Doble salida para el Fundación en solo 24 horas

El Fundación CB Canarias afronta dos jornadas con menos de 24 horas de margen entre sí, ambas a domicilio, coincidiendo con sus visitas al BAXI Manresa (Nou Congost, hoy a las 12:30) y del sábado, al actual líder de la Liga U22, el Barça Athlétic (Ciudad Deportiva Joan Gamper, 11:00).

Exigencia máxima para el grupo de Ronald Cómez, que intentará defender su privilegiada situación en la tabla (los aurinegros son terceros, con un balance de 6/2) ante dos rivales con mucho talento en sus filas.

El primer desafío de los tinerfeños les medirá a un Manresa que es quinto, con un saldo de 3/5 y que viene de adjudicarse el duelo de rivalidad catalana ante el Joventut de Badalona (79-77). Dirigidos por Nacho Juan, ex ayudante de Pablo Laso en el Bayern de Múnich y en el Baskonia, los del Bagés cuentan con un roster con varios jugadores ya fogueados el curso pasado en la Tercera FEB.

El debut en la categoría hace dos jornadas del base Max Gaspá, que está en dinámica con el primer equipo (ya jugó en el Santiago Martín en Liga Endesa), así como del también base Gerard Fernández, casi inédito hasta hace poco por una lesión, tras haber hecho la pretemporada con el plantel profesional (un triple suyo desde medio campo le dio el triunfo a los suyos ante el Hiopos Lleida de ACB, en verano), se ha traducido en un salto de calidad importante para los manresanos.

De hecho, los catalanes acumulan dos triunfos consecutivos desde el estreno de ambos con el filial, el mencionado ante la Penya y la visita justo anterior al Unicaja Alhaurín de la Torre (85-80).

El BAXI ya vendió cara su derrota en la primera vuelta (87-79) y, de hecho, llegó a disfrutar de una ventaja de +17 en su visita a la Isla. El alero de 2007, Guillem Naspler, campeón de Europa U 18 este verano con España; los ex Barça Ferrán Torreblanca y Jan Pumarola; la torre noruega de 2,11 Ludvik Bergseng; o el exterior Lucas Sánchez son solo un botón de muestra de los aspectos que tendrán que contrarrestar los aurinegros.

Mañana, contra el líder

Casi sin resuello, los de Ronald Cómez visitarán mañana al Barça Atlétic, al que fueron capaces de ganar en el Santiago Martín (81-76). Aquel fue el único partido que han perdido los de Álvaro Salinas, que vienen de ganarle el viernes pasado al Real Madrid a domicilio (69-93), con una exhibición del camerunés Jojo Boumtje Boumtje (8/11 en triples).

Cita de máxima exigencia ante un adversario muy físico, que cuenta con jugadores de mucha calidad en sus filas. El serbio Nikola Kusturika, que ya ha debutado con la primera plantilla y que fue el MVP del último Eurobasket U 16; el jugador de Burkina Faso, Mohamed Dabone, una de las sensaciones mediáticas de la categoría y gran proyecto de la base azulgrana; el senegalés Sayon Keita; los jugadores de Malí, Abdraham Kone y Mohamed Keita, serán algunos de los factores a minimizar, amén de tener que superar el lógico esfuerzo físico de afrontar dos salidas tan complejas con apenas 24 horas de diferencia. n