y no vamos a arriesgar si él no está al cien por cien", añadió su técnico, que sí abre la puerta a poder contar con Jaime en el choque "del miércoles" contra el Trapani Shark de Champions. Ahí, ante la necesidad de cumplir con los cupos que exige la BCL, el Canarias sí podría apretar para contar con el concurso de Fernández. Eso sí, Dylan Bordón se ha centrado estos días en el primer equipo aurinegro por si su entrenador tuviera que tirar de él en las próximas convocatorias.

Jaime Fernández, en un fondo, durante el España-Georgia del Santiago Martín. / Arturo Jiménez / t

Huertas, por partida doble

Sin su combo más puro, Vidorreta tampoco sabe lo que ocurrirá con sus dos bases. Por un lado, porque Marce Huertas no termina de dejar atrás sendos problemas físicos que arrastra desde hace un tiempo. Especialmente, "el de la fascia [plantar], que le viene dando la lata el último mes"; sin olvidarse, "en menor medida, de una rodilla", articulación de la que terminó con molestias en la visita a Zaragoza.

"Estamos en un proceso para tratar de que pueda mejorar su situación", explicó Vidorreta sobre el paulista. "Aunque muchas veces para ello hay que arriesgar", añadió en relación a la opción de recurrir a otro tipo de tratamiento. "De momento está con mucho dolor", se resigna el vasco sobre su mano derecha en la pista.

Huertas le protesta a un colegiado en la semifinal de la Supercopa. / ACB Photo

Fitipaldo, otra vez padre

El rendimiento de su otro director de juego, Bruno Fitipaldo, viene condicionado, por una buena noticia personal, toda vez que el uruguayo ha estado ausente varios días ya que fue, el miércoles, padre por segunda vez. "Estamos muy contentos de recibir a Beltrán Fitipaldo Iceta", se congratuló el preparador del club lagunero.

La nómina de tocados en el perímetro canarista la completa Joan Sastre. El balear ha estado "enfermo con el virus gastrointestinal que está asolando a media Isla", expresó Vidorreta de su especialista defensivo, que esperaba que en la penúltima sesión, celebrada este viernes, el de Inca "ya pudiera hacer algo de trabajo", al margen de "empezar a ingerir alimento". "Por lo menos ya lo que no hace es evacuarlo; esperamos que pueda llegar al domingo", añadió de forma muy gráfica.

Importante para Van Beck

Con la enfermería repleta en los puestos de uno y dos, el que tiene todas las papeletas para ganar protagonismo es Wes Van Beck, "el único que no se ha perdido un entrenamiento, y ha trabajado con normalidad, en esas posiciones durante toda la semana", tras haberse estrenado en las ventanas como internacional con Azerbaiyán. Por todos los condicionantes anteriores, Vidorreta considera que el del Real Madrid "es un partido importante" para el norteamericano. "Está trabajando con mucha ilusión y ganas, y eso que obtenga sus beneficios a corto y medio plazo", explicó el responsable del banquillo canarista.

Independientemente de los jugadores de los que disponga, el entrenador del CB Canarias considera de máxima dificultad el partido ante un Real Madrid que no cree que pueda acusar cansancio alguno tras jugar el jueves en Estambul. "Tienen vuelo directo, tres noches para descansar, y una plantilla larga", apuntó el de Indautxu, que sí entiende que pudiera haber jugadores como "Feliz, Campazzo y Deck", que estén viviendo una semana ajetreada tras un paso por la ventana.

El rival, en su mejor momento

De lo que sí alerta Vidorreta es que el cuadro blanco llegará la Santiago Martín después de "cinco victorias consecutivas" y haber "ganado nueve de los últimos once partidos". Es por ello que el preparador canarista considera que el Madrid se encuentra "en el mejor momento" de lo que va de temporada, toda vez que con "tantos jugadores nuevo y un técnico también nuevo, necesitaba un periodo de adaptación que ya han superado".

Al margen de haber alcanzado ya esa velocidad crucero, y al ser cuestionado por lo que ha cambiado en su rival respecto a hace dos meses y medio, cuando ambos se midieron en la semifinal de la Supercopa, Vidorreta habló en primer lugar de un nombrepropioo, el de Mario Hezonja. "Es el Hezonja que habitualmente decide partidos y lleva 20 puntos de media en los últimos tres partidos", cuando en la cita de Málaga se quedó en dos. "Además están consiguiendo mantener una buena rotación y sin grandes problemas físicos, lo que les lleva a tener una plantilla top que le permitirá competir por todos los títulos", especificó.

Y sobre la receta para tratar de tumbar al Real Madrid en la novena jornada liguera, Vidorreta pone como principio básico, y ante "un rival que tiene esa capacidad anotadora", la obligación de "defender bien". "Pero también atacar bien, lo que incluye hacer un buen uso del balón e impedir que ellos puedan anotar a campo abierto después de pérdida", añadió, recordando las prestaciones que le dieron a los suyos una notable ventaja que acabaría esfumándose "al enlazar tres pérdidas" para que el conjunto de Scariolo "anotara con facilidad".

Con todo, la consigna previa canarista pasa por tirar del factor psicológico. "Tenemos que disfrutar del partido, hacer nuestro mejor esfuerzo y luchar por la victoria desde el minuto uno hasta el 40. Será difícil, pero lo vamos a intentar", sentenció Vidorreta.