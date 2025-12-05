Doornekamp cumple 40 años y pasa a la historia junto a Marcelinho Huertas

Marcelinho Huertas ya no es el único. Desde este viernes 5 de diciembre, coincidiendo con el 40 cumpleaños de Aaron Doornekamp, el brasileño deja de ser el único jugador de la Liga Endesa que alcanza las cuatro décadas. El canadiense, nacido en Napanee en 1985 y también en plantilla de La Laguna Tenerife, pasa a formar junto a Marce (42 años, 6 meses y 26 días) la pareja más veterana de toda la historia de la ACB.

En el selectísimo grupo de jugadores más veteranos en tener minutos en la ACB (apenas un puñado lo han hecho con 40 o más años), solo una vez habían coincidido como compañeros dos jugadores con hasta cuatro décadas de experiencia vital. Fue precisamente en el Canarias, en la temporada 23/24. También con Huertas en la ecuación, al brasileño le tocó como pareja de pista al veteranísimo Oliver Stevic (entonces con 40 años y 4 meses y Hertas con casi 41) al cierre de la campaña. Con Gio Shermadini ko por una lesión de espalda, el combinado aurinegro acudió al mercado de agentes libres para encontrar a un relevo de emergencia que acabó siendo el serbio, que había jugado esa campaña en el Menorca de la LEB Oro. Stevic solo se vistió de aurinegro en dos compromisos, ambos de playoff final por el título en una eliminatoria que encarriló el Barcelona por la vía rápida (2-0). El interior jugó 11 minutos en el primer choque y apenas 42 segundos en el último.

Les queda mucha cuerda

Aunque es imposible asegurarlo, la sociedad Huertas-Doornekamp, a pesar de la veteranía de ambos, pinta a ser más duradera. Para empezar, los dos tienen contrato hasta final de esta temporada. Además, ambos cuentan con la total confianza de Txus Vidorreta y, lo más importante, demuestran cada día que la edad para ellos es solo un número. Marcelinho viene de hacer la mejor temporada de su carrera, MVP Movistar incluido –el más veterano de toda la historia– y Aaron es un reloj. El canadiense promedia 22 minutos en pista por partido este curso (ha participado en los ocho partidos y solo Marcelinho le supera en protagonismo), es siempre de los mejores en el +/- (diferencia de puntos entre el Canarias y su rival cuando está él en la pista) y, lo más importante: también como Marce, parece de hierro y de goma a la vez. Apenas ha sufrido lesiones durante su etapa de aurinegro. Los dos son, este momento, los únicos profesionales de la liga con 40 o más años.

Huertas, entre los más veteranos de la historia

Por delante de Huertas en el ranking de veteranos históricos solo quedan ya tres jugadores: Darryl Middleton (su último partido fue con 44 años, 10 meses y 24 días), Albert Oliver (43 años, 11 meses y 14 días) y Mike Higgins (43 años, 2 meses y 16 días). Nacido en mayo del 83, el base subiría al segundo puesto en el caso de prolongar su vinculación con la entidad insular durante una campaña más. Por supuesto, ni Middleton ni Oliver ni Higgins llegaron a compartir vestuario con un jugador de edad similar a la suya. Chichi Creus o Andre Turner, ya por detrás del brasileño en la clasificación, tampoco lo hicieron.

Los más veteranos en la historia de la ACB / El Día

Algún caso como adversarios

Por contra, aunque pocos, sí hay varios precedentes de partidos en los que dos contrincantes con más de cuatro décadas coincidieron sobre el parquet. Eulis Báez es el denominador común (su última campaña en ACB fue la 22/23 con la camiseta del Real Betis, despidiéndose con poco más de 41 años) de todas. El dominicano se enfrentó a los también 'cuarentones' Omar Cook (Zaragoza) y Rafa Martínez (Manresa) en las postrimerías de la 21/22.