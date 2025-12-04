La mayor revolución en tres lustros

Todavía duele en La Laguna Tenerife el recuerdo de cómo se le escapó de entre las manos el Real Madrid en la semifinal de la Supercopa. Ocasión de oro perdida de jugar por primera vez la final del trofeo que abre cada curso, al caer ante un rival todavía muy verde y que tiró de calidad y físico para doblegar al equipo de Txus Vidorreta.

Este domingo (desde las 12:00), casi dos meses y medio después, el CB Canarias tiene la ocasión de desquitarse con motivo de la novena jornada de la Liga Endesa, en la que el cuadro blanco visitará el Santiago Martín. Llegarán los merengues algo más curtidos y organizado tras haber sumado a esa cita de Málaga un total de 25 encuentros: el de la final de la Supercopa, ocho de ACB y otros 14 de Euroliga, incluido el de esta noche en la pista del Efes turco.

Irregularidad.

Por tiempo y pruebas debería ser suficiente para que este Real Madrid camine ya a velocidad de crucero. En la ACB, al menos, da la sensación de que es así a tenor de su balance de 6-1 que permiten a los capitalinos coliderar la tabla junto al Valencia Basket. En Euroliga, por contra, el trayecto parece ser mas errático, en especial con maniniestos altibajos dentro de un mismo encuentro. Hasta la fecha el registro blanco es de siete triunfos y seis derrotas para establecerse en la zona media de la tabla.

Es por ello que ese ritmo deseado y en su plenitud le puede costar coger a los de Sergio Scariolo toda vez que han acometido la que es su metamorfosis más radical en más de tres lustros. Por eso, en el CB Canarias se quiere buscar la más mínima costura que quede al descubierto en el engranaje de Sergio Scariolo, para tratar de sumar la que sería su séptima victoria del curso en la Liga Endesa.

Siete caras nuevas.

Hasta siete jugadores profesionales ha incorporado este curso el Real Madrid a sus filas. Uno de ellos, un conocido de la entidad isleña, David Kramer. A esta nómina se unen Trey Lyles, Theo Maledon, Chuma Okeke, Izan Almansa, Gabriele Procida y, más recientemente, Alex Len, que llega para cubrir la salida de Bruno Fernando.

A este nuevo grupo se une también la incorporación de Sergio Scariolo como entrenador jefe dentro de un staff también casi nuevo al completo y donde solo Lolo Calin sobrevive respecto a cursos pasados. Dentro de la pista también alargan su presencia como blancos jugadores como Sergio Llull, Edy Tavares, Facu Campazzo, Mario Hezonja y Alberto Abalde.

Siete baloncestistas y un entrenador que se estrenan en un Real Madrid que, como el CB Canarias, estaba acostumbrado en estos últimos tiempos a una continuidad superlativa, tanto en la pista como en la banda. Fortaleza que requirió de únicamente uno o dos retoques a lo largo de un buen puñado de temporadas. Tantas, que para dar con un movimiento tantas piezas hay que remontarse hasta el verano de 2009.

Cambio de ciclo.

A él llegaba el Real Madrid de un curso más que discreto, donde fue semifinalista en la ACB, y no pasó de cuartos ni en la Euroliga ni en la Copa del Rey. Ese discreto rendimiento se cobró varias víctimas como Álex Mumbrú, Raúl López, Marko Thomas, Venson Hamilton, Lazaros Papadopoulos y hasta el técnico Joan Plaza, que ni acabó ese curso previo.

Para tratar de revertir su errática trayectoria, el conjunto blanco fichó al por mayor. Más de una decena de profesionales y varios de ellos de primer nivel como Pablo Prigioni, Jorge Garbajosa y Ante Tomic. Esa nómina la acabaron completando Marko Jaric, Rimantas Kaukenas, Morris Almond, Sergi Vidal, Vladimir Dasic, Travis Hansen, Novica Velickovic y Darjus Lavrinovic. Varios de ellos no acabaron la temporadas y otros llegaron mediado el ejercicio. En el banquillo, otro jefe nuevo: Ettore Messina.

Sin resultados brillantes.

Ese cambio tan drástico no surtió los efectos deseados en el conjunto blanco... pese a que los blancos ganaron sus 11 primeros duelos ligueros. Y es que aquel Real Madrid cayó en semifinales de la ACB y tuvo en el Barça a su mayor pesadilla, ya que el cuadro culé lo eliminó en los cuartos de la Euroliga y lo acabó vapuleando en la final de la Copa del Rey. Ahora, década y media después, el Canarias tratará de sacudir un ecosistema blanco que todavía no está del todo asentado.