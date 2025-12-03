El CB Canarias celebrará su junta a principios de enero

Reubicación a principios de año. Al contrario de lo que solía ocurrir en cursos precedentes el CB Canarias ha decidido llevar a cabo su Junta General de Accionistas, en la que dará a conocer las cuentas del ejercicio 24/25, a principios de enero. De esta forma, la entidad aurinegra retrasa un procedimiento que habitualmente le llevaba a hacer públicos sus números en los últimos días de cada mes de diciembre.

Según reza la normativa, los administradores de una sociedad mercantil, donde se incluye también a las Sociedades Anónimas deportivas, deberán formular sus cuentas anuales, realizar el informe de gestión y llevar a cabo la propuesta de aplicación del resultado dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio, fijado en este caso para el 30 de junio. Posteriormente esas cuentas se deben someter a aprobación en los seis meses siguientes al cierre del ejercicio en cuestión, o lo que es lo mismo, antes del 30 de diciembre.

Sin embargo, el cambio de consejo de administración, ahora con Aniano Cabrera a la cabeza, ha tenido que retrasar todo este proceso mientras atendía otros asuntos; a la vez que, de manera paralela, se demoraba también el informe de auditoría. Así, los miembros del consejo de administración de la entidad aurinegra llevaron a cabo una primera reunión el 22 de julio, día en el que tomaron posesión en su cargo; una segunda el 5 de agosto; y una tercera que tuvo lugar este mismo lunes. En ella, los dirigentes canaristas formularon las cuentas del ejercicio 24/25, estando previsto que en los próximos días se convoque de manera formal, y al menos con un mes de antelación a su celebración, la Junta General de Accionistas en la que se someterá a debate dicho balance.

Pese a esta demora, y según aclara el presidente del club aurinegro, Aniano Cabrera, el CB Canarias no se expone a ninguna sanción, ya que pese a verse obligado a celebrar su Junta en los primeros días de 2026, solo estará abocado a cumplir con un requisito: hacer frente al pago de impuesto de sociedades antes del 25 de enero. Eso sí, desde la entidad lagunera todavía no se desvela si el ejercicio económico 24/25 se cerró o no en positivo.

Mientras, en el plano estrictamente deportivo, el plantel del CB Canarias regresó ayer al trabajo tras las ventanas FIBA y empezando a preparar el partido del domingo contra el Real Madrid. Hoy se unirán al grupo Thomas Scrubb y Dylan Bordón. El club también confirmó la afección de Jaime Fernández: «una lesión muscular en los isquiotibiales del muslo derecho. Deberá seguir el tratamiento correspondiente hasta realizarle nuevas pruebas de control para definir el tiempo de recuperación». Todo apunta a que será baja contra el Madrid.