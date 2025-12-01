EL DÍA sortea 5 entradas dobles para cada uno de los partidazos del La Laguna Tenerife

Sorteamos 5 entradas dobles para cada uno de los partidazos del La Laguna Tenerife: Real Madrid (7 de diciembre) y BCL vs. Trapani Shark (10 de diciembre)

¿Listo para vivir la semana más emocionante del baloncesto tinerfeño?

El La Laguna Tenerife afronta dos citas de altura en el Santiago Martín, y EL DÍA quiere que estés allí, animando desde la grada como un aurinegro más. Por eso, sorteamos 5 entradas dobles para cada partido, dos oportunidades únicas para disfrutar de un espectáculo que promete emociones fuertes.

Negro y Oro contra el gigante blanco

📅 7 de diciembre · 🕛 12:00 h · 🏆 Liga Endesa

El primer choque no necesita presentación:

¡Lenovo Tenerife vs. Real Madrid!

Un duelo histórico, explosivo y vibrante en el que el equipo de Txus Vidorreta buscará imponer el ritmo ante uno de los rivales más potentes de Europa. La intensidad está asegurada, el ambiente será eléctrico y cada jugada se vivirá como una final.

Noche europea en La Laguna

📅 10 de diciembre · 🕗 20:00 h · 🏆 Basketball Champions League

Tres días después, el Santiago Martín volverá a arder con la Jornada 5 de la BCL, donde el La Laguna Tenerife recibirá al Trapani Shark en un duelo clave para seguir avanzando en la competición continental.

Baloncesto del bueno, pasión aurinegra y emoción europea… ¿qué más se puede pedir?

¡Participa en el sorteo y gana tus entradas!

EL DÍA quiere premiar a sus lectores con 10 entradas dobles, para que vivas la intensidad del baloncesto en directo. Se entregarán 5 entradas dobles para el partido del 7 de diciembre y 5 más para el encuentro del 10 de diciembre.

No pierdas la oportunidad de disfrutar de esta experiencia y apoyar al equipo en dos jornadas que prometen espectáculo y emoción.

¿Cómo participar?

Regístrate como lector en EL DÍA: Si aún no eres usuario, ¡es muy fácil! Regístrate gratis en pocos minutos y accede a exclusivos beneficios. Rellena los formularios: Completa el formulario con tus datos. ¡Así de sencillo! ¡A esperar el sorteo! Una vez inscrito, cruza los dedos para ser uno de los afortunados ganadores y vivir la emoción del baloncesto en directo.

Formulario de participación para el sorteo del partido: La Laguna Tenerife vs. Real Madrid:

Formulario de participación para el sorteo del partido: La Laguna Tenerife vs. Trapani Shark:

¿Por qué no te lo puedes perder?

Vivirás una experiencia deportiva inolvidable.

Disfrutarás del mejor ambiente en el Pabellón Santiago Martín , rodeado de la afición más entregada.

, rodeado de la afición más entregada. Sentirás la emoción del juego y el orgullo de apoyar a La Laguna Tenerife en su lucha por los triunfos.

Fecha del sorteo y anuncio de ganadores

Los sorteos se llevarán a cabo uno o dos días antes de cada partido, siguiendo el calendario a continuación:

Partido del 7 de diciembre (vs. Real Madrid): el sorteo se realizará el viernes 5 de diciembre .

el sorteo se realizará el . Partido del 10 de diciembre (vs. Trapani Shark): el sorteo tendrá lugar el martes 9 de diciembre.

Cuando se den a conocer los ganadores, nos pondremos en contacto con todos aquellos afortunados el mismo día del sorteo. ¡Así que permanece atento por si resultas ser uno de los seleccionados! Además si fuera necesario puedes verificar si tus datos de contacto estén al día en tu perfil. Puedes actualizar tu información rápidamente desde la sección 'Mi cuenta' en tu perfil o registrarte sin costo en eldia.es. ¡Te tomará solo unos minutos!

Participa, apoya a La Laguna Tenerife y vive el mejor baloncesto con EL DÍA, el periódico líder en Santa Cruz de Tenerife. ¡No dejes pasar esta oportunidad única y mucha suerte a todos los participantes! 💛🏀

¡Suerte a todos los participantes! 🎉